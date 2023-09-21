https://ukraina.ru/20230921/1049596420.html

Фархад Ибрагимов: США руками местных бармалеев будут создавать "украинский халифат" в Средней Азии

Фархад Ибрагимов: США руками местных бармалеев будут создавать "украинский халифат" в Средней Азии - 21.09.2023 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: США руками местных бармалеев будут создавать "украинский халифат" в Средней Азии

За последние месяцы Анкара очень серьезно пересмотрела вопрос Украины, и отношения с Киевом стали смещаться в негативную сторону, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов

2023-09-21T14:59

2023-09-21T14:59

2023-09-21T14:59

интервью

сша

средняя азия

турция

украина

русофобия

радикалы

центральная азия

иран

саудовская аравия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина. ру.Как сообщает Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, Турция почти остановила поставки оружия в Украину. Якобы украинские трейдеры не могут работать даже на черном рынке. В окружении Владимира Зеленского полагают, что в силу вступили негласные договоренности Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.- Фархад, соответствует ли эта информация действительности? И если, да, что стало причиной прекращения оружейных поставок?- Очень сложно сказать, верна ли эта информация, потому что есть очень много вбросов на эту тему. Но, скорее, эта информация соответствует действительности. Есть несколько версий, почему так могло произойти.За последние месяцы Анкара очень серьезно пересмотрела вопрос Украины, и отношения с Киевом стали смещаться в негативную сторону. И это подтверждает заявление Эрдогана по украинскому вопросу в ходе визита в Россию и встречи с Путиным. А также заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, он приезжал в Киев и встречался с главарем режима Зеленским. В Турции стали лояльнее относиться к тому, что заявляет Россия. Если раньше позиция была беспрекословной и жесткой, хотя турки абстрагировались и держали марку в отличие от Германии и Франции, то сейчас ситуация - совершенно иная.И то, что Эрдоган заявил, что Украине надо спуститься с небес на землю и умерить свои хотелки, указывает на то, что Турция начала подходить к вопросу более конструктивно, понимая, что киевский режим неадекватен, его заявления не имеют к реальности никакого отношения. Турция не хочет и подставлять под удар и отношения с Россией. Если раньше Анкара аморфно передавала оружие и способствовала активности Киева на линии фронта, то сейчас ситуация - совершенно иная. В Анкаре не зря заявляют о том, что чем дольше затягивается вся эта история, тем хуже для всех.И чтобы с этим покончить, нужно прекратить поставлять оружие, вот Анкара с себя и начала. Тем самым она хочет показать пример тем, кто колеблется, нужно оружие поставлять или нет. Сейчас нежданно-негаданно то же самое делает Польша. То есть многие страны в Европе отворачиваются от киевского режима, понимая, что это бездонная бочка, куда вливаются деньги, оружие, а в ответ – неблагодарность, резкие заявления Зеленского и его криминального неонацистского окружения. То же самое говорил Виктор Орбан, премьер Венгрии. Как говорят турки, скорее мир взорвётся, чем Россия проиграет.Судя по выступлению Зеленского на площадке ООН, он серьезно подавлен и понимает, что поддержки, которую ему оказывали еще несколько месяцев назад, ждать не стоит. Эрдоган тоже решил свернуть эту поддержку. Она может продолжаться на уровне гуманитарных поставок, медикаментов, каких-то людей смогут перевозить на турецкие курорты, но не более того.Турции важнее развивать отношения с Россией, а не поддерживать странный неонацистский режим, который сегодня-завтра канет в лету.- Не пошатнулись ли позиции России на Кавказе после недавних событий в Карабахе, и не с этим ли связан визит Сергей Шойгу в Иран?- Российско-иранские отношения за последние годы очень серьезно трансформировались. Причина в том, что Запад развязал нам руки. Мы долго старались дистанцироваться от плотного сотрудничества с Ираном, чтобы избежать санкционного давления, и в Иране нас прекрасно понимали. Сегодня же Запад, вводя против нас санкции, делает все, чтобы мы упрочили свою кооперацию с исламской республикой. Иран проводит независимую внешнюю политику, и нам выгодно иметь отношения с такой страной.Иран находится в стратегически значимом для России регионе, потому что мы исторически там присутствуем и не можем не принимать участия в происходящих там процессах. Нам важно развивать отношения с Тегераном и в культурно-гуманитарных вопросах, и в геостратегических.Визит Шойгу был запланирован не вчера, его цель – наращивание военно-технической кооперации. Иран имеет серьезный опыт в развитии военно-технической сферы. Поэтому нам было бы интересно обменяться опытом и развивать совместные технологии. Вопрос безопасности для наших стран актуальнее даже насущных экономических вопросов.