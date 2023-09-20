https://ukraina.ru/20230920/1049577837.html
В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP
В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP - 20.09.2023 Украина.ру
В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP
Все ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных баллистических ракет ATACMS и теперь слово за президентом. Об этом сообщает журнал The Foreign Policy.
2023-09-20T22:03
2023-09-20T22:03
2023-09-20T22:07
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джо байден
владимир зеленский
пентагон
милитаризация
военная эскалация
крым
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По информации издания, вероятность срыва схемы невелика. В публикации сказано, что "если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал "нет".Накануне, 19 сентября с визитом в США прибыла делегация Украины во главе с Владимиром Зееленским. Он выступил на заседании Генассамбели ООН и перед прессой. В интервью телеканалу CNN 20 сентября он заявил, что если Вашингтон откажет Киеву в оружейных запросах, то это приведёт ВСУ к "большим жертвам на поле боя".Джозеф Байден 19 сентября в своём выступлении на ГА ООН высказался за продолжение помощи нынешнему украинскому руководству. За пару дней до этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киев продолжит получать военную помощь. На 21 сентября запланирована личная встреча Байдена с Зеленским и речь украинского политика в Конгрессе. По мнению ряда наблюдателей, именно тогда президент США и объявит об отправке на Украину крылатых ракет ATACMS, способных поражать объекты в Крыму.
https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, ракеты, atacms, джо байден, владимир зеленский, пентагон, милитаризация, военная эскалация, крым
Новости, СВО, ракеты, ATACMS, Джо Байден, Владимир Зеленский, Пентагон, милитаризация, военная эскалация, Крым
В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP
22:03 20.09.2023 (обновлено: 22:07 20.09.2023)
Все ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных баллистических ракет ATACMS и теперь слово за президентом. Об этом сообщает журнал The Foreign Policy.
По информации издания, вероятность срыва схемы невелика. В публикации сказано, что "если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал "нет".
Накануне, 19 сентября с визитом в США прибыла делегация Украины во главе с Владимиром Зееленским. Он выступил на заседании Генассамбели ООН и перед прессой. В интервью телеканалу CNN 20 сентября он заявил, что если Вашингтон откажет Киеву в оружейных запросах, то это приведёт ВСУ к "большим жертвам на поле боя".
Джозеф Байден 19 сентября в своём выступлении на ГА ООН высказался за продолжение помощи нынешнему украинскому руководству. За пару дней до этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киев продолжит получать военную помощь.
На 21 сентября запланирована личная встреча Байдена с Зеленским и речь украинского политика в Конгрессе. По мнению ряда наблюдателей, именно тогда президент США и объявит об отправке на Украину крылатых ракет ATACMS, способных поражать объекты в Крыму.