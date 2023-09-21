Путин присвоил звание "Заслуженный артист России" первой донецкой актрисе
© Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна
© Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист России" актрисе Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе театра
Это первая государственная награда Российской Федерации для Донецкого театра муздрамы.
С артистами донецкой музыкальной драмы в августе встретился журналист издания Украина.ру Алексей Туманов. Он узнал, что здание театра пострадало от обстрелов украинскими войсками. Фасад посечен осколками со стороны пешеходного бульвара Пушкина в самом центре города, в гримерке побило стекла - окно пришлось забить фанерой.
В этих обстоятельствах актеры и руководство театра приняли решение не подвергать зрителей риску, и выступления на донецкой сцене на какое-то время приостановили. Но театр живет, гастролируя по России.
В числе первых спектакль "Наливные яблоки" в исполнении донецких артистов увидели зрители Таганрогского ордена "Знак почета" театра имени Антона Чехова.