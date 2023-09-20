https://ukraina.ru/20230920/1049573992.html

На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович

На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович - 20.09.2023 Украина.ру

На что пошли миротворцы России, что Пашинян сделал с Карабахом и что будет на Украине - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, а также рассказал о возможностях ВСУ для начала третьей волны наступления

2023-09-20T19:06

2023-09-20T19:06

2023-09-20T19:06

видео

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00:39 - Карабахский конфликт: причины обострения; 04:57 - Гуманитарный аспект и открытие Лачинского коридора; 07:01 – Перспективы третьей волны украинского наступления; 09:44 - Форма гибридной войны на Украине; 13:23 - Кто может быть новым участником украинского конфликта? 15:51 - Перспективы партнёрства КНДР и России.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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