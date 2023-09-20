https://ukraina.ru/20230920/1049565631.html
Собирал "дань" с родственников погибших всушников: СБУ задержала рэкетира, жившего на процент со смертей
Собирал "дань" с родственников погибших всушников: СБУ задержала рэкетира, жившего на процент со смертей - 20.09.2023 Украина.ру
Собирал "дань" с родственников погибших всушников: СБУ задержала рэкетира, жившего на процент со смертей
В Черкассах задержали украинца, собиравшего "дань" с семей погибших украинских военных. Злоумышленник требовал с убитых горем родственников процент с от денежной помощи, которую они получали от государства. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале СБУ 20 сентября
2023-09-20T15:39
2023-09-20T15:39
2023-09-20T15:39
новости
украина
черкассы
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деньги
выплаты
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По информации следствия, житель Черкасс использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских военныослужащих.Житель Черкасс искал семьи, получившие выплату от государства, а после требовал с них "свой процент", угрожая насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.Задержали рэкетира с поличным - во время передачи ему части "дани" в размере 200 тысяч гривен (более 500 тыс. руб.) из общей суммы в 800 тысяч гривен (2 млн 350 тыс. руб.), которую он требовал от матери и сестры украинского военного, погибшего весной 2022 года.Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения".Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией."Какая страна, такие заработки, ничего удивительного", "На Украину пришли 90-ые", "Странно, вроде на Украине все жалуются, что обещанные Зеленским выплаты за погибших не дают", - отреагировали пользователи сети.На Украине действительно часто жалуются на то, что выплаты за погибших не платят. Причем такие заявления звучат в том числе и от иностранных наемников. Так, совсем недавно такое обвинение в адрес киевского режима озвучил польский боевик Петр Миткевич.Тем временем украинцы продолжают совершенствовать мошеннические методы заработка на войне. Например, в начале сентября разоблачили начальника одного из отделов полиции Николаева, который продавал информацию об умерших на его участке ритуальному агентству.Ему предъявили обвинение по статье "Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом". Силовику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
https://ukraina.ru/20230905/1049173464.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, черкассы, рэкет, деньги, выплаты
Собирал "дань" с родственников погибших всушников: СБУ задержала рэкетира, жившего на процент со смертей
В Черкассах задержали украинца, собиравшего "дань" с семей погибших украинских военных. Злоумышленник требовал с убитых горем родственников процент с от денежной помощи, которую они получали от государства. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале СБУ 20 сентября
По информации следствия, житель Черкасс использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских военныослужащих.
Житель Черкасс искал семьи, получившие выплату от государства, а после требовал с них "свой процент", угрожая насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.
Задержали рэкетира с поличным - во время передачи ему части "дани" в размере 200 тысяч гривен (более 500 тыс. руб.) из общей суммы в 800 тысяч гривен (2 млн 350 тыс. руб.), которую он требовал от матери и сестры украинского военного, погибшего весной 2022 года.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения".
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.
"Какая страна, такие заработки, ничего удивительного", "На Украину пришли 90-ые", "Странно, вроде на Украине все жалуются, что обещанные Зеленским выплаты за погибших не дают", - отреагировали пользователи сети.
На Украине действительно часто жалуются на то, что выплаты за погибших не платят. Причем такие заявления звучат в том числе и от иностранных наемников. Так, совсем недавно такое обвинение в адрес киевского режима озвучил польский боевик Петр Миткевич.
Тем временем украинцы продолжают совершенствовать мошеннические методы заработка на войне. Например, в начале сентября разоблачили начальника одного из отделов полиции Николаева, который продавал информацию об умерших на его участке ритуальному агентству.
Ему предъявили обвинение по статье "Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом". Силовику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.