Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049562552.html
Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены - 20.09.2023 Украина.ру
Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
Пока законодатели США обсуждают выделение дополнительных миллиардов военной помощи Украине, американский журналист Гонсало Лира "томится в украинской тюрьме" по обвинениям в "распространении российской пропаганды". Его судьбой и состоянием свободы слова на Украине озаботились власти и общественность США, сообщило 19 сентября издание Breitbart
2023-09-20T14:07
2023-09-20T14:12
новости
украина
сша
журналисты
журналистика
свобода слова
гражданские свободы
демократия
репрессии
госдеп сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/38/1021183849_0:0:1972:1109_1920x0_80_0_0_b9fda5b376bae42282e227f324823394.jpg.webp
"Администрация Байдена просит Конгресс утвердить еще $24 млрд для Украины до конца этого года, что добавит к $113 млрд, которые Конгресс выделил стране с момента начала её войны с Россией в феврале прошлого года", - пишет издание, оценивая заявленные Джо Байденом в ООН "инвестиции в Украину" на фоне скандала вокруг американского журналиста в украинской тюрьме.Гонсало Лира делал репортажи из постсоветской республики. По информации Breitbart, он был "арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована. во вторжение украинского правительства и расширение на восток военного альянса НАТО под руководством Америки".Журналист пытался бежать в Венгрию, но не успел. Теперь он в тюрьме и может там провести ближайшие 5-8 лет.Согласно украинским документа, Лира якобы "имел преступный умысел, направленный на изготовление, распространение материалов, содержащих обоснование, признание легитимным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году", а также "обоснование, признание легитимной временной оккупации части территории Украины".В обвинительном заключении нет упоминаний о том, что Лира когда-либо работал на правительство России в каком-либо качестве, отметило американское издание. Также нет и каких-либо преступных деяний – разве что заявления в соцсетях.Лира утверждает, что подвергся преследованию украинских властей за своё мнение и жестокому обращению со стороны заключённых. По словам журналиста с двойным гражданском, Госдеп США ничего не сделал для его освобождения, тогда как посольство Чили попыталось.По его мнению, правительство США не заинтересовано в его деле, потому что: "Я не черная лесбиянка-наркоманка или трансгендерный мошенник. Кроме того, Виктория Нуланд меня ненавидит до глубины души, по крайней мере, мне так говорили".Представитель Госдепартамента заявил Breitbart News: "Нам известно о задержании г-на Лиры на Украине. Мы серьёзно относимся к своей роли в оказании помощи гражданам США за рубежом и оказываем всю необходимую помощь".Официальный представитель украинских военных Сара Эштон-Чирилло заявил/а на прошлой неделе о своих показаниях против Лиры. Одновременно с этим он/а подверг/лась критике со стороны американского сенатора Дж. Д. Вэнса после того, как заявил/а в социальных сетях, что украинское правительство будет "преследовать" российских пропагандистов. Сенатор также озадачил Белый дом вопросом о "планах правительства Зеленского совершить жестокие нападения на людей, реализующих свое право на свободу слова", сообщило издание.
https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/38/1021183849_88:0:1709:1216_1920x0_80_0_0_aa37fc89ead985c6254e5a7c7945cc74.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, журналисты, журналистика, свобода слова, гражданские свободы, демократия, репрессии, госдеп сша, трансгендер, всу, тюрьма, виктория нуланд, сво, блогеры
Новости, Украина, США, журналисты, журналистика, свобода слова, гражданские свободы, демократия, репрессии, Госдеп США, трансгендер, ВСУ, тюрьма, Виктория Нуланд, СВО, блогеры

Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены

14:07 20.09.2023 (обновлено: 14:12 20.09.2023)
 
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
госдеп США здание
© Public domain / Loren
Читать в
Пока законодатели США обсуждают выделение дополнительных миллиардов военной помощи Украине, американский журналист Гонсало Лира "томится в украинской тюрьме" по обвинениям в "распространении российской пропаганды". Его судьбой и состоянием свободы слова на Украине озаботились власти и общественность США, сообщило 19 сентября издание Breitbart
"Администрация Байдена просит Конгресс утвердить еще $24 млрд для Украины до конца этого года, что добавит к $113 млрд, которые Конгресс выделил стране с момента начала её войны с Россией в феврале прошлого года", - пишет издание, оценивая заявленные Джо Байденом в ООН "инвестиции в Украину" на фоне скандала вокруг американского журналиста в украинской тюрьме.
Гонсало Лира делал репортажи из постсоветской республики. По информации Breitbart, он был "арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована. во вторжение украинского правительства и расширение на восток военного альянса НАТО под руководством Америки".
Журналист пытался бежать в Венгрию, но не успел. Теперь он в тюрьме и может там провести ближайшие 5-8 лет.
Согласно украинским документа, Лира якобы "имел преступный умысел, направленный на изготовление, распространение материалов, содержащих обоснование, признание легитимным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году", а также "обоснование, признание легитимной временной оккупации части территории Украины".
В обвинительном заключении нет упоминаний о том, что Лира когда-либо работал на правительство России в каком-либо качестве, отметило американское издание. Также нет и каких-либо преступных деяний – разве что заявления в соцсетях.
Лира утверждает, что подвергся преследованию украинских властей за своё мнение и жестокому обращению со стороны заключённых. По словам журналиста с двойным гражданском, Госдеп США ничего не сделал для его освобождения, тогда как посольство Чили попыталось.
По его мнению, правительство США не заинтересовано в его деле, потому что: "Я не черная лесбиянка-наркоманка или трансгендерный мошенник. Кроме того, Виктория Нуланд меня ненавидит до глубины души, по крайней мере, мне так говорили".
Представитель Госдепартамента заявил Breitbart News: "Нам известно о задержании г-на Лиры на Украине. Мы серьёзно относимся к своей роли в оказании помощи гражданам США за рубежом и оказываем всю необходимую помощь".
Официальный представитель украинских военных Сара Эштон-Чирилло заявил/а на прошлой неделе о своих показаниях против Лиры. Одновременно с этим он/а подверг/лась критике со стороны американского сенатора Дж. Д. Вэнса после того, как заявил/а в социальных сетях, что украинское правительство будет "преследовать" российских пропагандистов. Сенатор также озадачил Белый дом вопросом о "планах правительства Зеленского совершить жестокие нападения на людей, реализующих свое право на свободу слова", сообщило издание.
14 сентября, 13:51
Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировалиАнглоязычный спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло 14 сентября заявил, что будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения". На это высказывание отреагировали и власти РФ и российские журналисты
 
НовостиУкраинаСШАжурналистыжурналистикасвобода словагражданские свободыдемократиярепрессииГосдеп СШАтрансгендерВСУтюрьмаВиктория НуландСВОблогеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
14:02"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети
14:00ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах
13:58Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор
13:34Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине
13:33Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена
13:31В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии
13:19Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
13:06Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентября
13:00Он возвращает общее прошлое. Пётр Толочко презентовал новую книгу
12:39Украина и Карабах: почему раскололась украинская блогосфера
12:36"Предупреждаю власти Украины": Польский премьер пригрозил расширить список товаров, запрещенных к ввозу
12:35"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино
12:19В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"
12:18Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
12:17Зеленский захотел подробнее узнать о мирном плане Трампа, но выдвинул ему свои условия - CNN
11:35"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета
11:34Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ
11:31Зеленский в США. Эксперты о том, чего ждать Украине от этого визита
11:27Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев
Лента новостейМолния