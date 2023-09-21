https://ukraina.ru/20230921/1049593314.html

Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах

Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах - 21.09.2023 Украина.ру

Под Николаевом автомобиль подорвался на противотанковой мине, власти сообщают о жертвах

На противотанковой мине под Николаевом подорвался автомобиль. Об этом 21 сентября сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в своем телеграм-канале.

2023-09-21T15:59

2023-09-21T15:59

2023-09-21T16:00

новости

николаев

мина

автомобиль

чп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047700014_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_676113ae91dc2522deb0bf9c841b8c36.jpg

В результате взрыва погиб молодой человек 2000-го года рождения, его попутчик 1985-ого года рождения получил ранения и в настоящее время находится в больнице, сообщили спасатели.У побережья Румынии 20 сентября подорвался сухогруз Seama, перевозивший цемент в украинский Измаил, предположительно на украинской мине. На борту находились 12 человек. Двое из них пострадали и доставлены на берег, где ими занялись врачи, сообщили румынские СМИ.Ранее СМИ назвали Украину самой заминированной страной в мире, так как свыше 40 процентов ее территории заминировано в результате боевых действий.

https://ukraina.ru/20230915/1049429589.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, мина, автомобиль, чп