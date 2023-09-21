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Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах
Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах - 21.09.2023 Украина.ру
Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах
На противотанковой мине под Николаевом подорвался автомобиль. Об этом 21 сентября сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в своем телеграм-канале.
2023-09-21T15:59
2023-09-21T15:59
2023-09-21T16:00
новости
николаев
мина
автомобиль
чп
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В результате взрыва погиб молодой человек 2000-го года рождения, его попутчик 1985-ого года рождения получил ранения и в настоящее время находится в больнице, сообщили спасатели.У побережья Румынии 20 сентября подорвался сухогруз Seama, перевозивший цемент в украинский Измаил, предположительно на украинской мине. На борту находились 12 человек. Двое из них пострадали и доставлены на берег, где ими занялись врачи, сообщили румынские СМИ.Ранее СМИ назвали Украину самой заминированной страной в мире, так как свыше 40 процентов ее территории заминировано в результате боевых действий.
https://ukraina.ru/20230915/1049429589.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, николаев, мина, автомобиль, чп
Новости, Николаев, мина, автомобиль, ЧП
Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах
15:59 21.09.2023 (обновлено: 16:00 21.09.2023)
На противотанковой мине под Николаевом подорвался автомобиль. Об этом 21 сентября сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в своем телеграм-канале.
В результате взрыва погиб молодой человек 2000-го года рождения, его попутчик 1985-ого года рождения получил ранения и в настоящее время находится в больнице, сообщили спасатели.
"Территория, по которой ехал автомобиль, оказалась опасной, ведь во время обследования здесь обнаружены и другие боеприпасы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении украинского ведомства.
У побережья Румынии 20 сентября подорвался сухогруз Seama, перевозивший цемент в украинский Измаил, предположительно на украинской мине. На борту находились 12 человек. Двое из них пострадали и доставлены на берег, где ими занялись врачи, сообщили румынские СМИ.
Ранее СМИ назвали Украину самой заминированной страной в мире, так как свыше 40 процентов ее территории заминировано в результате боевых действий.