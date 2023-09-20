https://ukraina.ru/20230920/1049578220.html
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих - 20.09.2023 Украина.ру
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
Подразделения российской "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик (ДНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T22:27
2023-09-20T22:27
2023-09-20T22:27
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"Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа", - сказано во официальном сообщении.В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерия ВСУ - самоходная гаубица М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, гаубица Д-30 и РСЗО "Смерч".Как стало известно 20 сентября, США готовятся передать Киеву новый пакет военной помощи. Джо Байдену осталось лишь поставить подпись под разрешением о поставке на Украину крылатых ракет, способных поражать Крым - американские ведомства документ согласовали.
https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, сау, минобороны рф, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, рсзо, артиллерия
Новости, ВСУ, потери ВСУ, САУ, Минобороны РФ, Донецкая Народная Республика, Южно-Донецкое направление, РСЗО, артиллерия
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
Подразделения российской "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик (ДНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.