Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах - 21.09.2023 Украина.ру
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Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах
Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах - 21.09.2023 Украина.ру
Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах
На противотанковой мине под Николаевом подорвался автомобиль. Об этом 21 сентября сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в своем телеграм-канале.
2023-09-21T15:59
2023-09-21T16:00
новости
николаев
мина
автомобиль
чп
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В результате взрыва погиб молодой человек 2000-го года рождения, его попутчик 1985-ого года рождения получил ранения и в настоящее время находится в больнице, сообщили спасатели.У побережья Румынии 20 сентября подорвался сухогруз Seama, перевозивший цемент в украинский Измаил, предположительно на украинской мине. На борту находились 12 человек. Двое из них пострадали и доставлены на берег, где ими занялись врачи, сообщили румынские СМИ.Ранее СМИ назвали Украину самой заминированной страной в мире, так как свыше 40 процентов ее территории заминировано в результате боевых действий.
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новости, николаев, мина, автомобиль, чп
Новости, Николаев, мина, автомобиль, ЧП

Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах

15:59 21.09.2023 (обновлено: 16:00 21.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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На противотанковой мине под Николаевом подорвался автомобиль. Об этом 21 сентября сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в своем телеграм-канале.
В результате взрыва погиб молодой человек 2000-го года рождения, его попутчик 1985-ого года рождения получил ранения и в настоящее время находится в больнице, сообщили спасатели.
"Территория, по которой ехал автомобиль, оказалась опасной, ведь во время обследования здесь обнаружены и другие боеприпасы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении украинского ведомства.
У побережья Румынии 20 сентября подорвался сухогруз Seama, перевозивший цемент в украинский Измаил, предположительно на украинской мине. На борту находились 12 человек. Двое из них пострадали и доставлены на берег, где ими занялись врачи, сообщили румынские СМИ.
Ранее СМИ назвали Украину самой заминированной страной в мире, так как свыше 40 процентов ее территории заминировано в результате боевых действий.
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 10:33
"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИВоеннослужащие ВСУ отправили пленных российских солдат проверять минное поле, сообщили 15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник
 
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