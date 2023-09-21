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В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
В Харькове "активист" напал на священника в православном храме - 21.09.2023 Украина.ру
В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
Активист в медицинской маске и камуфлированных штанах попытался совать богослужение в православном храме Харькова. Он облил неизвестной жидкостью священника и прихожан, сообщает Союз православных журналистов 21 сентября
2023-09-21T17:15
2023-09-21T17:15
2023-09-21T17:15
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Инцидент произошёл в харьковском храме УПЦ иконы Богородицы "Взыскание погибших". Как сообщает СПЖ, там неизвестный в медицинской маске устроил провокацию во время богослужения:Местный ТГ-канал +НТП+ опубликовал видеозапись провокации – от подготовки до исполнения. В начале "активист" перед храмом заявил на камеру, что, по его мнению, "использование Московским патриархатом названия "Взыскание погибших" особенно цинично", так как деньги за свечи якобы идут "в Московию", где, по его информации, покупаются новые патроны.Далее на записи "активист" с кистью и неизвестной жидкостью облил территорию храма снаружи. Затем он проник в храм, где во время исповеди облил священника и прихожан.СПЖ напомнил, что ранее суд вынес приговор мужчине, убившего своего знакомого за "поддержку УПЦ".
https://ukraina.ru/20230912/1049358219.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, новости украины, упц, провокации, гонения, православие, русофобия, межрелигиозные конфликты, сво, харьков
Новости, Новости Украины, УПЦ, провокации, гонения, Православие, Русофобия, межрелигиозные конфликты, СВО, Харьков
В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
Активист в медицинской маске и камуфлированных штанах попытался совать богослужение в православном храме Харькова. Он облил неизвестной жидкостью священника и прихожан, сообщает Союз православных журналистов 21 сентября
Инцидент произошёл в харьковском храме УПЦ иконы Богородицы "Взыскание погибших". Как сообщает СПЖ, там неизвестный в медицинской маске устроил провокацию во время богослужения:
"Он выплеснул на священника неизвестную жидкость, которую назвал "кровью украинских солдат".
Местный ТГ-канал +НТП+ опубликовал видеозапись провокации – от подготовки до исполнения. В начале "активист" перед храмом заявил на камеру, что, по его мнению, "использование Московским патриархатом названия "Взыскание погибших" особенно цинично", так как деньги за свечи якобы идут "в Московию", где, по его информации, покупаются новые патроны.
Далее на записи "активист" с кистью и неизвестной жидкостью облил территорию храма снаружи. Затем он проник в храм, где во время исповеди облил священника и прихожан.
СПЖ напомнил, что ранее суд вынес приговор мужчине, убившего своего знакомого за "поддержку УПЦ".