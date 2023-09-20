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Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев
Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев - 20.09.2023 Украина.ру
Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев
При возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг 20 сентября автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны России.
2023-09-20T20:59
2023-09-20T20:59
2023-09-20T20:59
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"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - сказано в официальном сообщении.Накануне армия Азербайджана стянула к территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики дополнительные силы. Минобороны Азербайджана заявило о начале локальной контртеррористической операции. Баку в очередной раз обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций и минировании карабахской территории.Армения отвергла обвинения в эскалации конфликта. Премьер-министр страны Никол Пашинян запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с осложнением ситуации в Нагорном Карабахе. Армения также не признаёт суверенитет и независимость НКР.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нагорный карабах, армения, азербайджан, минобороны рф, миротворцы, российские миротворцы, совбез оон
Новости, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Минобороны РФ, миротворцы, российские миротворцы, Совбез ООН
Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев
При возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг 20 сентября автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны России.
"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - сказано в официальном сообщении.
Накануне армия Азербайджана стянула к территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики дополнительные силы. Минобороны Азербайджана заявило о начале локальной контртеррористической операции. Баку в очередной раз обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций и минировании карабахской территории.
Армения отвергла обвинения в эскалации конфликта. Премьер-министр страны Никол Пашинян запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с осложнением ситуации в Нагорном Карабахе. Армения также не признаёт суверенитет и независимость НКР.