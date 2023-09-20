https://ukraina.ru/20230920/1049570716.html
Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ
Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ
Китайский эксперт Хун Юань в студии Украина.ру оценил успехи российской армии на Украине, объяснил причины самоубийственных атак украинской армии и высоких потерь ВСУ и рассказал о том, как китайская армия реформируется с учётом опыта российской
2023-09-20T17:08
2023-09-20T17:08
2023-09-20T17:08
видео
китай
россия
артемовск
наступление
украина
всу
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0:24 – что думают в Китае о начале спецоперации РФ на Украине?3:23 – за счёт чего России удалось повысить эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта на Украине4:58 – как в Китае освещали бои за Бахмут (Артёмовск)7:05 – главная причина провала украинского наступления – взгляд из Китая10:35 – как в Китае оценивают возможность перехода России в масштабное наступление на Украине?13:24 – как Китай реформирует свою армию с учётом опыта СВО?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, россия, артемовск, наступление, украина, всу, видео
Видео, Китай, Россия, Артемовск, наступление, Украина, ВСУ
Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ
Китайский эксперт Хун Юань в студии Украина.ру оценил успехи российской армии на Украине, объяснил причины самоубийственных атак украинской армии и высоких потерь ВСУ и рассказал о том, как китайская армия реформируется с учётом опыта российской
0:24 – что думают в Китае о начале спецоперации РФ на Украине?
3:23 – за счёт чего России удалось повысить эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта на Украине
4:58 – как в Китае освещали бои за Бахмут (Артёмовск)
7:05 – главная причина провала украинского наступления – взгляд из Китая
10:35 – как в Китае оценивают возможность перехода России в масштабное наступление на Украине?
13:24 – как Китай реформирует свою армию с учётом опыта СВО?