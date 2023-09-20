https://ukraina.ru/20230920/1049570716.html

Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ

Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру

Русские всегда умели наступать: военный эксперт из Китая о новой тактике армии России и судьбе ВСУ

Китайский эксперт Хун Юань в студии Украина.ру оценил успехи российской армии на Украине, объяснил причины самоубийственных атак украинской армии и высоких потерь ВСУ и рассказал о том, как китайская армия реформируется с учётом опыта российской

2023-09-20T17:08

2023-09-20T17:08

2023-09-20T17:08

видео

китай

россия

артемовск

наступление

украина

всу

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0:24 – что думают в Китае о начале спецоперации РФ на Украине?3:23 – за счёт чего России удалось повысить эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта на Украине4:58 – как в Китае освещали бои за Бахмут (Артёмовск)7:05 – главная причина провала украинского наступления – взгляд из Китая10:35 – как в Китае оценивают возможность перехода России в масштабное наступление на Украине?13:24 – как Китай реформирует свою армию с учётом опыта СВО?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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