В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP - 20.09.2023 Украина.ру
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В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP
В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP - 20.09.2023 Украина.ру
В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP
Все ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных баллистических ракет ATACMS и теперь слово за президентом. Об этом сообщает журнал The Foreign Policy.
2023-09-20T22:03
2023-09-20T22:07
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ракеты
atacms
джо байден
владимир зеленский
пентагон
милитаризация
военная эскалация
крым
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По информации издания, вероятность срыва схемы невелика. В публикации сказано, что "если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал "нет".Накануне, 19 сентября с визитом в США прибыла делегация Украины во главе с Владимиром Зееленским. Он выступил на заседании Генассамбели ООН и перед прессой. В интервью телеканалу CNN 20 сентября он заявил, что если Вашингтон откажет Киеву в оружейных запросах, то это приведёт ВСУ к "большим жертвам на поле боя".Джозеф Байден 19 сентября в своём выступлении на ГА ООН высказался за продолжение помощи нынешнему украинскому руководству. За пару дней до этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киев продолжит получать военную помощь. На 21 сентября запланирована личная встреча Байдена с Зеленским и речь украинского политика в Конгрессе. По мнению ряда наблюдателей, именно тогда президент США и объявит об отправке на Украину крылатых ракет ATACMS, способных поражать объекты в Крыму.
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новости, сво, ракеты, atacms, джо байден, владимир зеленский, пентагон, милитаризация, военная эскалация, крым
Новости, СВО, ракеты, ATACMS, Джо Байден, Владимир Зеленский, Пентагон, милитаризация, военная эскалация, Крым

В США одобрили отправку ракет ATACMS на Украину - FP

22:03 20.09.2023 (обновлено: 22:07 20.09.2023)
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Все ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных баллистических ракет ATACMS и теперь слово за президентом. Об этом сообщает журнал The Foreign Policy.
По информации издания, вероятность срыва схемы невелика. В публикации сказано, что "если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал "нет".
Накануне, 19 сентября с визитом в США прибыла делегация Украины во главе с Владимиром Зееленским. Он выступил на заседании Генассамбели ООН и перед прессой. В интервью телеканалу CNN 20 сентября он заявил, что если Вашингтон откажет Киеву в оружейных запросах, то это приведёт ВСУ к "большим жертвам на поле боя".
Джозеф Байден 19 сентября в своём выступлении на ГА ООН высказался за продолжение помощи нынешнему украинскому руководству. За пару дней до этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Киев продолжит получать военную помощь.
На 21 сентября запланирована личная встреча Байдена с Зеленским и речь украинского политика в Конгрессе. По мнению ряда наблюдателей, именно тогда президент США и объявит об отправке на Украину крылатых ракет ATACMS, способных поражать объекты в Крыму.
18:59
Последствия скандального выступления Зеленского в ООН, мины в Чёрном море. Итоги 20 сентября Выступления Байдена и Зеленского на Генассамблее ООН; в Конгрессе США разошлись мнения о финансировании Украины; у берегов Румынии сухогруз подорвался на украинской мине
 
НовостиСВОракетыATACMSДжо БайденВладимир ЗеленскийПентагонмилитаризациявоенная эскалацияКрым
 
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