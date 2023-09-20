ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих - 20.09.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих
ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих - 20.09.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих
Российская войсковая группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного (Запорожская область). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T21:42
2023-09-20T21:42
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потери всу
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В боях за ДНР поражение нанесено живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка. В районе населённого пункта Новодонецкое пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ."Потери противника за суки составили до 135-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - сказано в официальном сообщении.Тем временем Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что исход нынешнего наступления ВСУ "на самом деле никто не знает". По мнению российских, китайских и ряда американских экспертов, у России есть всё необходимое для победы в СВО.
https://ukraina.ru/20230920/1049570716.html
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новости, всу, потери всу, южно-донецкое направление, днр, дрг, сво
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Южно-Донецкое направление, ДНР, ДРГ, СВО

ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих

21:42 20.09.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
ФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Российская войсковая группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного (Запорожская область). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
В боях за ДНР поражение нанесено живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка. В районе населённого пункта Новодонецкое пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
"Потери противника за суки составили до 135-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - сказано в официальном сообщении.
Тем временем Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что исход нынешнего наступления ВСУ "на самом деле никто не знает". По мнению российских, китайских и ряда американских экспертов, у России есть всё необходимое для победы в СВО.
Хун Юань - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУКитайский эксперт Хун Юань в студии Украина.ру оценил успехи российской армии на Украине, объяснил причины самоубийственных атак украинской армии и высоких потерь ВСУ и рассказал о том, как китайская армия реформируется с учётом опыта российской
 
НовостиВСУпотери ВСУЮжно-Донецкое направлениеДНРДРГСВО
 
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22:27Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 175 военнослужащих
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21:49Армия России отбила атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
21:42ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих
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