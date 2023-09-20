https://ukraina.ru/20230920/1049575180.html
Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным
Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным - 20.09.2023 Украина.ру
Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным
Начавшееся в июне наступление украинской армии может иметь какой угодно результат. Об этом 20 сентября в интервью телеканалу CNN заявил Владимир Зеленский.
2023-09-20T20:05
2023-09-20T20:05
2023-09-20T20:05
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Он сообщил американскому телеканалу об ожидании дополнительной помощи от США. При этом он заявил об ожиданиях от Пентагона крылатых ракет большой дальности.Зеленский отметил, что в применении поставленных США вооружений между Киевом и Вашингтоном нет разногласий. Он ясно дал понять, что в обсуждаемой возможности поставок американских ракет нет запрета на применение их для ударов по Крыму.Если же в США решат не удовлетворять всех запросов Зеленского, то, сказал он, это приведёт к "большим жертвам на поле боя". По мнению украинского политика, американская помощь очень важна в "контрнаступлении" ВСУ, финал которого, отметил Зеленский, "на самом деле никто не знает".19 сентября Зеленский выступил с трибуны Генассамблеи ООН с антироссийской речью. В своём выступлении он подверг критике страны Евросоюза, отказавшиеся от импорта украинского зерна, за что подвергся резкой критике со стороны политиков ЕС. МИД Польши вызвал украинского посла и вручил ему протест из-за речей Зеленского в Генассамблее ООН.Ранее крылатые ракеты большой дальности и огромной разрушительной силы поставили на Украину Британия и Франция. Германия не спешит с поставками своих аналогичных ракет – как и США.
https://ukraina.ru/20230920/1049563309.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, интервью, cnn, пропаганда, ес, генассамблея оон, ракеты, военная помощь, сша, пентагон, белый дом
Новости, Владимир Зеленский, Интервью, CNN, пропаганда, ЕС, Генассамблея ООН, ракеты, военная помощь, США, Пентагон, Белый дом
Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешным
Начавшееся в июне наступление украинской армии может иметь какой угодно результат. Об этом 20 сентября в интервью телеканалу CNN заявил Владимир Зеленский.
Он сообщил американскому телеканалу об ожидании дополнительной помощи от США. При этом он заявил об ожиданиях от Пентагона крылатых ракет большой дальности.
Зеленский отметил, что в применении поставленных США вооружений между Киевом и Вашингтоном нет разногласий. Он ясно дал понять, что в обсуждаемой возможности поставок американских ракет нет запрета на применение их для ударов по Крыму.
Если же в США решат не удовлетворять всех запросов Зеленского, то, сказал он, это приведёт к "большим жертвам на поле боя". По мнению украинского политика, американская помощь очень важна в "контрнаступлении" ВСУ, финал которого, отметил Зеленский, "на самом деле никто не знает".
19 сентября Зеленский выступил с трибуны Генассамблеи ООН с антироссийской речью. В своём выступлении он подверг критике страны Евросоюза, отказавшиеся от импорта украинского зерна, за что подвергся резкой критике со стороны политиков ЕС. МИД Польши вызвал украинского посла и вручил ему протест из-за речей Зеленского в Генассамблее ООН.
Ранее крылатые ракеты большой дальности и огромной разрушительной силы поставили на Украину Британия и Франция. Германия не спешит с поставками своих аналогичных ракет – как и США.