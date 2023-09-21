https://ukraina.ru/20230921/1049610015.html

Залужный под ударом. Итоги 21 сентября на Украине

Залужный под ударом. Итоги 21 сентября на Украине - 21.09.2023 Украина.ру

Залужный под ударом. Итоги 21 сентября на Украине

СМИ сообщили о расследовании в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

2023-09-21T18:44

2023-09-21T18:44

2023-09-21T18:44

эксклюзив

хроники

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Украинская редакция Британской вещательной корпорации* (BBC* - СМИ-иноагент - Ред.) сообщило о расследовании, которое ведётся в том числе и в отношении действий главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного украинскими правоохранителями.По информации издания, дело о "ненадлежащей обороне Херсонской области" Государственное бюро расследований Украины открыло 11 апреля 2022 года. В марте 2023 года на запрос издание ГБР ответило, что дело расследуют по части 1-й статьи 111 и части 3-й статьи 425 Уголовного кодекса Украины — "Государственная измена и халатное отношение к военной службе".Речь идет о ненадлежащей организации минирования мостов и дамб для дальнейшего подрыва, чтобы сдержать наступление ВС РФ."Это в свою очередь привело к тяжелым последствиям, связанным с временной оккупацией территорий Херсонской и Запорожской областей, гибелью украинских защитников и мирных жителей, уничтожением врагом инфраструктуры этих регионов", — сообщил изданию источник в следствии.При этом на Украине в публичном пространстве "сдачу Юга" связывали с бывшим начальником ГУ СБУ в Крыму Олегом Кулиничем, а также с экс-главой управления СБУ в Херсонской области Сергеем Криворучко.Кулинича задержали в Киеве в июле 2022 года. Украинские следователи заявили, что якобы установили факты его сотрудничества с представителями российских спецслужб. Кулиничу объявили подозрение в создании преступной организации, государственной измене, дезертирстве, незаконном обращении с оружием, а также "передаче России сведений, составляющих государственную тайну". Кулинича арестовали и отправили в СИЗО. 17 октября по его делу начнётся суд. Что же до Криворучко, то его лишили генеральского звания в 2022 году, однако уголовного производства в отношении этого бывшего сотрудника СБУ нет, утверждает издание со ссылкой на СМИ.При этом и Кулинич, и Криворучко были подчинёнными бывшего главы СБУ Ивана Баканова — школьного друга президента Украины Владимира Зеленского. О том, что оба этих сотрудника спецслужбы связаны с фиаско Украины в Херсонской области говорил и нынешний глава спецслужбы Василий Малюк.Так, в интервью телеканалу "1+1" в декабре 2022 года Малюк рассказывал, что как-то Кулинич проводил на Юге антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра. По словам Малюка, эти учения могли якобы сыграть на руку России.При этом, как утверждает издание со ссылкой на собственное расследование, ни Кулинич, ни Криворучко не фигурируют в деле ГБР. Вместо этого следствие ведётся в отношении украинских военных."Из надёжных источников нам стало известно, что следователи уже допросили целый список генералов и представителей военного командования. Среди них — командующий силами обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировки войск "Юг", в частности генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки. Показания также дал экс-начальник Генштаба генерал Виктор Муженко. Он утром 24 февраля 2022 года присоединился к высшему военному командованию и помогал принимать решения в штабе", - сообщило издание.Сам же Муженко в интервью изданию "Факты" рассказывал, что перерыв в его допросах составил год.Кроме того, допросили ещё одного бывшего начальника Генштаба, генерала Руслана Хомчака. Также допрашивали бывших украинских руководителей Херсонской области, в том числе покончивший с собой 16 сентября в Киеве Геннадий Лагута. Как утверждали украинские СМИ, одной из причин, побудивших Лагуту свести с жизнью счёты, могло быть то, что его винили за утрату Украиной контроля над Херсонской областью."Также несколько наших источников утверждают, что в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу к Валерию Залужному. По данным Би-би-си* (СМИ-иноагент — Ред.), процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится со временем. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело <...> уже называют "делом Залужного", - сообщило издание.Его журналисты написали запрос в ГБР, чтобы выяснить, фигурирует ли Залужный в этом расследовании, но там отказались предоставить эту информацию. Аналогичный отказ пришёл и от СБУ. Сотрудники этой спецслужбы участвуют в совместной следственной группе в уголовном производстве. В СБУ журналистов направили в ГБР.Кроме того, был допрошен экс-командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Александр Виноградов — эта украинская бригада сражалась на данном направлении.Примечательно, что в то же время следователи проигнорировали военнослужащего Ивана Сестриватовского, который как он позже рассказывал в интервью "Украинской правде", должен был взорвать мосты на Чонгаре. Это у Сестриватовского сделать не получилось.Лишь после интервью СМИ Сестриватовского допросили.При этом военные утверждают, что на них оказывают давление те, кто ведут следствие. В ответ в Офисе президента Украины журналистам заявили, что "общество хочет знать ответы на вопрос, кто же виноват"."Мы знаем, есть такое дело, там фигурируют военные. Надо выяснить, почему мосты не были взорваны, а россияне смогли так быстро зайти <...>. Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу. Не президент должен давать команду "Подрывайте мосты!", военные должны были это сделать, исходя из той обстановки, которая была на месте. Следствие должно разобраться", — заявил изданию источник в Офисе президента.При этом наблюдатели считают, что давление на военных, особенно на главкома ВСУ, оказывается совсем не случайно."Конфликт Офиса президента с Залужным длится уже больше года, на Банковой недовольны самостоятельностью Главкома и тем фактом, что его нельзя уволить, при этом он является главным политическим конкурентом Зеленскому", - прокомментировал публикацию украинской редакции британского СМИ популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее украинские телеграм-каналы уже сообщали о том, что в Офисе президента серьёзно обеспокоены растущей популярностью Залужного, который может составить Зеленскому конкуренцию в случае, если решит пойти в политику. При этом за день до публикации ВВС* (СМИ-иноагент — Ред.), другое издание "Украинская правда" опубликовало интервью с одним из самых авторитетных украинских историков Ярославом Грицаком."Ярослав Грицак: Сейчас времена Хмельницкого, Петлюры, Бандеры и Залужного", - было озаглавлено интервью.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" указал, что это может быть сигналом украинской власти, учитывая авторитетность издания "Украинская правда" и его связи с Западом."Символизм кругом или скоро выборы! Это сигнал от американского лобби.Мы много раз инсайдили, что противоречия между Зеленским и Залужным росли округ тактики, которую применял ОП, но она не нравилась военным. Залужный был против приазовского наступления, но Зе его не послушал. В какой-то момент Залужный решил политически отойти от интриг, так как готовилось наступление ВСУ и раскол в стране между политиками и военными, мог навредить кампании. Как видим всё возвращается обратно, так как офисные провалили всё, а их выбранная тактика привела к негативу", - указывалось в публикации от 20 сентября.Канал сослался на источник, утверждавший, что Запад планирует сделать ставку на Залужного."По данным источника, западное лобби хочет в будущем разогнать месседж, что Украина устояла в 2022 году благодаря Залужному, когда офисные вместе с Зе прятались в бункере и не отвечали. Вот так у Зеленского легко заберут статус "героя", сделав из него "антигероя", - отмечалось в публикации.По данным канала, на Западе "от Зеленского многие устали".

https://ukraina.ru/20230921/1049593601.html

https://ukraina.ru/20230921/1049583111.html

https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники