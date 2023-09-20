https://ukraina.ru/20230920/1049577607.html

Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - 20.09.2023 Украина.ру

Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении подразделения российской войсковой группировки "Центр" при ударах армейской и штурмовой авиации и артиллерии отразили две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.

2023-09-20T21:49

2023-09-20T21:49

2023-09-20T21:49

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В районе населённого пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины. При этом потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП, два пикапа и две гаубицы Д-30.По информации Минобороны России, с начала СВО потери украинкой армии составили 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 БПЛА, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронемашин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230920/1049553461.html

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новости, всу, потери всу, минобороны рф, сво, нацгвардия, днр, краснолиманское направление