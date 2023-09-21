А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню - 21.09.2023 Украина.ру
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А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню
А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню - 21.09.2023 Украина.ру
А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню
Украинская певица-русофобка Анастасия Приходько заявила, что ее коллега Таисия Повалий должна лишиться всех наград и даже украинского гражданства за то, что спела в Кремле украинскую песню. Соответствующий пост Приходько опубликовала в своих соцсетях
2023-09-21T17:24
2023-09-21T17:24
новости
украина
повалий
приходько
певица
россия
песня
русофобия
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Возмутило Приходько и то, что в 2011 году Повалий получила в России Орден дружбы за "расширение культурных связей между РФ и Украиной" и "большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка"."Какой стойкий аромат зависти. Сама-то больше не выступает от России и в России", "Приходько очень любит переодеваться. Скоро будет говорить, что она всегда и всей душой была за Москву и даже тату с буквой "М" сделала", "Это та тетя, что старела на "Евровидении" от России? Постарела, но не поумнела?", "А сама пела на "Евровидении" от РФ", - отреагировали пользователи сети.В январе текущего года украинская певица Таисия Повалий заявила, что выступает "за правду, поэтому - с Россией". Артистка уточнила, что не теряет надежды на то, что в ее родной стране произойдет "возврат из зомбированного состояния", а также сказала, что "ждала наступления времени справедливости, и наконец, оно наступает".В ответ ряд украинских артистов и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, раскритиковали певицу, призвав киевский режим лишить ее званий и наград.На днях в Государственном кремлевском дворце прошел концерт "Песни русского мира", в котором в том числе приняла участие Повалий.Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с русско-украинской песней "Мамо", заняв 9-е место.В 2018-м исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.Приходько является активной "патриоткой" Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей "с фашистскими взглядами".
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новости, украина, повалий, приходько, певица, россия, песня, русофобия
Новости, Украина, Повалий, Приходько, певица, Россия, песня, Русофобия

А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню

17:24 21.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Украинская певица-русофобка Анастасия Приходько заявила, что ее коллега Таисия Повалий должна лишиться всех наград и даже украинского гражданства за то, что спела в Кремле украинскую песню. Соответствующий пост Приходько опубликовала в своих соцсетях
"Да заберите у нее уже то гражданство! И звание! И забудьте, как ее зовут. [Женщина с низкой социальной ответственностью] московская", - написала артистка-русофобка.
Возмутило Приходько и то, что в 2011 году Повалий получила в России Орден дружбы за "расширение культурных связей между РФ и Украиной" и "большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка".
"Она не имеет права иметь украинский паспорт!"- резюмировала Приходько.
"Какой стойкий аромат зависти. Сама-то больше не выступает от России и в России", "Приходько очень любит переодеваться. Скоро будет говорить, что она всегда и всей душой была за Москву и даже тату с буквой "М" сделала", "Это та тетя, что старела на "Евровидении" от России? Постарела, но не поумнела?", "А сама пела на "Евровидении" от РФ", - отреагировали пользователи сети.
В январе текущего года украинская певица Таисия Повалий заявила, что выступает "за правду, поэтому - с Россией". Артистка уточнила, что не теряет надежды на то, что в ее родной стране произойдет "возврат из зомбированного состояния", а также сказала, что "ждала наступления времени справедливости, и наконец, оно наступает".
В ответ ряд украинских артистов и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, раскритиковали певицу, призвав киевский режим лишить ее званий и наград.
На днях в Государственном кремлевском дворце прошел концерт "Песни русского мира", в котором в том числе приняла участие Повалий.
Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с русско-украинской песней "Мамо", заняв 9-е место.
В 2018-м исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.
Приходько является активной "патриоткой" Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей "с фашистскими взглядами".
Андрей Данилко - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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НовостиУкраинаПовалийПриходькопевицаРоссияпесняРусофобия
 
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