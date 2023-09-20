https://ukraina.ru/20230920/1049562552.html
Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены - 20.09.2023 Украина.ру
Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
Пока законодатели США обсуждают выделение дополнительных миллиардов военной помощи Украине, американский журналист Гонсало Лира "томится в украинской тюрьме" по обвинениям в "распространении российской пропаганды". Его судьбой и состоянием свободы слова на Украине озаботились власти и общественность США, сообщило 19 сентября издание Breitbart
2023-09-20T14:07
2023-09-20T14:07
2023-09-20T14:12
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"Администрация Байдена просит Конгресс утвердить еще $24 млрд для Украины до конца этого года, что добавит к $113 млрд, которые Конгресс выделил стране с момента начала её войны с Россией в феврале прошлого года", - пишет издание, оценивая заявленные Джо Байденом в ООН "инвестиции в Украину" на фоне скандала вокруг американского журналиста в украинской тюрьме.Гонсало Лира делал репортажи из постсоветской республики. По информации Breitbart, он был "арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована. во вторжение украинского правительства и расширение на восток военного альянса НАТО под руководством Америки".Журналист пытался бежать в Венгрию, но не успел. Теперь он в тюрьме и может там провести ближайшие 5-8 лет.Согласно украинским документа, Лира якобы "имел преступный умысел, направленный на изготовление, распространение материалов, содержащих обоснование, признание легитимным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году", а также "обоснование, признание легитимной временной оккупации части территории Украины".В обвинительном заключении нет упоминаний о том, что Лира когда-либо работал на правительство России в каком-либо качестве, отметило американское издание. Также нет и каких-либо преступных деяний – разве что заявления в соцсетях.Лира утверждает, что подвергся преследованию украинских властей за своё мнение и жестокому обращению со стороны заключённых. По словам журналиста с двойным гражданском, Госдеп США ничего не сделал для его освобождения, тогда как посольство Чили попыталось.По его мнению, правительство США не заинтересовано в его деле, потому что: "Я не черная лесбиянка-наркоманка или трансгендерный мошенник. Кроме того, Виктория Нуланд меня ненавидит до глубины души, по крайней мере, мне так говорили".Представитель Госдепартамента заявил Breitbart News: "Нам известно о задержании г-на Лиры на Украине. Мы серьёзно относимся к своей роли в оказании помощи гражданам США за рубежом и оказываем всю необходимую помощь".Официальный представитель украинских военных Сара Эштон-Чирилло заявил/а на прошлой неделе о своих показаниях против Лиры. Одновременно с этим он/а подверг/лась критике со стороны американского сенатора Дж. Д. Вэнса после того, как заявил/а в социальных сетях, что украинское правительство будет "преследовать" российских пропагандистов. Сенатор также озадачил Белый дом вопросом о "планах правительства Зеленского совершить жестокие нападения на людей, реализующих свое право на свободу слова", сообщило издание.
https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, журналисты, журналистика, свобода слова, гражданские свободы, демократия, репрессии, госдеп сша, трансгендер, всу, тюрьма, виктория нуланд, сво, блогеры
Новости, Украина, США, журналисты, журналистика, свобода слова, гражданские свободы, демократия, репрессии, Госдеп США, трансгендер, ВСУ, тюрьма, Виктория Нуланд, СВО, блогеры
Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
14:07 20.09.2023 (обновлено: 14:12 20.09.2023)
Пока законодатели США обсуждают выделение дополнительных миллиардов военной помощи Украине, американский журналист Гонсало Лира "томится в украинской тюрьме" по обвинениям в "распространении российской пропаганды". Его судьбой и состоянием свободы слова на Украине озаботились власти и общественность США, сообщило 19 сентября издание Breitbart
"Администрация Байдена просит Конгресс утвердить еще $24 млрд для Украины до конца этого года, что добавит к $113 млрд, которые Конгресс выделил стране с момента начала её войны с Россией в феврале прошлого года", - пишет издание, оценивая заявленные Джо Байденом в ООН "инвестиции в Украину" на фоне скандала вокруг американского журналиста в украинской тюрьме.
Гонсало Лира делал репортажи из постсоветской республики. По информации Breitbart, он был "арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована. во вторжение украинского правительства и расширение на восток военного альянса НАТО под руководством Америки".
Журналист пытался
бежать в Венгрию, но не успел. Теперь он в тюрьме и может там провести ближайшие 5-8 лет.
Согласно украинским документа, Лира якобы "имел преступный умысел, направленный на изготовление, распространение материалов, содержащих обоснование, признание легитимным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году", а также "обоснование, признание легитимной временной оккупации части территории Украины".
В обвинительном заключении нет упоминаний о том, что Лира когда-либо работал на правительство России в каком-либо качестве, отметило американское издание. Также нет и каких-либо преступных деяний – разве что заявления в соцсетях.
Лира утверждает, что подвергся преследованию украинских властей за своё мнение и жестокому обращению со стороны заключённых. По словам журналиста с двойным гражданском, Госдеп США ничего не сделал для его освобождения, тогда как посольство Чили попыталось.
По его мнению, правительство США не заинтересовано в его деле, потому что: "Я не черная лесбиянка-наркоманка или трансгендерный мошенник. Кроме того, Виктория Нуланд меня ненавидит до глубины души, по крайней мере, мне так говорили".
Представитель Госдепартамента заявил Breitbart News: "Нам известно о задержании г-на Лиры на Украине. Мы серьёзно относимся к своей роли в оказании помощи гражданам США за рубежом и оказываем всю необходимую помощь".
Официальный представитель украинских военных Сара Эштон-Чирилло заявил/а на прошлой неделе о своих показаниях против Лиры. Одновременно с этим он/а подверг/лась критике со стороны американского сенатора Дж. Д. Вэнса после того, как заявил/а в социальных сетях, что украинское правительство будет "преследовать" российских пропагандистов. Сенатор также озадачил Белый дом вопросом о "планах правительства Зеленского совершить жестокие нападения на людей, реализующих свое право на свободу слова", сообщило издание.