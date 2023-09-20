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Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным

Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным - 20.09.2023 Украина.ру

Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным

Начавшееся в июне наступление украинской армии может иметь какой угодно результат. Об этом 20 сентября в интервью телеканалу CNN заявил Владимир Зеленский.

2023-09-20T20:05

2023-09-20T20:05

2023-09-20T20:05

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Он сообщил американскому телеканалу об ожидании дополнительной помощи от США. При этом он заявил об ожиданиях от Пентагона крылатых ракет большой дальности.Зеленский отметил, что в применении поставленных США вооружений между Киевом и Вашингтоном нет разногласий. Он ясно дал понять, что в обсуждаемой возможности поставок американских ракет нет запрета на применение их для ударов по Крыму.Если же в США решат не удовлетворять всех запросов Зеленского, то, сказал он, это приведёт к "большим жертвам на поле боя". По мнению украинского политика, американская помощь очень важна в "контрнаступлении" ВСУ, финал которого, отметил Зеленский, "на самом деле никто не знает".19 сентября Зеленский выступил с трибуны Генассамблеи ООН с антироссийской речью. В своём выступлении он подверг критике страны Евросоюза, отказавшиеся от импорта украинского зерна, за что подвергся резкой критике со стороны политиков ЕС. МИД Польши вызвал украинского посла и вручил ему протест из-за речей Зеленского в Генассамблее ООН.Ранее крылатые ракеты большой дальности и огромной разрушительной силы поставили на Украину Британия и Франция. Германия не спешит с поставками своих аналогичных ракет – как и США.

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новости, владимир зеленский, интервью, cnn, пропаганда, ес, генассамблея оон, ракеты, военная помощь, сша, пентагон, белый дом