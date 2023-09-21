Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше - 21.09.2023 Украина.ру
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Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше
Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше - 21.09.2023 Украина.ру
Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше
Польские националисты из правящей партии ради электоральной выгоды подрывают союз Варшавы с Киевом. Об этом 21 сентября пишет американское издание Politico.
2023-09-21T18:30
2023-09-21T18:30
новости
сми
польша
польские националисты
выборы
парламентские выборы
украина
сво
матеуш моравецкий
пис
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По оценке обозревателей издания, официальная Варшава "делает рискованную политическую ставку, нападая на Украину". Правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) перед выборами в следующем месяце ударила по союзу Варшавы и Киева."Последний удар нанес премьер-министр Матеуш Моравецкий, который в среду заявил, что Польша прекратила поставки собственных вооружений в Украину", - отметило издание.При этом официальный представитель польского правительства Петр Мюллер отметил, что Варшава выполняет контракты на военные поставки для ВСУ. Кроме того, через польскую территорию на Украину осуществляются военные поставки транзитом."Но комментарии Моравецкого прозвучали в то время, когда отношения между Варшавой и Киевом стали самыми холодными со времени российского вторженияполтора года назад, и усиливают впечатление, что националистическая партия подрывает свой союз с Украиной ради электоральной выгоды", - сказано в публикации.Директор аналитического центра Globsec Марцин Заборовский считает, что Моравецкий не сказал банальность, но в нынешнее время обострил конфликт. Обозреватели издания напомнили, что катализатором этого конфликта выступает позиция Польши по недопущению украинской сельхозпродукции на свой рынок.Украинское правительство подало иск в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию. Владимир Зеленский раскритиковал эти страны в ООН. Польский президент Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским в Нью-Йорке, а посол Украины в Варшаве был вызван в МИД для объяснений. Моравецкий охарактеризовал отношения с Киевом как "сложные".По мнению авторов Politico, основной причиной обострения "является необходимость ПиС заручиться поддержкой среди сельских избирателей, а также отсеять сторонников крайне правой партии Конфедерация, многие из которых скептически относятся к помощи Украине".В публикации цитируется лидер Конфедерации Славомир Ментцен, который сказал журналистам: "Украинцы безжалостно воспользовались тем, что польское правительство лох, подчеркнули свою симпатию, которой, конечно, не было, забрали деньги и теперь объявят нам торговую войну"."Разворот в отношении Украины может помочь укрепить некоторую электоральную базу ПиС. Но это может вызвать другие проблемы. Это подрывает главную внешнеполитическую победу правительства", - констатировали авторы издания.Они также привели мнение варшавского политолога Яцека Кухарчика, отметившего: "Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение политики может быть трудно объяснить".Согласно данным опроса Politico, ПиС пользуется поддержкой 38% избирателей, а, ведущая оппозиционная "Гражданская коалиция" - 29%. При этом партия Конфедерация заявляет об отсутствии намерений блокироваться с погрязшей в коррупционных скандалах ПиС и у оппозиции есть шанс сформировать большинство.
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новости, сми, польша, польские националисты, выборы, парламентские выборы, украина, сво, матеуш моравецкий, пис, оппозиция
Новости, СМИ, Польша, польские националисты, выборы, парламентские выборы, Украина, СВО, Матеуш Моравецкий, ПиС, оппозиция

Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше

18:30 21.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Elekes Andor
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© commons.wikimedia.org / Elekes Andor
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Польские националисты из правящей партии ради электоральной выгоды подрывают союз Варшавы с Киевом. Об этом 21 сентября пишет американское издание Politico.
По оценке обозревателей издания, официальная Варшава "делает рискованную политическую ставку, нападая на Украину". Правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) перед выборами в следующем месяце ударила по союзу Варшавы и Киева.
"Последний удар нанес премьер-министр Матеуш Моравецкий, который в среду заявил, что Польша прекратила поставки собственных вооружений в Украину", - отметило издание.
При этом официальный представитель польского правительства Петр Мюллер отметил, что Варшава выполняет контракты на военные поставки для ВСУ. Кроме того, через польскую территорию на Украину осуществляются военные поставки транзитом.
"Но комментарии Моравецкого прозвучали в то время, когда отношения между Варшавой и Киевом стали самыми холодными со времени российского вторженияполтора года назад, и усиливают впечатление, что националистическая партия подрывает свой союз с Украиной ради электоральной выгоды", - сказано в публикации.
Директор аналитического центра Globsec Марцин Заборовский считает, что Моравецкий не сказал банальность, но в нынешнее время обострил конфликт. Обозреватели издания напомнили, что катализатором этого конфликта выступает позиция Польши по недопущению украинской сельхозпродукции на свой рынок.
Украинское правительство подало иск в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию. Владимир Зеленский раскритиковал эти страны в ООН. Польский президент Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским в Нью-Йорке, а посол Украины в Варшаве был вызван в МИД для объяснений. Моравецкий охарактеризовал отношения с Киевом как "сложные".
По мнению авторов Politico, основной причиной обострения "является необходимость ПиС заручиться поддержкой среди сельских избирателей, а также отсеять сторонников крайне правой партии Конфедерация, многие из которых скептически относятся к помощи Украине".
В публикации цитируется лидер Конфедерации Славомир Ментцен, который сказал журналистам: "Украинцы безжалостно воспользовались тем, что польское правительство лох, подчеркнули свою симпатию, которой, конечно, не было, забрали деньги и теперь объявят нам торговую войну".
"Разворот в отношении Украины может помочь укрепить некоторую электоральную базу ПиС. Но это может вызвать другие проблемы. Это подрывает главную внешнеполитическую победу правительства", - констатировали авторы издания.
Они также привели мнение варшавского политолога Яцека Кухарчика, отметившего: "Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение политики может быть трудно объяснить".
Согласно данным опроса Politico, ПиС пользуется поддержкой 38% избирателей, а, ведущая оппозиционная "Гражданская коалиция" - 29%. При этом партия Конфедерация заявляет об отсутствии намерений блокироваться с погрязшей в коррупционных скандалах ПиС и у оппозиции есть шанс сформировать большинство.
28 июля, 15:17
"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и ЗеленскомуПравительство Дональда Туска ликвидировало множество военных частей Польши, поставив под угрозу безопасность страны в целом. Такое обвинение 27 июля прозвучало от действующего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Его слова и ответ Туска процитировало Польское агентство печати (PAP)

 
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18:30Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше
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