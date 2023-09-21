Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов - 21.09.2023 Украина.ру
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Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов
Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов - 21.09.2023 Украина.ру
Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов
Украинские власти назначили награду в 100 тысяч долларов за голову российского депутата. Об этом 21 сентября в интервью РИА Новости рассказал профессиональный путешественник и автогонщик Богдан Булычев
2023-09-21T10:47
2023-09-21T10:47
новости
депутат
украина
охота
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Автогонщик в том числе занимается сборами на нужды мобилизованных и ездит в зону СВО для того, чтобы доставить военнослужащим экипировку и посылки от родственников.По словам Булычева, специальная военная операция объединила людей самых разных профессий – водителей, инженеров, блогеров, губернаторов, депутатов Государственной думы.Несмотря на это, депутат продолжает регулярно ездить в зону СВО с помощью для российских военнослужащих."А у него 38-я командировка туда была, когда с ним поехали. Буквально через неделю ездит. Я говорю: "Антон, ты чего?". А он: "Я уже все, по-другому никак", - добавил Богдан Булычев.Российский путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев является членом Русского географического общества, Ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области.В 2018 году он первым в мире доехал до северного полюса на фэтбайке (велосипеде на больших колёсах).
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новости, депутат, украина, охота
Новости, депутат, Украина, охота

Российский путешественник Булычев: Киев организовал охоту за головами российских депутатов

10:47 21.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Украинские власти назначили награду в 100 тысяч долларов за голову российского депутата. Об этом 21 сентября в интервью РИА Новости рассказал профессиональный путешественник и автогонщик Богдан Булычев
Автогонщик в том числе занимается сборами на нужды мобилизованных и ездит в зону СВО для того, чтобы доставить военнослужащим экипировку и посылки от родственников.
По словам Булычева, специальная военная операция объединила людей самых разных профессий – водителей, инженеров, блогеров, губернаторов, депутатов Государственной думы.
"Все мы сидели в одной машине, наехали на "лепесток", разорвало нам колесо. Историй много. Это депутат от Магадана. Антон Александрович Басанский, моего же возраста, молодой парень. А там же еще такая ситуация, что за депутатов украинская сторона назначила награду в 100 тысяч долларов. За ними охотятся там", - рассказал Булычев.
Несмотря на это, депутат продолжает регулярно ездить в зону СВО с помощью для российских военнослужащих.
"А у него 38-я командировка туда была, когда с ним поехали. Буквально через неделю ездит. Я говорю: "Антон, ты чего?". А он: "Я уже все, по-другому никак", - добавил Богдан Булычев.
Российский путешественник, исследователь и видеоблогер Богдан Булычев является членом Русского географического общества, Ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области.
В 2018 году он первым в мире доехал до северного полюса на фэтбайке (велосипеде на больших колёсах).
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