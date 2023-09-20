https://ukraina.ru/20230920/1049567169.html

Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор

Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор - 20.09.2023 Украина.ру

Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор

Владимир Зеленский прибыл в США за деньгами, которых у Джо Байдена нет. Об этом заявил конгрессмен Байрон Дональдс

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:28

новости

владимир зеленский

конгресс сша

конгрессмен

дефицит бюджета

военная помощь

сша

украина

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В интервью каналу Recount парламентарий назвал Байдена несостоятельным политическим лидером, который идёт по ошибочному пути. По мнению Дональдса, у США сейчас дыра в бюджете размером в два триллиона долларов – поэтому не до Зеленского."Любые деньги, которые мы даём Украине, мы берем в долг у нашего будущего. Это факты", - сказал Дональдс.Накануне в парламенте США прошло обсуждение выделения Киеву американской помощи. Белый дом настаивал на продолжении финансирование нынешнего украинского руководства как минимум в нынешних объёмах.Джо Байден выступил на Генассамблее ООН с речью об "инвестициях в Украину", которые якобы важны не только для Вашингтона, но и остального мира. Зеленский тоже выступил с эмоциональной речью, обвинив Россию в "похищении" детей из зоны боевых действий на территориях, отказавших постмайданному киевскому руководству в легитимности.На 21 сентября запланировано выступление Зеленского в Конгрессе США. Оппозиционная Республиканская партия США намерена максимально сократить финансовую поддержку киевской бюрократии и провести аудит ранее выделенной помощи.

https://ukraina.ru/20230920/1049560081.html

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новости, владимир зеленский, конгресс сша, конгрессмен, дефицит бюджета, военная помощь, сша, украина