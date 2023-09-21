Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии
Мужчина, раненный при обстреле села Максимовка Белгородской области, успешно прооперирован. Об этом сообщили 21 сентября в региональном оперативном штабе.
Главный врач второй городской больницы Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что пациент получил множественные осколочные ранения, в том числе ранение брюшной стенки.
Хирургам удалось удалить все осколки, после операции пациента перевели в реанимацию, а после того, как его состояние стабилизировалось, в обычную палату.
Состояние прооперированного мужчины медики оценивают как средняя степень тяжести с положительной динамикой.
Село Максимовка в Белгородской области 20 сентября дважды подвергалось обстрелу ВСУ. Один человек погиб, один ранен.
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