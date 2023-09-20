Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев - 20.09.2023 Украина.ру
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Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев
Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев - 20.09.2023 Украина.ру
Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев
При возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг 20 сентября автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны России.
2023-09-20T20:59
2023-09-20T20:59
новости
нагорный карабах
армения
азербайджан
минобороны рф
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"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - сказано в официальном сообщении.Накануне армия Азербайджана стянула к территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики дополнительные силы. Минобороны Азербайджана заявило о начале локальной контртеррористической операции. Баку в очередной раз обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций и минировании карабахской территории.Армения отвергла обвинения в эскалации конфликта. Премьер-министр страны Никол Пашинян запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с осложнением ситуации в Нагорном Карабахе. Армения также не признаёт суверенитет и независимость НКР.
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новости, нагорный карабах, армения, азербайджан, минобороны рф, миротворцы, российские миротворцы, совбез оон
Новости, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Минобороны РФ, миротворцы, российские миротворцы, Совбез ООН

Россия и Азербайджан выясняют причины гибели российских миротворцев

20:59 20.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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При возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг 20 сентября автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны России.
"В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - сказано в официальном сообщении.
Накануне армия Азербайджана стянула к территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики дополнительные силы. Минобороны Азербайджана заявило о начале локальной контртеррористической операции. Баку в очередной раз обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций и минировании карабахской территории.
Армения отвергла обвинения в эскалации конфликта. Премьер-министр страны Никол Пашинян запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с осложнением ситуации в Нагорном Карабахе. Армения также не признаёт суверенитет и независимость НКР.
 
НовостиНагорный КарабахАрменияАзербайджанМинобороны РФмиротворцыроссийские миротворцыСовбез ООН
 
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