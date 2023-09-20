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Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев

Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев - 20.09.2023 Украина.ру

Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев

При возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг 20 сентября автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны России.

2023-09-20T20:59

2023-09-20T20:59

2023-09-20T20:59

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"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - сказано в официальном сообщении.Накануне армия Азербайджана стянула к территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики дополнительные силы. Минобороны Азербайджана заявило о начале локальной контртеррористической операции. Баку в очередной раз обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций и минировании карабахской территории.Армения отвергла обвинения в эскалации конфликта. Премьер-министр страны Никол Пашинян запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с осложнением ситуации в Нагорном Карабахе. Армения также не признаёт суверенитет и независимость НКР.

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новости, нагорный карабах, армения, азербайджан, минобороны рф, миротворцы, российские миротворцы, совбез оон