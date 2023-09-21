Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти

ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах Село Максимовка Белгородской области второй раз за день подверглась обстрелу со стороны Украины: несколько часов назад от удара ВСУ пострадала женщина, а на этот раз - двое мужчин. Об этом 20 сентября в своем Телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков