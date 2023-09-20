https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html

Последствия скандального выступления Зеленского в ООН, мины в Чёрном море. Итоги 20 сентября

Последствия скандального выступления Зеленского в ООН, мины в Чёрном море. Итоги 20 сентября - 20.09.2023 Украина.ру

Последствия скандального выступления Зеленского в ООН, мины в Чёрном море. Итоги 20 сентября

Выступления Байдена и Зеленского на Гессамблее ООН; в Конгрессе США разошлись мнения о финансировании Украины; у берегов Румынии сухогруз подорвался на украинской мине

2023-09-20T18:59

2023-09-20T18:59

2023-09-20T18:59

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Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал дипломатический скандал с Польшей. Отношения между Киевом и Варшавой находились в напряжении и до мероприятия из-за разногласий по вопросу импорта украинского зерна, недипломатичные заявления Зеленского же закончились вызовом украинского посла Василия Зварича в МИД Польши: глава Министерства иностранных дел Павел Яблонский озвучил ему решительный протест.Другие государства, по словам Зеленского, не должны участвовать "за спиной Украины" в попытках мирного урегулирования конфликта, потому что это "подрывает единство антироссийской коалиции", заявил накануне украинский президент.Зеленский нелицеприятно высказался о "некоторых друзьях", которые якобы фальшивят в проявлении солидарности с нынешним руководством Украины, чему подтверждение – отказ от украинского зерна. По мнению украинского политика, таким образом некоторые друзья и партнёры подыгрывают Москве.Польша предсказуемо взорвалась гневными комментариями – от президента и премьер-министра до оппозиционных политиков и сетевых комментаторов. В аккаунтах восточноевропейских политиков и на форумах СМИ до сих пор кипят страсти с филиппиками в адрес "неблагодарных украинцев" и персонально Зеленского.Польское издание Do Rzeczy пояснило повод: "Украинский лидер де-факто обвинил Варшаву в том, что она является союзником России. Дело связано с польским эмбарго на украинское зерно". В комментариях этого издания за 19-20 сентября немало едкой критики в адрес руководства Украины.Тем временем фермеры Венгрии и Болгарии продолжают акции протеста, требуя от свои правительств отказаться от демпинговых поставок зерна, подсолнечника и другой сельхозпродукции из Украины. Аргументы проговариваются с весны: крупные западные компании и аффилированные с ними украинские олигархи, а не украинские фермеры зарабатывают на производстве пшеницы и прочего, выращиваемого в условиях максимального удешевления – в том числе с запрещёнными в ЕС химикатами и заниженной оплатой труда.Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал украино-польский конфликт:"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем".Визит Зеленского в США, по мнению многих наблюдателей, традиционно связан с поиском дополнительной поддержки – как военной, так и финансовой. Пентагон и Белый дом регулярно заверяют, что помощь Киеву будет оказываться "столько, сколько потребуется".Однако не все разделяют такой оптимизм. Парламент США в планировании финансового 2024 года традиционно столкнулся с проблемой баланса доходов с расходами. Столь же традиционно эта проблема ранее решалась за счёт печатного станка. Он удовлетворял запросы не только президентской администрации, но и обывателей других стран, ведущих накопления в долларах.Зеленский выступит перед парламентариями США 21 сентября. В прошлый раз украинскому лидеру подарили специфически свёрнутый флаг – его вручают во время воинских траурных церемониалов родным погибших американских солдат.Накануне конгрессмен Байрон Дональдс в интервью каналу Recount сообщил, что Зеленский приехал зря - у США сейчас бюджетный дефицит размером в $2 трлн. Депутат назвал Байдена несостоявшимся политическим лидером, пока способным финансировать Зеленского за счёт будущего народа США.Еврокомиссия традиционно поддерживает линию Вашингтона в украинском вопросе. Её глава в очередной раз пообещала поставить для ВСУ миллион единиц боеприпасов к 2024 году. В Киеве таже ждут мощные крылатые ракеты производства ФРГ и США.Российские и китайские эксперты указывают на наличие у России достаточного потенциала для победы. С такими оценками накануне выступил российский военный эксперт Владимир Трухан. "Самое главное — мы воюем на своих ресурсах. Мы нарастили ВПК. Мы воюем, отвинтив понты. Если надо что-то купить, мы не кричим: "А почему мы сами не можем", а идем и покупаем. Дорабатываем — применяем. Надо задействовать ситуативных союзников — задействуем. Если надо их задействовать за деньги, даем деньги", - рассказал он в интервью изданию Украина.ру."Верховный главнокомандующий сказал военным: "У вас есть военная наука и военная логика, вы и воюйте". У него конкретно прозвучало: "Я, конечно, ВГК, но я академии генштаба не заканчивал, поэтому я доверяю военным". Это тоже сильная сторона России — отсутствие политического давление.Москва проводит СВО формами, не имеющими аналогов в истории. Мы применяем много нового, поэтому инициатива до сих пор принадлежит нам.У нас подготовка войск тоже сильнее. Это Украина бросает мобилизованных, чтобы трупами остановить продвижение наших сил. А это деморализует личный состав", - объяснил эксперт.Тем временем в Чёрном море у побережья Румынии на мине подорвался сухогруз Seama, перевозивший турецкий цемент в украинский порт Измаил. Об инциденте сообщили издания ЕС, но не официальные лица Украины, минировавшей своё побережье на случай российской атаки с моря.Случай с минами в Чёрном море не первый. Одесский пляж давно патрулируется в целях пресечения купания – в том числе чтобы граждане не стали жертвами сорванных с якорей мин.Украинские военные заминировали побережье Чёрного моря в начале СВО. ФСБ информировала в марте 2022 года о заминированных подходах к Одессе, Очакову, Черноморску и порту "Южный" (Одесская область) – там украинские военные выставили 420 якорных мин, произведённых "в первой половине XX века". Жертвой одной из них стал румынский военный корабль "Лейтенант Димитрие Николеску".Турция в марте 2022 года выявила мину у стоянки Сарыер-Тюркели. Следовавшим через Босфорский пролив судам стала угрожать опасность, ставшая головной болью турецких ВМС.Украинские суда тоже подрывали на украинских же дрейфующих минах. Минобороны России в июле 2022 года сообщало о таком инциденте в устье Дуная с украинским малым географическим судном "Шляхович".В нынешнем году Россия тоже предупреждала о дрейфе сорвавшихся с якорей украинских морских мин. Однако судовладельцев это не остановило. Очередным наглядным подтверждением опасности Чёрного моря для судоходства стал инцидент с сухогрузом Seama.

https://ukraina.ru/20230920/1049563711.html

https://ukraina.ru/20230920/1049567169.html

https://ukraina.ru/20230920/1049526889.html

https://ukraina.ru/20230920/1049570313.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, генассамблея оон, румыния, украина, хроники, спецоперация