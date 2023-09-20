Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - 20.09.2023 Украина.ру
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Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - 20.09.2023 Украина.ру
Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении подразделения российской войсковой группировки "Центр" при ударах армейской и штурмовой авиации и артиллерии отразили две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T21:49
2023-09-20T21:49
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В районе населённого пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины. При этом потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП, два пикапа и две гаубицы Д-30.По информации Минобороны России, с начала СВО потери украинкой армии составили 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 БПЛА, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронемашин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230920/1049553461.html
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новости, всу, потери всу, минобороны рф, сво, нацгвардия, днр, краснолиманское направление
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ, СВО, Нацгвардия, ДНР, Краснолиманское направление

Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

21:49 20.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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На Краснолиманском направлении подразделения российской войсковой группировки "Центр" при ударах армейской и штурмовой авиации и артиллерии отразили две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
В районе населённого пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины. При этом потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП, два пикапа и две гаубицы Д-30.
По информации Минобороны России, с начала СВО потери украинкой армии составили 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 БПЛА, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронемашин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
10:29
Генерал США Милли анонсировал новое контрнаступление ВСУУкраинцы будут "идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель". Такое заявление сделал 20 сентября генерал США, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, анонсировав новое контрнаступление украинских войск
 
НовостиВСУпотери ВСУМинобороны РФСВОНацгвардияДНРКраснолиманское направление
 
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