https://ukraina.ru/20230920/1049576982.html
Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США
Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США - 20.09.2023 Украина.ру
Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США
На Купянском направлении ударами российской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T21:32
2023-09-20T21:32
2023-09-20T21:32
новости
купянское направление
сво
украина
минобороны рф
потери всу
харьковская область
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Поражение ВСУ нанесено в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое Луганской Народной Республики. При этом уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20, а также поставленные из США зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, САУ М109 Paladin, две артиллерийские системы М777. "Также, в районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России информировало, что с начала СВО уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронемашин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянское направление, сво, украина, минобороны рф, потери всу, харьковская область
Новости, Купянское направление, СВО, Украина, Минобороны РФ, потери ВСУ, Харьковская область
Армия России на Купянском направлении уничтожила Avenger из США
На Купянском направлении ударами российской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
Поражение ВСУ нанесено в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое Луганской Народной Республики. При этом уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20, а также поставленные из США зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger, САУ М109 Paladin, две артиллерийские системы М777.
"Также, в районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны России информировало, что с начала СВО уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронемашин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.