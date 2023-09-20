https://ukraina.ru/20230920/1049572160.html
Сийярто: Киев не позволяет Венгрии отправить в Судан "ни одного грамма" украинского зерна
Сийярто: Киев не позволяет Венгрии отправить в Судан "ни одного грамма" украинского зерна - 20.09.2023 Украина.ру
Сийярто: Киев не позволяет Венгрии отправить в Судан "ни одного грамма" украинского зерна
Венгрия планировала вывезти в Судан 10 тысяч тонн украинского зерна на свои деньги, но до конца 2022 года так и не смогла этого сделать из-за того, что Киев не дал разрешения. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1
2023-09-20T18:20
2023-09-20T18:20
2023-09-20T18:20
новости
венгрия
украина
зерно
судан
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Венгрия планировала вывезти 10 тысяч тонн украинского зерна в Судан на свои деньги, но до конца 2022 года так и не смогла этого сделать из-за того, что Киев не дал на это разрешения. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении из Нью-Йорка, которое транслировал телеканал М1.Когда в конце 2022 года стартовала программа под названием "Зерно с Украины", Венгрия пожертвовала 3,5 миллиона евро на то, чтобы вывезти 10 тысяч тонн зерна с Украины в Судан, рассказал Сийярто.По его словам, Венгрия по-прежнему ждет разрешения украинских властей."Это показывает также абсурдность всей ситуации с зерном, потому что пока транснациональный бизнес пытается извлечь для себя серьезную выгоду из того, что не отправляет зерно с Украины в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, уничтожая этим центральноевропейских фермеров и не уменьшая продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке", - заявил венгерский министр.Сийярто сказал, что в ходе двусторонних встреч с коллегами на полях Генассамблеи ООН он обсудит эту тему и выскажется о необходимости доставить украинское зерно с помощью Европы в голодающие страны.Как сообщало издание Украина.ру, Россия 18 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из зерновой сделки. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что условия сделки в отношении России не выполняются, так как западные страны не выполняют взятые на себя обязательства. Также российский лидер указывал, что большую часть украинского зерна Запад вывозит не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.
https://ukraina.ru/20230920/1049569505.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, украина, зерно, судан
Сийярто: Киев не позволяет Венгрии отправить в Судан "ни одного грамма" украинского зерна
Венгрия планировала вывезти в Судан 10 тысяч тонн украинского зерна на свои деньги, но до конца 2022 года так и не смогла этого сделать из-за того, что Киев не дал разрешения. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1
Венгрия планировала вывезти 10 тысяч тонн украинского зерна в Судан на свои деньги, но до конца 2022 года так и не смогла этого сделать из-за того, что Киев не дал на это разрешения. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении из Нью-Йорка, которое транслировал телеканал М1.
Когда в конце 2022 года стартовала программа под названием "Зерно с Украины", Венгрия пожертвовала 3,5 миллиона евро на то, чтобы вывезти 10 тысяч тонн зерна с Украины в Судан, рассказал Сийярто.
"Но, несмотря на то, что венгерские налогоплательщики обеспечили источники финансирования уже в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы "Зерно с Украины", - сказал Сийярто.
По его словам, Венгрия по-прежнему ждет разрешения украинских властей.
"Это показывает также абсурдность всей ситуации с зерном, потому что пока транснациональный бизнес пытается извлечь для себя серьезную выгоду из того, что не отправляет зерно с Украины в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, уничтожая этим центральноевропейских фермеров и не уменьшая продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке", - заявил венгерский министр.
Сийярто сказал, что в ходе двусторонних встреч с коллегами на полях Генассамблеи ООН он обсудит эту тему и выскажется о необходимости доставить украинское зерно с помощью Европы в голодающие страны.
Как сообщало издание Украина.ру, Россия 18 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из зерновой сделки. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что условия сделки в отношении России не выполняются, так как западные страны не выполняют взятые на себя обязательства. Также российский лидер указывал, что большую часть украинского зерна Запад вывозит не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.