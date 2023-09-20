На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович - 20.09.2023 Украина.ру
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На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович
На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович - 20.09.2023 Украина.ру
На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, а также рассказал о возможностях ВСУ для начала третьей волны наступления
2023-09-20T19:06
2023-09-20T19:06
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00:39 - Карабахский конфликт: причины обострения; 04:57 - Гуманитарный аспект и открытие Лачинского коридора; 07:01 – Перспективы третьей волны украинского наступления; 09:44 - Форма гибридной войны на Украине; 13:23 - Кто может быть новым участником украинского конфликта? 15:51 - Перспективы партнёрства КНДР и России.
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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видео, видео
Видео

На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович

19:06 20.09.2023
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, а также рассказал о возможностях ВСУ для начала третьей волны наступления
00:39 - Карабахский конфликт: причины обострения;
04:57 - Гуманитарный аспект и открытие Лачинского коридора;
07:01 – Перспективы третьей волны украинского наступления;
09:44 - Форма гибридной войны на Украине;
13:23 - Кто может быть новым участником украинского конфликта?
15:51 - Перспективы партнёрства КНДР и России.
 
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Заголовок открываемого материала
19:06На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович
18:59Последствия скандального выступления Зеленского в ООН, мины в Чёрном море. Итоги 20 сентября
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18:08"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призыва
18:00Нестор Кукольник: русин, соперничавший с Пушкиным
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17:39Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги"
17:37"Мы не можем быть врагами": одесситы высказались за прекращение военных действий
17:12В США - угроза, в Германии - противоречия, а в Судане - следы. Что говорили в мире об Украине 20 сентября
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