Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049570716.html
Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ
Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ
Китайский эксперт Хун Юань в студии Украина.ру оценил успехи российской армии на Украине, объяснил причины самоубийственных атак украинской армии и высоких потерь ВСУ и рассказал о том, как китайская армия реформируется с учётом опыта российской
2023-09-20T17:08
2023-09-20T17:08
видео
китай
россия
артемовск
наступление
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049570584_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1da6441e0dc6337286d33a3273415ef2.jpg
0:24 – что думают в Китае о начале спецоперации РФ на Украине?3:23 – за счёт чего России удалось повысить эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта на Украине4:58 – как в Китае освещали бои за Бахмут (Артёмовск)7:05 – главная причина провала украинского наступления – взгляд из Китая10:35 – как в Китае оценивают возможность перехода России в масштабное наступление на Украине?13:24 – как Китай реформирует свою армию с учётом опыта СВО?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049570584_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22f9afb695224bce3db59860de361239.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, китай, россия, артемовск, наступление, украина, всу, видео
Видео, Китай, Россия, Артемовск, наступление, Украина, ВСУ

Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ

17:08 20.09.2023
 
Читать в
Китайский эксперт Хун Юань в студии Украина.ру оценил успехи российской армии на Украине, объяснил причины самоубийственных атак украинской армии и высоких потерь ВСУ и рассказал о том, как китайская армия реформируется с учётом опыта российской
0:24 – что думают в Китае о начале спецоперации РФ на Украине?
3:23 – за счёт чего России удалось повысить эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта на Украине
4:58 – как в Китае освещали бои за Бахмут (Артёмовск)
7:05 – главная причина провала украинского наступления – взгляд из Китая
10:35 – как в Китае оценивают возможность перехода России в масштабное наступление на Украине?
13:24 – как Китай реформирует свою армию с учётом опыта СВО?
 
ВидеоКитайРоссияАртемовскнаступлениеУкраинаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Был чемпионом по боксу: на Украине ликвидирован идейный "азовец"* и его "коллеги"
17:37"Мы не можем быть врагами": одесситы высказались за прекращение военных действий
17:12В США - угроза, в Германии - противоречия, а в Судане - следы. Что говорили в мире об Украине 20 сентября
17:08Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ
16:54Посла Украины вызвали на польский ковер за обвинение в "симуляции" дружбы
16:54Дуда о зерне: У нас тоже есть граждане, нуждающиеся в заботе, но Киев этого не понимает
16:24В Черном море подорвался сухогуз с цементом для Украины - СМИ
15:45Кременчугский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу после обстрела - власти
15:39Собирал "дань" с родственников погибших всушников: СБУ задержала рэкетира, жившего на процент со смертей
15:28Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор
15:28Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы
15:28Кто и как помогает России, как вычислить вредителей и почему не покупаем оружие у Китая - Ищенко
15:25"Мы на финишной прямой": Зеленский ждёт от США ракеты ATACMS
15:15Китайские эксперты Сюй Цзицзюнь и Хун Юань: У России есть всё необходимое для стратегической победы в СВО
14:52Особое мнение, или Сколько килограммов патриотизма вам нужно
14:48Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против Германии
14:39Почему поссорились Польша с Украиной. Анализ экспертов
14:30"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ
14:30Кремль прокомментировал напряжение между Польшей и Украиной
14:07Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
Лента новостейМолния