https://ukraina.ru/20230920/1049569687.html

Посла Украины вызвали на польский ковер за обвинение в "симуляции" дружбы

Посла Украины вызвали на польский ковер за обвинение в "симуляции" дружбы - 20.09.2023 Украина.ру

Посла Украины вызвали на польский ковер за обвинение в "симуляции" дружбы

Посла Украины в Польше Василия Зварича срочно вызвали в МИД, где заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский озвучил ему решительный протест от имени Варшавы. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Польши 20 сентября

2023-09-20T16:54

2023-09-20T16:54

2023-09-20T16:54

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Яблонский добавил, что давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не будут эффективны против Варшавы, поскольку действия, предпринимаемые польским правительством для защиты интересов своих фермеров, "соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву".Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Позже, 14 сентября, парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отреагировал на эти угрозы заявлением о том, что Варшава справится с этими ограничениями, а вот Киев - неизвестно.Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров. "Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230920/1049558607.html

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новости, польша, украина, посол, дружба, симуляция