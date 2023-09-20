Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы - 20.09.2023 Украина.ру
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Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы - 20.09.2023 Украина.ру
Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы
Украинские военные снова подвергли обстрелам населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
2023-09-20T15:28
2023-09-20T15:28
новости
днр
донецкая народная республика
военные преступления
обстрелы
жертвы
горловка
всу
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"ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке", - сказано в одном сообщении со ссылкой на в СЦКК ДНР."Обстрел поселка Старомихайловка: украинские каратели убили женщину 1964 г. р.", - сказано в другом сообщении.Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Белгородская область - один из самых атакуемых регионов РФ, по последним данным 56% от всех сообщений о дронах приходят именно из этой области. Под огнем также оказываются ЛНР, ДНР, Брянская и Курская области.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, днр, донецкая народная республика, военные преступления, обстрелы, жертвы, горловка, всу
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Военные преступления, обстрелы, жертвы, Горловка, ВСУ

Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы

15:28 20.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинские военные снова подвергли обстрелам населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
"ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке", - сказано в одном сообщении со ссылкой на в СЦКК ДНР.
"Обстрел поселка Старомихайловка: украинские каратели убили женщину 1964 г. р.", - сказано в другом сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Белгородская область - один из самых атакуемых регионов РФ, по последним данным 56% от всех сообщений о дронах приходят именно из этой области. Под огнем также оказываются ЛНР, ДНР, Брянская и Курская области.
На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше.
Акция в память о погибших при взрывах в Брюсселе у посольства Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2019
28 июля 2019, 12:46
«Свой» выстрел они всегда слышат душой. Горловские мадонныПоэт и публицист Анна Ревякина о горловских мадоннах: Кристине Жук и Анне Тув
 
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