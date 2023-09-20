https://ukraina.ru/20230920/1049577987.html

Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении

Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении - 20.09.2023 Украина.ру

Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении

Действиями подразделений российской группировки войск на Запорожском направлении, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.

2023-09-20T22:15

2023-09-20T22:15

2023-09-20T22:15

новости

сво

всу

потери всу

запорожская область

запорожское направление

огнемет

гаубицы

сау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046895429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ecf5979190785e9950f7028379d7830.jpg

"Также, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области, - сказано в официальном сообщении. - Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля".ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы потеряли САУ М109 "Paladin" производства США, САУ "Акация", две гаубицы Д-30 и одну Д-20.Тем временем Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ получат БТР М113, ЗРК HAWK, зенитные управляемые ракеты и военные грузовики. Мадрид также примет на обучение украинских военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230920/1049566155.html

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, всу, потери всу, запорожская область, запорожское направление, огнемет, гаубицы, сау