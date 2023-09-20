ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
© Пресс-служба ФСБ РФ
Российская войсковая группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного (Запорожская область). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
В боях за ДНР поражение нанесено живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка. В районе населённого пункта Новодонецкое пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
"Потери противника за суки составили до 135-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - сказано в официальном сообщении.
Тем временем Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что исход нынешнего наступления ВСУ "на самом деле никто не знает". По мнению российских, китайских и ряда американских экспертов, у России есть всё необходимое для победы в СВО.
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