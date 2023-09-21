"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином
В команде украинского артиста-русофоба Андрея Данилко прокомментировали его объятия с российским шоуменом, экс-участником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевым. Менеджер артиста поговорил с журналистами 21 сентября
По словам помощника Данилко, Рустам Солнцев, "как и многие другие благодарные зрители", заглянул к артисту после концерта, чтобы "поблагодарить его за концерт и выразить уважение".
"Они давно знакомы. О каком скандале здесь может идти речь? Просто кому-то нужно устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства", - сказал менеджер Данилко.
Он добавил, что его шеф законно выезжает за границу, заранее сообщая об этом в Минкульт, а вырученные средства "честно перечисляет украинской армии".
"Я не понимаю, почему Андрей Михайлович должен отчитываться об этом перед каждым блогером? Он тратит очень много денег на помощь Украине. В том числе он продал автомобиль Фредди Меркьюри за 11 миллионов гривен (порядка 28 миллионов рублей) и перечислил их Superhumans (Украинская клиника для лечения и реабилитации военных. - Ред.). Более того, в Америке проводились аукционы, мы собирали деньги на дроны. Мы не публикуем этого в соцсетях, потому что не хотим делать это публично", - сказал менеджер Данилко.
В четверг, 21 сентября, в украинском сегменте интернета разгорелся скандал, после того, как проукраински настроенный блогер Алексей Голубицкий опубликовал довольно откровенный снимок Данилко и Солнцева.
При этом Голубицкий обвинил Данилко в незаконных выездах за границу, закулисном общении с русскими и отмывании денег на благотворительных концертах.
Украинский артист Андрей Данилко заработал свою славу в Россию, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.
В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.
Кстати, какое-то время Данилко действительно был владельцем легендарного автомобиля "Роллс Ройс" фронтмена британской группы Queen Фредди Меркьюри.
Раритетное авто Данилко купил еще в 2013 году на аукционе, однако ни разу на нем не прокатился: забрать машину на Украину Данилко помешали бюрократические проволочки.
Много лет украинский артист оплачивал стоянку для машины, и планировал отдать "Роллс Ройс" в качестве экспоната в зал "Украина", но этой мечте не суждено было сбыться и авто было продано ради нужд ВСУ.
16:11"Это Леонтьев?": Данилко застукали в США в объятиях россиянина, мечтающего о суррогатной материУкраинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, попал в скандал, приехав на гастроли в США. Там его заметили в интимной атмосфере с российским шоуменом, экс-участником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевым. Их снимок в своих соцсетях опубликовал проукраински настроенный блогер Алексей Голубицкий