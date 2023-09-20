Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении - 20.09.2023 Украина.ру
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Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении
Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении - 20.09.2023 Украина.ру
Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении
Действиями подразделений российской группировки войск на Запорожском направлении, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T22:15
2023-09-20T22:15
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потери всу
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огнемет
гаубицы
сау
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"Также, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области, - сказано в официальном сообщении. - Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля".ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы потеряли САУ М109 "Paladin" производства США, САУ "Акация", две гаубицы Д-30 и одну Д-20.Тем временем Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ получат БТР М113, ЗРК HAWK, зенитные управляемые ракеты и военные грузовики. Мадрид также примет на обучение украинских военнослужащих.
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новости, сво, всу, потери всу, запорожская область, запорожское направление, огнемет, гаубицы, сау
Новости, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Запорожская область, Запорожское направление, огнемет, гаубицы, САУ

Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении

22:15 20.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Действиями подразделений российской группировки войск на Запорожском направлении, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
"Также, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области, - сказано в официальном сообщении. - Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля".
ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы потеряли САУ М109 "Paladin" производства США, САУ "Акация", две гаубицы Д-30 и одну Д-20.
Тем временем Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине. ВСУ получат БТР М113, ЗРК HAWK, зенитные управляемые ракеты и военные грузовики. Мадрид также примет на обучение украинских военнослужащих.
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
15:28
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвыУкраинские военные снова подвергли обстрелам населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
 
НовостиСВОВСУпотери ВСУЗапорожская областьЗапорожское направлениеогнеметгаубицыСАУ
 
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Заголовок открываемого материала
22:27Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
22:15Армия России применила огнемёты на Запорожском направлении
22:03В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP
21:49Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
21:42ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих
21:32Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США
21:19На Херсонском направлении перехвачены ракеты Storm Shadow, HIMARS и Смерч
20:59Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев
20:05Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным
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