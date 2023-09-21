https://ukraina.ru/20230921/1049609921.html

"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели

"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели - 21.09.2023 Украина.ру

"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели

Специальная военная операция ВС РФ на Украине длится уже более полутора лет, за это время наша армия прошла большой путь, изменив очень многие подходы, тактики и применив новые решения.

2023-09-21T18:43

2023-09-21T18:43

2023-09-21T18:43

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049609789_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_879eee6b32ad901ace48d742155d0388.jpg

Как это происходило в важнейшей военной отрасли – связи – нам рассказали бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады береговых войск ВМФ РФ, выполняющих боевые задачи в районе Соледара (ДНР). Смотрите в репортаже Украина.ру, с какими вызовами столкнулись военные связисты в ходе СВО и как их преодолевают.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео