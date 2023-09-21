https://ukraina.ru/20230921/1049609416.html

"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином

"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином - 21.09.2023 Украина.ру

"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином

В команде украинского артиста-русофоба Андрея Данилко прокомментировали его объятия с российским шоуменом, экс-участником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевым. Менеджер артиста поговорил с журналистами 21 сентября

2023-09-21T18:22

2023-09-21T18:22

2023-09-21T18:22

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украина

данилко

артист

оправдание

россиянин

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По словам помощника Данилко, Рустам Солнцев, "как и многие другие благодарные зрители", заглянул к артисту после концерта, чтобы "поблагодарить его за концерт и выразить уважение"."Они давно знакомы. О каком скандале здесь может идти речь? Просто кому-то нужно устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства", - сказал менеджер Данилко.Он добавил, что его шеф законно выезжает за границу, заранее сообщая об этом в Минкульт, а вырученные средства "честно перечисляет украинской армии".В четверг, 21 сентября, в украинском сегменте интернета разгорелся скандал, после того, как проукраински настроенный блогер Алексей Голубицкий опубликовал довольно откровенный снимок Данилко и Солнцева.При этом Голубицкий обвинил Данилко в незаконных выездах за границу, закулисном общении с русскими и отмывании денег на благотворительных концертах.Украинский артист Андрей Данилко заработал свою славу в Россию, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.Кстати, какое-то время Данилко действительно был владельцем легендарного автомобиля "Роллс Ройс" фронтмена британской группы Queen Фредди Меркьюри.Раритетное авто Данилко купил еще в 2013 году на аукционе, однако ни разу на нем не прокатился: забрать машину на Украину Данилко помешали бюрократические проволочки.Много лет украинский артист оплачивал стоянку для машины, и планировал отдать "Роллс Ройс" в качестве экспоната в зал "Украина", но этой мечте не суждено было сбыться и авто было продано ради нужд ВСУ.

https://ukraina.ru/20230921/1049598834.html

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новости, украина, данилко, артист, оправдание, россиянин