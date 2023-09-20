Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих - 20.09.2023 Украина.ру
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Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих - 20.09.2023 Украина.ру
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
Подразделения российской "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик (ДНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T22:27
2023-09-20T22:27
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"Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа", - сказано во официальном сообщении.В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерия ВСУ - самоходная гаубица М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, гаубица Д-30 и РСЗО "Смерч".Как стало известно 20 сентября, США готовятся передать Киеву новый пакет военной помощи. Джо Байдену осталось лишь поставить подпись под разрешением о поставке на Украину крылатых ракет, способных поражать Крым - американские ведомства документ согласовали.
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новости, всу, потери всу, сау, минобороны рф, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, рсзо, артиллерия
Новости, ВСУ, потери ВСУ, САУ, Минобороны РФ, Донецкая Народная Республика, Южно-Донецкое направление, РСЗО, артиллерия

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих

22:27 20.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Подразделения российской "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик (ДНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
"Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа", - сказано во официальном сообщении.
В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерия ВСУ - самоходная гаубица М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, гаубица Д-30 и РСЗО "Смерч".
Как стало известно 20 сентября, США готовятся передать Киеву новый пакет военной помощи. Джо Байдену осталось лишь поставить подпись под разрешением о поставке на Украину крылатых ракет, способных поражать Крым - американские ведомства документ согласовали.
Вчера, 18:59
Последствия скандального выступления Зеленского в ООН, мины в Чёрном море. Итоги 20 сентября Выступления Байдена и Зеленского на Генассамблее ООН; в Конгрессе США разошлись мнения о финансировании Украины; у берегов Румынии сухогруз подорвался на украинской мине
 
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Заголовок открываемого материала
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22:27Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
22:15Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении
22:03В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP
21:49Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
21:42ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих
21:32Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США
21:19На Херсонском направлении перехвачены ракеты Storm Shadow, HIMARS и Смерч
20:59Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев
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