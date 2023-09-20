На Херсонском направлении перехвачены ракеты Storm Shadow, HIMARS и Смерч - 20.09.2023 Украина.ру
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На Херсонском направлении перехвачены ракеты Storm Shadow, HIMARS и Смерч
На Херсонском направлении перехвачены ракеты Storm Shadow, HIMARS и Смерч - 20.09.2023 Украина.ру
На Херсонском направлении перехвачены ракеты Storm Shadow, HIMARS и Смерч
В Херсонской области армия России нанесла поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
2023-09-20T21:19
2023-09-20T21:19
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Четыре диверсионно-разведывательные группы сил спецопераций ВСУ уничтожены на Херсонском направлении в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. "Потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30", - сказано в сводке.Российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126-ти районах. В боях за ДНР поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки.ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24м в районе Нововладимировки Николаевской области. На аэродроме "Долгинцево" Днепропетровской области ударом БПЛА поражён украинский истребитель МиГ-29. Средствами ПВО и РЭБ, а также огнём из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Уничтожены 42 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка (ДНР), Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка (ЛНР), Новогоровка, Новое, Мирное (Запорожская область), Подстепное и Казачьи Лагери (Херсонская область).
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новости, украина, днр, лнр, новые регионы рф, херсонская область, запорожская область, николаевская область, ввс, ввс украины, вкс, спецотряды, рсзо, смерч, storm shadow , himars, су-24, херсонское направление
Новости, Украина, ДНР, ЛНР, Новые регионы РФ, Херсонская область, Запорожская область, Николаевская область, ВВС, ВВС Украины, ВКС, спецотряды, РСЗО, Смерч, Storm Shadow , HIMARS, Су-24, Херсонское направление

На Херсонском направлении перехвачены ракеты Storm Shadow, HIMARS и Смерч

21:19 20.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
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В Херсонской области армия России нанесла поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом 20 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны России.
Четыре диверсионно-разведывательные группы сил спецопераций ВСУ уничтожены на Херсонском направлении в районе населённого пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский.
"Потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30", - сказано в сводке.
Российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126-ти районах. В боях за ДНР поражены командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки.
ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24м в районе Нововладимировки Николаевской области. На аэродроме "Долгинцево" Днепропетровской области ударом БПЛА поражён украинский истребитель МиГ-29.

Средствами ПВО и РЭБ, а также огнём из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Уничтожены 42 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка (ДНР), Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка (ЛНР), Новогоровка, Новое, Мирное (Запорожская область), Подстепное и Казачьи Лагери (Херсонская область).
20:05
Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешнымНачавшееся в июне наступление украинской армии может иметь какой угодно результат. Об этом 20 сентября в интервью телеканалу CNN заявил Владимир Зеленский.
 
НовостиУкраинаДНРЛНРНовые регионы РФХерсонская областьЗапорожская областьНиколаевская областьВВСВВС УкраиныВКСспецотрядыРСЗОСмерчStorm ShadowHIMARSСу-24Херсонское направление
 
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