- Мы много говорим, что формируется многополярный мир, разные центры сил, но наследный принц Аравии Мухаммед бен Сальман предупредил, что Саудовская Аравия не остановится перед созданием ядерного оружия, если такое оружие появится у Ирана. Станет ли Ближний Восток центром соперничества ядерных держав?- Еще несколько лет назад я подчеркивал, что наличие у Ирана ядерного оружия естественно приведет к нуклеаризации всего региона Ближнего Востока, что очень опасно для наших интересов. Как только исламская республика Иран закрепит за собой статус ядерной державы, к этому вопросу подтянутся Саудовская Аравия и Турция, а следом Египет, Эмираты, и другие ближневосточные страны будут мечтать об этом статусе. Учитывая, какие горячие головы есть на Ближнем Востоке, непредсказуемость этого региона, который постоянно чем-то беремен, все это может привести к очень нехорошим последствиям.Да, ядерное оружие может сдерживать эти страны от горячих войн, но нам нужно сделать все возможное, чтобы не дать ближневосточному региону полноценно обзавестись ядерным оружием. Могут привести пример Индии и Пакистана, но в Нью-Дели и в Исламабаде есть четкое представление, к чему может привести использование ядерного оружия. Не хочу сказать, что в Иране и у саудитов этого представления нет, но они могут быть менее предсказуемыми в этом плане. Для Ирана это вопрос безопасности, они ссылаются на то, что у Израиля есть ядерное оружие, почему им бы не обезопасить себя тем же самым.Но, несмотря на нормализацию между Тегераном и Эр-Риядом, Саудовская Аравия свое слово сказала. Подстрекать Саудовскую Аравию к обладанию ядерным оружием будут не Россия с Китаем, а западные державы, Франция, США, которые на волне нормализации отношений с саудитами помогут им обзавестись ядерным оружием, чтобы те могли бороться с Ираном.- Президент США Джо Байден на саммите ООН встретился с лирами среднеазиатских республик и пообещал вывести сотрудничество в сфере безопасности на "новые высоты". Что за "высоты" собирается покорять Белый дом в бывших советских республиках, идет ли речь об открытии второго фронта против России на фоне провала украинского наступления?- Убежден, что американцы, проводя саммиты и собирая какие-то форматы, делают это не просто так. Дряхлый и сумасшедший старик даже не знает точно, где находятся эти страны, но Блинкен ему точно объяснил, что для США стратегически значимо развивать отношения со Средней Азией.Американцы хотят страны Центральной Азии перетянуть на себя и сделать все возможное, чтобы они вышли из зоны нашего влияния и снизили свои отношения с Китаем. Возможно, они предлагают дорожную карту или нащупывают почву, смотрят, кто на что горазд, какая из стран Центральной Азии наиболее уязвима, и на кого они могут сделать ставку. Эта встреча – задел на будущее.Американцам важно находиться на постсоветском пространстве, они это проделали с Грузией, Молдовой, Украиной. Любые события, которые направлены на дестабилизацию страны бывшего СССР, – это удар прежде всего по России. Их мечта – создать вокруг пояс русофобии и нестабильности. Кризис в любой из этих стан вызовет волну беженцев, которые хлынут в Россию.Они видят, что наш тыл стабилен, мы не собираемся сдаваться по украинскому вопросу ни на йоту, свои интересы мы отстаиваем как на поле боя, так и дипломатически. Они будут реализовывать любые дорожные карты и программы, чтобы нас уничтожить. Если раньше мы старались избегать таких эпитетов, чтобы не погружаться в конспирологию, то сейчас мы все это фиксируем.- А что по этому поводу думает руководство центральноазиатских стран?- Они смотрят на то, чего от них хотят американцы, будут ли они оказывать прямое давление, либо прикрываться ширмой экономической кооперации. Не исключено, что американцы попытаются использовать их в темную, но лидеры этих стран – опытные люди, и вряд ли инициатива создавать нам проблемы будет исходить от них.- А группировки радикальных исламистов могут быть использованы для создания новой "Украины" в Средней Азии?- Американцы не брезгуют работать с бармалеями, радикальными элементами. И в Узбекистане, и в Таджикистане неоднократно говорили, что Запад использовал в 90-е годы и в начале нулевых радикалов для создания группировок из террористов, которые могли бы свергнуть их власти и создать некий "халифат" или "эмират". Не думаю, что американцы от этих идей отказались, они их отложили на некоторое время. Разыграть комбинацию с этими радикалами для американцев ничего не стоит, чтобы нам насолить в Центральной Азии.Им нужно создать пояс русофобии. По украинскому сценарию они его частично реализовали, приведя к власти неонацистов. Почему им бы не попытаться сделать это на другом направлении? Что отличает киевский режим от Средней Азии, так это то, что там власть более централизована, адекватна и проводит свою независимую внешнюю политику, сотрудничают с Россией и развивают отношения с Пекином. Но американцы не будут сидеть сложа руки. Использовать радикальные элементы – вполне в духе американской внешней политики.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, средняя азия, турция, украина, русофобия, радикалы, центральная азия, иран, саудовская аравия, узбекистан, таджикистан, владимир путин, эрдоган, оружие, ядерное оружие