https://ukraina.ru/20230921/1049603275.html

Швеция передала Украине 10 своих лучших танков

Швеция передала Украине 10 своих лучших танков - 21.09.2023 Украина.ру

Швеция передала Украине 10 своих лучших танков

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, сообщили 21 сентября в ВС Швеции

2023-09-21T17:25

2023-09-21T17:25

2023-09-21T17:25

новости

швеция

украина

зарубежье

танк

leopard-2 (танк)

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В шведском военном ведомстве сообщили, что сейчас на Украине находятся десять шведских танков Stridsvagn 122. Экипаж составляют украинцы, которые прошли подготовку в Швеции.В общей сложности выпущено 3600 экземпляров. Телеканал Discovery назвал его лучшим танком в мире, пишет ведомстве, также положительно отзываются и члены экипажа танков.Шведский танк Stridsvagn 122 является аналогом немецкого Leopard-2. Решение о передачи около десятка танков Украине Швеция приняла 24 февраля 2023 года.Издание DerSpiegel 19 сентября сообщило, что Украина отказалась принимать танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния. Десять танков прибыло в Польшу, откуда их должны были направить Украине. Украинская сторона заявила, что танки нуждаются в ремонте, а технический персонал не подготовлен, поэтому переправлять Leopard 1 на Украину нет смысла.

https://ukraina.ru/20230921/1049553322.html

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новости, швеция, украина, зарубежье, танк, leopard-2 (танк)