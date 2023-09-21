https://ukraina.ru/20230921/1049602929.html

Не поделили донаты на ВСУ: Стерненко и MARUV обменялись пощечинами

Не поделили донаты на ВСУ: Стерненко и MARUV обменялись пощечинами - 21.09.2023 Украина.ру

Не поделили донаты на ВСУ: Стерненко и MARUV обменялись пощечинами

Бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко потребовал от украинской певицы MARUV (Анны Корсун) донатов на ВСУ. В ответ артистка попросту заблокировала радикала, что он пообещал ей отомстить. Эту историю в своем Телеграм-канале рассказала сам Стерненко

2023-09-21T17:06

2023-09-21T17:06

2023-09-21T17:06

новости

стерненко

нацисты

певица

maruv

украина

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Под очередным постом певицы, анонсирующим выход нового трека, Стерненко написал, не подкинет ли она денег на дроны для ВСУ. В ответ певица заблокировала Стерненко."У меня есть ее автограф, хочу пустить на фонд мести. Может также организуем?", "Maruv - хорошее название для беспилотника камикадзе", "Она ждет лимитированную серию мавиков в латексном чехле", "Какая отвратительная персона - лицемерка и ватница, которая всегда восхваляла РФ, мол, там жизнь, а не то, что здесь", "Не обижай ее, она, как и Ани Лорак, не любит публично это дело делать", - добавили последователи нациста.Последнее сообщение отсылает к истории с другой украинской певицей - Ани Лорак. Вела она себя непоследовательно, снискав статус предательницы с обеих сторон. В России уже зазвучали призывы отменить ее концерты, а то и вовсе выслать артистку на Украину.Керосина в огонь подозрений финансирования СБУ подлило сообщение о том, что на одном из украинских беспилотников, атаковавших Крым в середине сентября, была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!".Российские общественники инициировали соответствующую проверку, и на днях стало известно, что на самом деле исполнительница не помогала украинским войскам.В настоящее время у украинской певицы MARUV (по паспорту Анны Корсун) в шапке профиля на платформе X (бывший Twitter) в качестве локации указана Великобритания. Однако где находится певица сейчас доподлинно неизвестно.После начала СВО MARUV активно критиковала Россию и спецоперацию, а также писала в соцсетях, кто пытается помочь украинцам "чем может", а позже сообщила, что вместе с мужем и новорожденным ребенком уехала в Турцию.Сейчас MARUV не гастролирует, но в выкладывает в сеть новые композиции. В июле артистка сменила сценическое имя на Sharlotta Ututu.Сергей Стерненко получил известность как лидер одесского "Правого сектора"*. Позднее он стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об убийстве. Несмотря на это, неонацист продолжает разгуливать на свободе, устраивать политические акции и угрожать властям.*Деятельность организации запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230921/1049598834.html

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новости, стерненко, нацисты, певица, maruv, украина