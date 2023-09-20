https://ukraina.ru/20230920/1049571113.html

"Мы не можем быть врагами": одесситы высказались за прекращение военных действий

"Мы не можем быть врагами": одесситы высказались за прекращение военных действий - 20.09.2023 Украина.ру

"Мы не можем быть врагами": одесситы высказались за прекращение военных действий

Жители Одессы рассказали, как отреагировали бы на заморозку военного конфликта на Украине. Видео разместил телеграм-канал "Политика Страны"

2023-09-20T17:37

2023-09-20T17:37

2023-09-20T17:37

новости

украина

одесса

опрос

заморозка

конфликт

военные действия

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К жителям города Одесса подходила журналистка с вопросом, какой была бы реакция опрашиваемого, если бы военные действия заморозили."Если мы не побеждаем, а вот соглашаемся. Это, получается, что всё - никого не наказывают, санкции снимают. Категорически нет!" - заявила одна из опрашиваемых."Наоборот, хорошо, что наши ребята не гибнут, если заморозили армию", - поделился своим мнением один из жителей Одессы."В зависимости, какие причины этой морозки (орфография автора сохранена)", ответил один из опрашиваемых."Я думаю, что ни в коем случае нельзя заморозить, потому что это война будет до конца", - сказал подросток с розовыми волосами."Если было бы какое-то перемирие, чтоб там порешали эти вопросы, и война закончилась, я думаю, что всем было бы лучше", - ответил на украинской житель Одессы. А потом добавил: "Ну, с нашей победой, конечно же"."Я бы вздохнула спокойно хоть на время", - с надеждой и облегчением ответила женщина."Я была бы очень рада, если заморозили, значит будут переговоры, мы говоримся, придём к какому-то мирному договору и будем жить снова, как мы раньше дружили, и любили друг друга. Украинцы, русские, мы же все братья и сёстры. Мы не можем быть врагами! Этого Бог нам не позволит. Иначе мы все погибнем, если мы не помиримся. Может быть власти все уйдут, власти уйдут, которые не понимают, что они вообще творят, а люди останутся, настоящие люди: одесситы, украинцы, русские, кто угодно, но мир должен быть между людьми. Любовь побеждает, только любовь!"

https://ukraina.ru/20230920/1049556008.html

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новости, украина, одесса, опрос, заморозка, конфликт, военные действия