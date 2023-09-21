Швеция передала Украине 10 своих лучших танков - 21.09.2023 Украина.ру
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Швеция передала Украине 10 своих лучших танков
Швеция передала Украине 10 своих лучших танков - 21.09.2023 Украина.ру
Швеция передала Украине 10 своих лучших танков
Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, сообщили 21 сентября в ВС Швеции
2023-09-21T17:25
2023-09-21T17:25
новости
швеция
украина
зарубежье
танк
leopard-2 (танк)
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В шведском военном ведомстве сообщили, что сейчас на Украине находятся десять шведских танков Stridsvagn 122. Экипаж составляют украинцы, которые прошли подготовку в Швеции.В общей сложности выпущено 3600 экземпляров. Телеканал Discovery назвал его лучшим танком в мире, пишет ведомстве, также положительно отзываются и члены экипажа танков.Шведский танк Stridsvagn 122 является аналогом немецкого Leopard-2. Решение о передачи около десятка танков Украине Швеция приняла 24 февраля 2023 года.Издание DerSpiegel 19 сентября сообщило, что Украина отказалась принимать танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния. Десять танков прибыло в Польшу, откуда их должны были направить Украине. Украинская сторона заявила, что танки нуждаются в ремонте, а технический персонал не подготовлен, поэтому переправлять Leopard 1 на Украину нет смысла.
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новости, швеция, украина, зарубежье, танк, leopard-2 (танк)
Новости, Швеция, Украина, Зарубежье, танк, Leopard-2 (танк)

Швеция передала Украине 10 своих лучших танков

17:25 21.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Jorchr
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© commons.wikimedia.org / Jorchr
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Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, сообщили 21 сентября в ВС Швеции
В шведском военном ведомстве сообщили, что сейчас на Украине находятся десять шведских танков Stridsvagn 122. Экипаж составляют украинцы, которые прошли подготовку в Швеции.
"Мы дали им все, на что были способны, в виде хорошего материала и хороших знаний. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении их страны", - заявил Матс Людвиг, начальник оперативного отдела штаба армии.
В общей сложности выпущено 3600 экземпляров. Телеканал Discovery назвал его лучшим танком в мире, пишет ведомстве, также положительно отзываются и члены экипажа танков.
Шведский танк Stridsvagn 122 является аналогом немецкого Leopard-2. Решение о передачи около десятка танков Украине Швеция приняла 24 февраля 2023 года.
Издание DerSpiegel 19 сентября сообщило, что Украина отказалась принимать танки Leopard 1 от Германии из-за плохого состояния. Десять танков прибыло в Польшу, откуда их должны были направить Украине.
Украинская сторона заявила, что танки нуждаются в ремонте, а технический персонал не подготовлен, поэтому переправлять Leopard 1 на Украину нет смысла.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
04:00
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