Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти
© Телеграм-канал Настоящий ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Телеграм-канал Настоящий Гладков
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом 21 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, снаряд прилетел на территорию оного из предприятий.
Осколки снарядов повредили один автомобиль, пострадавших нет.
"Подворовой обход территории продолжается", - отметил Гладков.
Днем раньше ВСУ дважды обстреляли село Максимовка в Белгородской области. Один житель села погиб, второй был успешно прооперирован врачами в белгородской больнице.
Вчера, 14:00ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвахСело Максимовка Белгородской области второй раз за день подверглась обстрелу со стороны Украины: несколько часов назад от удара ВСУ пострадала женщина, а на этот раз - двое мужчин. Об этом 20 сентября в своем Телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков