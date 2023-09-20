Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор - 20.09.2023 Украина.ру
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Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор
Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор - 20.09.2023 Украина.ру
Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор
Владимир Зеленский прибыл в США за деньгами, которых у Джо Байдена нет. Об этом заявил конгрессмен Байрон Дональдс
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:28
новости
владимир зеленский
конгресс сша
конгрессмен
дефицит бюджета
военная помощь
сша
украина
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В интервью каналу Recount парламентарий назвал Байдена несостоятельным политическим лидером, который идёт по ошибочному пути. По мнению Дональдса, у США сейчас дыра в бюджете размером в два триллиона долларов – поэтому не до Зеленского."Любые деньги, которые мы даём Украине, мы берем в долг у нашего будущего. Это факты", - сказал Дональдс.Накануне в парламенте США прошло обсуждение выделения Киеву американской помощи. Белый дом настаивал на продолжении финансирование нынешнего украинского руководства как минимум в нынешних объёмах.Джо Байден выступил на Генассамблее ООН с речью об "инвестициях в Украину", которые якобы важны не только для Вашингтона, но и остального мира. Зеленский тоже выступил с эмоциональной речью, обвинив Россию в "похищении" детей из зоны боевых действий на территориях, отказавших постмайданному киевскому руководству в легитимности.На 21 сентября запланировано выступление Зеленского в Конгрессе США. Оппозиционная Республиканская партия США намерена максимально сократить финансовую поддержку киевской бюрократии и провести аудит ранее выделенной помощи.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, конгресс сша, конгрессмен, дефицит бюджета, военная помощь, сша, украина
Новости, Владимир Зеленский, Конгресс США, конгрессмен, дефицит бюджета, военная помощь, США, Украина

Байден может дать Зеленскому деньги только за счёт будущего американцев – сенатор

15:28 20.09.2023
 
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
Читать в
Владимир Зеленский прибыл в США за деньгами, которых у Джо Байдена нет. Об этом заявил конгрессмен Байрон Дональдс
В интервью каналу Recount парламентарий назвал Байдена несостоятельным политическим лидером, который идёт по ошибочному пути. По мнению Дональдса, у США сейчас дыра в бюджете размером в два триллиона долларов – поэтому не до Зеленского.
"Любые деньги, которые мы даём Украине, мы берем в долг у нашего будущего. Это факты", - сказал Дональдс.
Накануне в парламенте США прошло обсуждение выделения Киеву американской помощи. Белый дом настаивал на продолжении финансирование нынешнего украинского руководства как минимум в нынешних объёмах.
Джо Байден выступил на Генассамблее ООН с речью об "инвестициях в Украину", которые якобы важны не только для Вашингтона, но и остального мира. Зеленский тоже выступил с эмоциональной речью, обвинив Россию в "похищении" детей из зоны боевых действий на территориях, отказавших постмайданному киевскому руководству в легитимности.
На 21 сентября запланировано выступление Зеленского в Конгрессе США. Оппозиционная Республиканская партия США намерена максимально сократить финансовую поддержку киевской бюрократии и провести аудит ранее выделенной помощи.
13:06
Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентябряПрезидент Украины Владимир Зеленский попал в несколько скандалов на Генассамблее ООН; Польша отказалась покупать украинские продукты; министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с командованием ВС Ирана
 
НовостиВладимир ЗеленскийКонгресс СШАконгрессмендефицит бюджетавоенная помощьСШАУкраина
 
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