https://ukraina.ru/20230920/1049570313.html

В США - угроза, в Германии - противоречия, а в Судане - следы. Что говорили в мире об Украине 20 сентября

В США - угроза, в Германии - противоречия, а в Судане - следы. Что говорили в мире об Украине 20 сентября - 20.09.2023 Украина.ру

В США - угроза, в Германии - противоречия, а в Судане - следы. Что говорили в мире об Украине 20 сентября

Забастовка республиканцев в США повлияет на военную помощь Киеву. Одновременно Германия предлагает мирное разрешение конфликта. Однако внезапное участие украинских дронов в Судане может только подогреть непростую политическую ситуацию в мире.

2023-09-20T17:12

2023-09-20T17:12

2023-09-20T17:20

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Запад больше не может скрывать всю правду о потерях ВСУ, считает бывший подполковник армии США Дэниел Л. Дэвис, который опубликовал свое мнение в издании Newsweek. Американский военный акцентировал внимание на том, что многие ведущие американские политики, генералы и эксперты продолжают выступать за бессрочную поддержку Киева в его войне против России, в то время как ситуация на фронте стоит на месте, а контрнаступление вовсе не показало значимых результатов.Дэвис отметил, что объективный анализ летнего контрнаступления Украины продемонстрировал “героические жертвы”, но не более. Так, за первые две недели контрнаступления передовые бригады Украины понесли огромные потери в бронетехнике и личном составе, практически не захватив территории. Дэвис считает, что украинские войска выбрали неправильную тактику ведения боя: вместо того, чтобы задействовать танки и другую бронетехнику в нападении, солдаты ВСУ сделали упор на применение пехоты.Дэвил полагает, что Вашингтону стоит сменить курс и сформировать новую политику, основанную на суровых реалиях фронта, что позволит Киеву шанс сохранить жизни украинцев и американские интересы. К слову, Вашингтон потратил порядка 113 миллиардов долларов в ходе этой войны.“Украине был предоставлен ошеломляющий объем современного оружия и боеприпасов, а также впечатляющий комплекс учебной и разведывательной поддержки. После почти года подготовки русские позиции не были затронуты вообще”, - напомнил американский военный.Оптимистичные ожидания и надежды, по мнению Дэвиса, испарились, и Украина не способна достичь заявленной стратегической цели не только по возвращению всей своей территории, но и Крыма.Американский военный также намекнул европейским партнерам на то, чтобы они взяли на себя львиную долю финансирования конфликта на Украине.Мирная альтернативаА вот немецкие эксперты предложили разрешить конфликт на Украине мирным путем, так как исключают вероятность победы Киева, пишет Berliner Zeitung.Скептические настроения в западных СМИ растут в результате очевидного провала контрнаступления ВСУ и разочарование нарастает как снежный ком: эксперты сомневаются в победоносной судьбе Украины. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет жертв и разрушений и тем сложнее будет достичь справедливого и прочного мира на основе переговоров, от которого зависит в том числе безопасность европейских стран, полагают политические экспертыНемецкое экспертное сообщество прогнозирует то, что даже при Западной поддержке Украины, в виде огромного количества оружия и боеприпасов, Киев не сможет победить Россию.“Более того, конфликт грозит перерасти в масштабную войну между Россией и НАТО и даже привести к ядерной войне, чего ни одна из сторон не хочет”, - заявили эксперты.Наряду с мирными инициативами определенных кругов в Германии, Берлин продолжает оказывать смертоносную помощь Украине. На днях глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что в течение “одной-двух недель” будет принято решение о передаче Киеву ракет Taurus. При этом сам Писториус сетует на то, что в арсенале у Германии есть 500 “Таурусов”, но “половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании”.Угроза военной помощиВозможная приостановка работы правительства США создает угрозу военной помощи для Киева, передает издание Politico.Республиканская партия в Конгрессе бастует и угрожает импичментом Джо Байдену, если администрация президента не пойдет на "честную сделку" по бюджету на новый финансовый год."Если они не добьются честной сделки, то я полностью поддерживаю такой шаг. Мы обязаны спасти нашу страну. Сейчас наш долг составляет 35 триллионов долларов", - заявил Трамп в лице республиканцев.Официальный представитель Пентагона (имя не упоминается) отмечает, что потенциально могут истощиться финансирование “новых проектов в рамках американской Инициативы по содействию безопасности Украины”, а также отправка денег на военные нужды. Кроме того, возникнут сложности с обучением украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.Дело рук "не суданских военных”Возможно, за ударами дронов по ополчению в Судане стоят украинские спецслужбы, заявили в CNN. Американская медиакомпания провела расследование серии ударов беспилотников в Судане, направленных против Сил быстрого реагирования (RSF), поддерживаемых российской ЧВК "Вагнер" в противостоянии с регулярной армией африканской страны.Эксперты CNN аргументируя причастность украинской стороны в атаке беспилотниками утверждают, что им не удалось получить независимое подтверждение причастности Украины к этой серии ударов, но в доказательство приводят явные признаки "украинского стиля боевых действий с применением дронов".С 14 сентября в Интернете разлетелось видео, на котором видно, как дрон на большой скорости подлетает к пикапу с вооруженными людьми и наносит удар под корпус автомобиля.Военные эксперты, опрошенные CNN, отмечают, что данная тактика весьма необычная и диковинная для Судана и всего африканского региона. Но главным пунктом, который заставил экспертов CNN сделать подобные выводы, является замеченная украинская надпись на одном из дронов.Конечно, Украина официально не взяла на себя ответственность за атаки, которые были запечатлены на видеозаписях с беспилотников, но в беседе с CNN украинский военный источник назвал эту операцию делом рук "не суданских военных".Кроме того, атаку прокомментировал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина: "Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть".В дополнение он напомнил, слова генерала Буданова о том, что “Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", тем самым подтвердив догадки CNN.

https://ukraina.ru/20230908/1049253010.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, зарубежье, украина, судан, сша, германия