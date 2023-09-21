В Харькове "активист" напал на священника в православном храме

"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦ

Современные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".