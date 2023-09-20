https://ukraina.ru/20230920/1049566155.html
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы - 20.09.2023 Украина.ру
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы
Украинские военные снова подвергли обстрелам населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:28
новости
днр
донецкая народная республика
военные преступления
обстрелы
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"ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке", - сказано в одном сообщении со ссылкой на в СЦКК ДНР."Обстрел поселка Старомихайловка: украинские каратели убили женщину 1964 г. р.", - сказано в другом сообщении.Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Белгородская область - один из самых атакуемых регионов РФ, по последним данным 56% от всех сообщений о дронах приходят именно из этой области. Под огнем также оказываются ЛНР, ДНР, Брянская и Курская области.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше.
https://ukraina.ru/20190728/1024428448.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, донецкая народная республика, военные преступления, обстрелы, жертвы, горловка, всу
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Военные преступления, обстрелы, жертвы, Горловка, ВСУ
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы
Украинские военные снова подвергли обстрелам населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
"ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке", - сказано в одном сообщении со ссылкой на в СЦКК ДНР.
"Обстрел поселка Старомихайловка: украинские каратели убили женщину 1964 г. р.", - сказано в другом сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Белгородская область - один из самых атакуемых регионов РФ, по последним данным 56% от всех сообщений о дронах приходят именно из этой области. Под огнем также оказываются ЛНР, ДНР, Брянская и Курская области.
На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше.