В Харькове "активист" напал на священника в православном храме - 21.09.2023 Украина.ру
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В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
В Харькове "активист" напал на священника в православном храме - 21.09.2023 Украина.ру
В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
Активист в медицинской маске и камуфлированных штанах попытался совать богослужение в православном храме Харькова. Он облил неизвестной жидкостью священника и прихожан, сообщает Союз православных журналистов 21 сентября
2023-09-21T17:15
2023-09-21T17:15
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Инцидент произошёл в харьковском храме УПЦ иконы Богородицы "Взыскание погибших". Как сообщает СПЖ, там неизвестный в медицинской маске устроил провокацию во время богослужения:Местный ТГ-канал +НТП+ опубликовал видеозапись провокации – от подготовки до исполнения. В начале "активист" перед храмом заявил на камеру, что, по его мнению, "использование Московским патриархатом названия "Взыскание погибших" особенно цинично", так как деньги за свечи якобы идут "в Московию", где, по его информации, покупаются новые патроны.Далее на записи "активист" с кистью и неизвестной жидкостью облил территорию храма снаружи. Затем он проник в храм, где во время исповеди облил священника и прихожан.СПЖ напомнил, что ранее суд вынес приговор мужчине, убившего своего знакомого за "поддержку УПЦ".
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новости, новости украины, упц, провокации, гонения, православие, русофобия, межрелигиозные конфликты, сво, харьков
Новости, Новости Украины, УПЦ, провокации, гонения, Православие, Русофобия, межрелигиозные конфликты, СВО, Харьков

В Харькове "активист" напал на священника в православном храме

17:15 21.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Активист в медицинской маске и камуфлированных штанах попытался совать богослужение в православном храме Харькова. Он облил неизвестной жидкостью священника и прихожан, сообщает Союз православных журналистов 21 сентября
Инцидент произошёл в харьковском храме УПЦ иконы Богородицы "Взыскание погибших". Как сообщает СПЖ, там неизвестный в медицинской маске устроил провокацию во время богослужения:
"Он выплеснул на священника неизвестную жидкость, которую назвал "кровью украинских солдат".
Местный ТГ-канал +НТП+ опубликовал видеозапись провокации – от подготовки до исполнения. В начале "активист" перед храмом заявил на камеру, что, по его мнению, "использование Московским патриархатом названия "Взыскание погибших" особенно цинично", так как деньги за свечи якобы идут "в Московию", где, по его информации, покупаются новые патроны.
Далее на записи "активист" с кистью и неизвестной жидкостью облил территорию храма снаружи. Затем он проник в храм, где во время исповеди облил священника и прихожан.
СПЖ напомнил, что ранее суд вынес приговор мужчине, убившего своего знакомого за "поддержку УПЦ".
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой Горы Афон - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 14:21
"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦСовременные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".
 
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