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Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов

Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов - 21.09.2023 Украина.ру

Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов

Украинские власти назначили награду в 100 тысяч долларов за голову российского депутата. Об этом 21 сентября в интервью РИА Новости рассказал профессиональный путешественник и автогонщик Богдан Булычев

2023-09-21T10:47

2023-09-21T10:47

2023-09-21T10:47

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депутат

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Автогонщик в том числе занимается сборами на нужды мобилизованных и ездит в зону СВО для того, чтобы доставить военнослужащим экипировку и посылки от родственников.По словам Булычева, специальная военная операция объединила людей самых разных профессий – водителей, инженеров, блогеров, губернаторов, депутатов Государственной думы.Несмотря на это, депутат продолжает регулярно ездить в зону СВО с помощью для российских военнослужащих."А у него 38-я командировка туда была, когда с ним поехали. Буквально через неделю ездит. Я говорю: "Антон, ты чего?". А он: "Я уже все, по-другому никак", - добавил Богдан Булычев.Российский путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев является членом Русского географического общества, Ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области.В 2018 году он первым в мире доехал до северного полюса на фэтбайке (велосипеде на больших колёсах).

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новости, депутат, украина, охота