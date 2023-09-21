https://ukraina.ru/20230921/1049608477.html
Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде
Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде - 21.09.2023 Украина.ру
Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде
Украинские СМИ возмущаются тем, что старейший музыкальный фестиваль в Сербии – BEMUS не планирует отказаться от участия российского музыканта Бориса Березовского, призывавшего "отключить свет в Киеве". Об этом 21 сентября пишет "Укринформ".
2023-09-21T18:02
2023-09-21T18:02
2023-09-21T18:02
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сербия
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В Сербии не считают, что сказанное Березовским является причиной для расторжения контракта, подчеркивает издание."Художественный руководитель BEMUS Боян Суджич заявил, что музыка не должна быть загрязнена политикой или действиями и заявлениями тех, кому дано нести эту музыку в мир", - отмечает "Укринформ".Издание напомнило, что Сербия является единственной европейской страной, которая не ввела санкции против России из-за ее действий на Украине, хотя "декларативно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию".В марте 2022 года в эфире российского "Первого канала" Борис Березовский предлагал "окружить Киев и выключить электричество в городе", пишет "Укринформ".Позже французская газета Figaro опубликовала заявление музыканта, в котором он подчернил, что его слова были произнесены в контексте "поисках возможных решений для скорейшего прекращения текущей драмы". Тем не менее, ему не удалось довершить свою мысль, так как его прервал телеведущий, сказал Березовский.После заявлений Березовского, продюсерская компания Sarfati, которая представляла интересы музыканта почти 20 лет, разорвала с ним контракт.Фестиваль BEMUS проводится в столице Сербии – Белграде с 1969 года. Это один из самых авторитетных фестивалей классической музыки в Юго-Восточной Европе.
https://ukraina.ru/20230916/1049447291.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, фестиваль, украина, россия
Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде
Украинские СМИ возмущаются тем, что старейший музыкальный фестиваль в Сербии – BEMUS не планирует отказаться от участия российского музыканта Бориса Березовского, призывавшего "отключить свет в Киеве". Об этом 21 сентября пишет "Укринформ".
В Сербии не считают, что сказанное Березовским является причиной для расторжения контракта, подчеркивает издание.
"Художественный руководитель BEMUS Боян Суджич заявил, что музыка не должна быть загрязнена политикой или действиями и заявлениями тех, кому дано нести эту музыку в мир", - отмечает "Укринформ".
Издание напомнило, что Сербия является единственной европейской страной, которая не ввела санкции против России из-за ее действий на Украине, хотя "декларативно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию".
В марте 2022 года в эфире российского "Первого канала" Борис Березовский предлагал "окружить Киев и выключить электричество в городе", пишет "Укринформ".
Позже французская газета Figaro опубликовала заявление музыканта, в котором он подчернил, что его слова были произнесены в контексте "поисках возможных решений для скорейшего прекращения текущей драмы". Тем не менее, ему не удалось довершить свою мысль, так как его прервал телеведущий, сказал Березовский.
"Когда я спросил о возможности отключения электроэнергии, моим намерением было избежать бомбардировки Киева и еще более драматической гуманитарной катастрофы. Но меня прервали, прежде чем я успел закончить", – заявил Березовский.
После заявлений Березовского, продюсерская компания Sarfati, которая представляла интересы музыканта почти 20 лет, разорвала с ним контракт.
Фестиваль BEMUS проводится в столице Сербии – Белграде с 1969 года. Это один из самых авторитетных фестивалей классической музыки в Юго-Восточной Европе.