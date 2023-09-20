Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампания - 20.09.2023 Украина.ру
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Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампания
Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампания - 20.09.2023 Украина.ру
Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампания
Дети из новых регионов России получили возможность отдохнуть от обстрелов в Белоруссии, а обвинения Белоруссии и России в "краже детей" из зоны военного конфликта — это заказная западная кампания для дискредитации наших стран. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
2023-09-20T22:54
2023-09-20T22:54
новости
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информационная война
союзное государство
белоруссия
днр
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лднр
дети
антироссийские санкции
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"Мы видим, как ребятишки приезжают к вам, видим, что они проходят и курсы реабилитации, и отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Но когда за это вводят санкции… Что здесь можно сказать? Когда за это обвиняют - это говорит только о том, что это точно заказная кампания и это точно информационная война", - сказала Львова-Белова в Минске представителям государственных СМИ Белоруссии.По мнению Львовой-Беловой, дети из зоны СВО получили возможность отдохнуть в Белоруссии от обстрелов, восстановиться. Союзная республика взяла на себя важные гуманитарные обязательства – с детьми в Белоруссии "работают специалисты, помогают пережить им те травмы, которые получили, и, конечно, это не может не радовать"."Мы с благодарностью относимся к тому, что Белоруссия взяла на себя такое обязательство и периодически поддерживает и укрепляет детей из наших новых регионов", - сказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка.Накануне, 19 сентября Владимир Зеленский с трибуны ООН вновь обвинил Россию в похищениях людей. При этом он акцентировал внимание на детях Донбасса - якобы похищенных в ходе СВО, ни словом не обмолвившись о причинах появления в Донецке "Аллеи Ангелов".
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новости, сво, информационная война, союзное государство, белоруссия, днр, донецкая народная республика, лднр, дети, антироссийские санкции
Новости, СВО, информационная война, Союзное государство, Белоруссия, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛДНР, дети, антироссийские санкции

Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампания

22:54 20.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВизит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР
Визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Дети из новых регионов России получили возможность отдохнуть от обстрелов в Белоруссии, а обвинения Белоруссии и России в "краже детей" из зоны военного конфликта — это заказная западная кампания для дискредитации наших стран. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы видим, как ребятишки приезжают к вам, видим, что они проходят и курсы реабилитации, и отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Но когда за это вводят санкции… Что здесь можно сказать? Когда за это обвиняют - это говорит только о том, что это точно заказная кампания и это точно информационная война", - сказала Львова-Белова в Минске представителям государственных СМИ Белоруссии.
По мнению Львовой-Беловой, дети из зоны СВО получили возможность отдохнуть в Белоруссии от обстрелов, восстановиться. Союзная республика взяла на себя важные гуманитарные обязательства – с детьми в Белоруссии "работают специалисты, помогают пережить им те травмы, которые получили, и, конечно, это не может не радовать".
"Мы с благодарностью относимся к тому, что Белоруссия взяла на себя такое обязательство и периодически поддерживает и укрепляет детей из наших новых регионов", - сказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка.
Накануне, 19 сентября Владимир Зеленский с трибуны ООН вновь обвинил Россию в похищениях людей. При этом он акцентировал внимание на детях Донбасса - якобы похищенных в ходе СВО, ни словом не обмолвившись о причинах появления в Донецке "Аллеи Ангелов".
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Заголовок открываемого материала
22:54Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампания
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