https://ukraina.ru/20230920/1049578220.html

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих - 20.09.2023 Украина.ру

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих

Подразделения российской "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик (ДНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.

2023-09-20T22:27

2023-09-20T22:27

2023-09-20T22:27

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"Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа", - сказано во официальном сообщении.В ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерия ВСУ - самоходная гаубица М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, гаубица Д-30 и РСЗО "Смерч".Как стало известно 20 сентября, США готовятся передать Киеву новый пакет военной помощи. Джо Байдену осталось лишь поставить подпись под разрешением о поставке на Украину крылатых ракет, способных поражать Крым - американские ведомства документ согласовали.

https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html

донецкая народная республика

южно-донецкое направление

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новости, всу, потери всу, сау, минобороны рф, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, рсзо, артиллерия