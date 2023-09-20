https://ukraina.ru/20230920/1049577095.html

ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих

ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих - 20.09.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 135 военнослужащих

Российская войсковая группировка "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного (Запорожская область). Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.

2023-09-20T21:42

2023-09-20T21:42

2023-09-20T21:42

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В боях за ДНР поражение нанесено живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка. В районе населённого пункта Новодонецкое пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ."Потери противника за суки составили до 135-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - сказано в официальном сообщении.Тем временем Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что исход нынешнего наступления ВСУ "на самом деле никто не знает". По мнению российских, китайских и ряда американских экспертов, у России есть всё необходимое для победы в СВО.

https://ukraina.ru/20230920/1049570716.html

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новости, всу, потери всу, южно-донецкое направление, днр, дрг, сво