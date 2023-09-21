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Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке
Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке - 21.09.2023 Украина.ру
Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке
У президента Украины Владимира Зеленского не было совместной встречи с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 21 сентября заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров Suspilne.media.
2023-09-21T18:28
2023-09-21T18:28
2023-09-21T18:28
новости
украина
владимир зеленский
гитанас науседа
анджей дуда
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Он допустил, что президент Литвы Гитанас Науседа встретился с Зеленским и Дудой порознь и подчеркнул, что формальной встречи с президентом Украины не было.Ранее телеканал LRT со ссылкой на администрацию литовского президента сообщил, что Науседа в Нью-Йорке пообщался с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили упрощение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву.Науседа подчеркнул, что разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее ради общей задачи – защиты Европы от "агрессивной экспансионистской политики России".По его словам, место Польши в оказании поддержки Украине "является исключительным". Поэтому дальнейшее углубление кризиса было бы "безответственным", полагает Науседа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, гитанас науседа, анджей дуда
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Анджей Дуда
Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке
У президента Украины Владимира Зеленского не было совместной встречи с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 21 сентября заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров Suspilne.media.
Он допустил, что президент Литвы Гитанас Науседа встретился с Зеленским и Дудой порознь и подчеркнул, что формальной встречи с президентом Украины не было.
Ранее телеканал LRT со ссылкой на администрацию литовского президента сообщил, что Науседа в Нью-Йорке пообщался с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили упрощение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву.
Науседа подчеркнул, что разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее ради общей задачи – защиты Европы от "агрессивной экспансионистской политики России".
По его словам, место Польши в оказании поддержки Украине "является исключительным". Поэтому дальнейшее углубление кризиса было бы "безответственным", полагает Науседа.