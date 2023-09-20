https://ukraina.ru/20230920/1049576982.html

Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США

Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США - 20.09.2023 Украина.ру

Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США

На Купянском направлении ударами российской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.

2023-09-20T21:32

2023-09-20T21:32

2023-09-20T21:32

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харьковская область

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Поражение ВСУ нанесено в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое Луганской Народной Республики. При этом уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20, а также поставленные из США зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, САУ М109 Paladin, две артиллерийские системы М777. "Также, в районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России информировало, что с начала СВО уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронемашин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html

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новости, купянское направление, сво, украина, минобороны рф, потери всу, харьковская область