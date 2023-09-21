"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели - 21.09.2023 Украина.ру
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"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели
"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели - 21.09.2023 Украина.ру
"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели
Специальная военная операция ВС РФ на Украине длится уже более полутора лет, за это время наша армия прошла большой путь, изменив очень многие подходы, тактики и применив новые решения.
2023-09-21T18:43
2023-09-21T18:43
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Как это происходило в важнейшей военной отрасли – связи – нам рассказали бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады береговых войск ВМФ РФ, выполняющих боевые задачи в районе Соледара (ДНР). Смотрите в репортаже Украина.ру, с какими вызовами столкнулись военные связисты в ходе СВО и как их преодолевают.
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"Первый, приём": с какими трудностями столкнулись наши военные связисты и как их преодолели

18:43 21.09.2023
 
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Специальная военная операция ВС РФ на Украине длится уже более полутора лет, за это время наша армия прошла большой путь, изменив очень многие подходы, тактики и применив новые решения.
Как это происходило в важнейшей военной отрасли – связи – нам рассказали бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады береговых войск ВМФ РФ, выполняющих боевые задачи в районе Соледара (ДНР).
Смотрите в репортаже Украина.ру, с какими вызовами столкнулись военные связисты в ходе СВО и как их преодолевают.
 
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