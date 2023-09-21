https://ukraina.ru/20230921/1049608277.html

Половина "молодых и обеспеченных" украинцев недовольны отношением государства к ветеранам ВСУ - опрос

Половина "молодых и обеспеченных" украинцев недовольны отношением государства к ветеранам ВСУ - опрос - 21.09.2023 Украина.ру

Половина "молодых и обеспеченных" украинцев недовольны отношением государства к ветеранам ВСУ - опрос

Почти половина опрошенных украинцев считают, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами ВСУ, сообщило 21 сентября украинское издание "Зеркало недели"

2023-09-21T17:53

2023-09-21T17:53

2023-09-21T17:53

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Количество украинцев, которые полагают, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами ВСУ, уменьшилось на 16%. По данным издания, в августе 2022 года таких было 69%, в январе 2023-го – 53%, а в сентябре 2023-го – 33%.Мнение о невыполнении обязательств распространено высказали как те, у кого нет близких на фронте, так и те, у кого есть, показал опрос.Опрос проводили 5-7 сентября среди населения старше 18 лет. Сообщается, что участие приняла тысяча респондентов разных возрастов.Украинцам обещали ранее выплаты по 15 миллионов гривен за погибшего близкого родственника в виде единоразовой компенсации. Однако в этом году оказалось, что государство не может выплатить причитающиеся деньги всем — их становится больше с каждым днем. В итоге Минобороны Украины в этом году решило реструктурировать выплаты.Сначала выплачивается родственникам лишь 20% суммы, а остальные выплаты распределяются на последующие 40 месяцев (3,5 года). Выплаты производятся в гривнах, поэтому за 3,5 года одна только инфляция существенно обесценит эти деньги.Помимо этого, украинские суды завалены делами, когда за выплаты начинают судиться между собой родственники погибшего.Одним из наиболее громких процессов последнего времени стал суд Алины Михайловой, гражданской жены погибшего под Артемовском лидера "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), против его матери. Они никак не могут поделить "гробовые" и квартиру в Киеве. Каждая сторона привлекает в качестве поддержки бывших сотоварищей Коцюбайло, из которого Зеленский посмертно сделал икону, наградив званием героя Украины.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20230920/1049571113.html

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новости, украина, всу, государство, гособеспечение