Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии - 21.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230921/1049605167.html
Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии
Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии - 21.09.2023 Украина.ру
Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии
Мужчина, раненный при обстреле села Максимовка Белгородской области, успешно прооперирован. Об этом сообщили 21 сентября в региональном оперативном штабе.
2023-09-21T17:07
2023-09-21T17:07
новости
белгород
белгородская область
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/76/1021017611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b138cdd29a97507b2bb8822ca55d02e.jpg
Главный врач второй городской больницы Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что пациент получил множественные осколочные ранения, в том числе ранение брюшной стенки.Хирургам удалось удалить все осколки, после операции пациента перевели в реанимацию, а после того, как его состояние стабилизировалось, в обычную палату.Состояние прооперированного мужчины медики оценивают как средняя степень тяжести с положительной динамикой.Село Максимовка в Белгородской области 20 сентября дважды подвергалось обстрелу ВСУ. Один человек погиб, один ранен.
https://ukraina.ru/20230919/1049492428.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/76/1021017611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78713a3c74bf853ac661d77b0331ccdd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, белгородская область, больница
Новости, Белгород, Белгородская область, больница

Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии

17:07 21.09.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать в
Мужчина, раненный при обстреле села Максимовка Белгородской области, успешно прооперирован. Об этом сообщили 21 сентября в региональном оперативном штабе.
Главный врач второй городской больницы Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что пациент получил множественные осколочные ранения, в том числе ранение брюшной стенки.
Хирургам удалось удалить все осколки, после операции пациента перевели в реанимацию, а после того, как его состояние стабилизировалось, в обычную палату.
Состояние прооперированного мужчины медики оценивают как средняя степень тяжести с положительной динамикой.
Село Максимовка в Белгородской области 20 сентября дважды подвергалось обстрелу ВСУ. Один человек погиб, один ранен.
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 04:30
"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах БелгородаВо время летне-осенней кампании 2022 года ВС РФ заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиБелгородБелгородская областьбольница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше
18:28Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке
18:22"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином
18:02Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде
18:01The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями
18:00"Греческий проект" и Новороссия
17:53Половина "молодых и обеспеченных" украинцев недовольны отношением государства к ветеранам ВСУ - опрос
17:44Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию
17:25Швеция передала Украине 10 своих лучших танков
17:24А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню
17:16Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти
17:15В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
17:10"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня
17:07Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии
17:06Не поделили донаты на ВСУ: Стерненко и MARUV обменялись пощечинами
16:54Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына
16:50Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
16:49Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона
16:42Успех "Ланцета", удары по мостам, Украина теряет поддержку. О чём говорили эксперты 21 сентября
16:39Никита Мендкович: Сейчас происходит вымирание украинской армии
Лента новостейМолния