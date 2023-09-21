Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помириться - 21.09.2023 Украина.ру
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Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помириться
Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помириться - 21.09.2023 Украина.ру
Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помириться
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Сообщение об этом появилось на сайте украинского министерства 21 сентября
2023-09-21T12:51
2023-09-21T12:54
новости
зерно
спор
украина
киев
польша
варшава
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Также в заявлении украинского министерства уточняется, что следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, а до тех пор стороны изучат предложения друг друга.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Позже, 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отреагировал на эти угрозы заявлением о том, что Варшава справится с этими ограничениями, а вот Киев - неизвестно.Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.В четверг, 21 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает поставки оружия Киеву на фоне растущего спора по поводу украинского зерна.В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.
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новости, зерно, спор, украина, киев, польша, варшава
Новости, зерно, спор, Украина, Киев, Польша, Варшава

Спор о зерне: Киев и Варшава договорились помириться

12:51 21.09.2023 (обновлено: 12:54 21.09.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая ячменя на полях САХО в Новосибирской области
Уборка урожая ячменя на полях САХО в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Сообщение об этом появилось на сайте украинского министерства 21 сентября
"Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран", - говорится в тексте публикации.
Также в заявлении украинского министерства уточняется, что следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, а до тех пор стороны изучат предложения друг друга.
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.
Позже, 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отреагировал на эти угрозы заявлением о том, что Варшава справится с этими ограничениями, а вот Киев - неизвестно.
Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.
В четверг, 21 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает поставки оружия Киеву на фоне растущего спора по поводу украинского зерна.
В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
11:28
Блащак: спор Киева и Варшавы на самом деле не о зерне, а о благополучии украинских олигарховНабирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам. Однако власти страны будут "последовательны в этом вопросе". Такое заявление 20 сентября сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе №1 Польского радио
 
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