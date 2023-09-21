Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти - 21.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230921/1049606386.html
Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти
Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти - 21.09.2023 Украина.ру
Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом 21 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2023-09-21T17:16
2023-09-21T17:16
новости
вячеслав гладков
шебекинский район
обстрелы
предприятие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046887367_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_2737544eaf7c5bfc574b703a908f2bee.jpg
По данным губернатора, снаряд прилетел на территорию оного из предприятий. Осколки снарядов повредили один автомобиль, пострадавших нет."Подворовой обход территории продолжается", - отметил Гладков.Днем раньше ВСУ дважды обстреляли село Максимовка в Белгородской области. Один житель села погиб, второй был успешно прооперирован врачами в белгородской больнице.
https://ukraina.ru/20230920/1049562725.html
шебекинский район
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046887367_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc3f91ce0d590230cfb5de11c1ec3f83.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вячеслав гладков, шебекинский район, обстрелы, предприятие
Новости, Вячеслав Гладков, Шебекинский район, обстрелы, предприятие

Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти

17:16 21.09.2023
 
© Телеграм-канал Настоящий ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Телеграм-канал Настоящий Гладков
Читать в
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом 21 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, снаряд прилетел на территорию оного из предприятий.
Осколки снарядов повредили один автомобиль, пострадавших нет.
"Подворовой обход территории продолжается", - отметил Гладков.
Днем раньше ВСУ дважды обстреляли село Максимовка в Белгородской области. Один житель села погиб, второй был успешно прооперирован врачами в белгородской больнице.
Вчера, 14:00
ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвахСело Максимовка Белгородской области второй раз за день подверглась обстрелу со стороны Украины: несколько часов назад от удара ВСУ пострадала женщина, а на этот раз - двое мужчин. Об этом 20 сентября в своем Телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков
 
НовостиВячеслав ГладковШебекинский районобстрелыпредприятие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше
18:28Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке
18:22"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином
18:02Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде
18:01The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями
18:00"Греческий проект" и Новороссия
17:53Половина "молодых и обеспеченных" украинцев недовольны отношением государства к ветеранам ВСУ - опрос
17:44Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию
17:25Швеция передала Украине 10 своих лучших танков
17:24А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню
17:16Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти
17:15В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
17:10"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня
17:07Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии
17:06Не поделили донаты на ВСУ: Стерненко и MARUV обменялись пощечинами
16:54Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына
16:50Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
16:49Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона
16:42Успех "Ланцета", удары по мостам, Украина теряет поддержку. О чём говорили эксперты 21 сентября
16:39Никита Мендкович: Сейчас происходит вымирание украинской армии
Лента новостейМолния