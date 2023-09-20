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Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы

Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы - 20.09.2023 Украина.ру

Ракетный обстрел ДНР со стороны ВСУ: есть жертвы

Украинские военные снова подвергли обстрелам населённые пункты Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:28

2023-09-20T15:28

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"ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке", - сказано в одном сообщении со ссылкой на в СЦКК ДНР."Обстрел поселка Старомихайловка: украинские каратели убили женщину 1964 г. р.", - сказано в другом сообщении.Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Белгородская область - один из самых атакуемых регионов РФ, по последним данным 56% от всех сообщений о дронах приходят именно из этой области. Под огнем также оказываются ЛНР, ДНР, Брянская и Курская области.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше.

https://ukraina.ru/20190728/1024428448.html

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новости, днр, донецкая народная республика, военные преступления, обстрелы, жертвы, горловка, всу