https://ukraina.ru/20230921/1049609668.html

Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке

Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке - 21.09.2023 Украина.ру

Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке

У президента Украины Владимира Зеленского не было совместной встречи с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 21 сентября заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров Suspilne.media.

2023-09-21T18:28

2023-09-21T18:28

2023-09-21T18:28

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украина

владимир зеленский

гитанас науседа

анджей дуда

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Он допустил, что президент Литвы Гитанас Науседа встретился с Зеленским и Дудой порознь и подчеркнул, что формальной встречи с президентом Украины не было.Ранее телеканал LRT со ссылкой на администрацию литовского президента сообщил, что Науседа в Нью-Йорке пообщался с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой. Политики обсудили упрощение процедур перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву.Науседа подчеркнул, что разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее ради общей задачи – защиты Европы от "агрессивной экспансионистской политики России".По его словам, место Польши в оказании поддержки Украине "является исключительным". Поэтому дальнейшее углубление кризиса было бы "безответственным", полагает Науседа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, гитанас науседа, анджей дуда