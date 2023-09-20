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Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении
Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении - 20.09.2023 Украина.ру
Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении
Действиями подразделений российской группировки войск на Запорожском направлении, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T22:15
2023-09-20T22:15
2023-09-20T22:15
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"Также, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области, - сказано в официальном сообщении. - Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля".ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы потеряли САУ М109 "Paladin" производства США, САУ "Акация", две гаубицы Д-30 и одну Д-20.Тем временем Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ получат БТР М113, ЗРК HAWK, зенитные управляемые ракеты и военные грузовики. Мадрид также примет на обучение украинских военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230920/1049566155.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, всу, потери всу, запорожская область, запорожское направление, огнемет, гаубицы, сау
Новости, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Запорожская область, Запорожское направление, огнемет, гаубицы, САУ
Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении
Действиями подразделений российской группировки войск на Запорожском направлении, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.