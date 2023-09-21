https://ukraina.ru/20230921/1049605167.html

Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии

Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии - 21.09.2023 Украина.ру

Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии

Мужчина, раненный при обстреле села Максимовка Белгородской области, успешно прооперирован. Об этом сообщили 21 сентября в региональном оперативном штабе.

2023-09-21T17:07

2023-09-21T17:07

2023-09-21T17:07

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Главный врач второй городской больницы Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что пациент получил множественные осколочные ранения, в том числе ранение брюшной стенки.Хирургам удалось удалить все осколки, после операции пациента перевели в реанимацию, а после того, как его состояние стабилизировалось, в обычную палату.Состояние прооперированного мужчины медики оценивают как средняя степень тяжести с положительной динамикой.Село Максимовка в Белгородской области 20 сентября дважды подвергалось обстрелу ВСУ. Один человек погиб, один ранен.

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новости, белгород, белгородская область, больница