https://ukraina.ru/20230920/1049562552.html

Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены

Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены - 20.09.2023 Украина.ру

Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены

Пока законодатели США обсуждают выделение дополнительных миллиардов военной помощи Украине, американский журналист Гонсало Лира "томится в украинской тюрьме" по обвинениям в "распространении российской пропаганды". Его судьбой и состоянием свободы слова на Украине озаботились власти и общественность США, сообщило 19 сентября издание Breitbart

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:07

2023-09-20T14:12

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"Администрация Байдена просит Конгресс утвердить еще $24 млрд для Украины до конца этого года, что добавит к $113 млрд, которые Конгресс выделил стране с момента начала её войны с Россией в феврале прошлого года", - пишет издание, оценивая заявленные Джо Байденом в ООН "инвестиции в Украину" на фоне скандала вокруг американского журналиста в украинской тюрьме.Гонсало Лира делал репортажи из постсоветской республики. По информации Breitbart, он был "арестован в мае этого года по подозрению в ведении пророссийской пропаганды на своем канале YouTube, где он подверг сомнению повествования о войне, представленные в устаревших СМИ и со стороны правительства Зеленского, в том числе предположил, что Москва была спровоцирована. во вторжение украинского правительства и расширение на восток военного альянса НАТО под руководством Америки".Журналист пытался бежать в Венгрию, но не успел. Теперь он в тюрьме и может там провести ближайшие 5-8 лет.Согласно украинским документа, Лира якобы "имел преступный умысел, направленный на изготовление, распространение материалов, содержащих обоснование, признание легитимным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году", а также "обоснование, признание легитимной временной оккупации части территории Украины".В обвинительном заключении нет упоминаний о том, что Лира когда-либо работал на правительство России в каком-либо качестве, отметило американское издание. Также нет и каких-либо преступных деяний – разве что заявления в соцсетях.Лира утверждает, что подвергся преследованию украинских властей за своё мнение и жестокому обращению со стороны заключённых. По словам журналиста с двойным гражданском, Госдеп США ничего не сделал для его освобождения, тогда как посольство Чили попыталось.По его мнению, правительство США не заинтересовано в его деле, потому что: "Я не черная лесбиянка-наркоманка или трансгендерный мошенник. Кроме того, Виктория Нуланд меня ненавидит до глубины души, по крайней мере, мне так говорили".Представитель Госдепартамента заявил Breitbart News: "Нам известно о задержании г-на Лиры на Украине. Мы серьёзно относимся к своей роли в оказании помощи гражданам США за рубежом и оказываем всю необходимую помощь".Официальный представитель украинских военных Сара Эштон-Чирилло заявил/а на прошлой неделе о своих показаниях против Лиры. Одновременно с этим он/а подверг/лась критике со стороны американского сенатора Дж. Д. Вэнса после того, как заявил/а в социальных сетях, что украинское правительство будет "преследовать" российских пропагандистов. Сенатор также озадачил Белый дом вопросом о "планах правительства Зеленского совершить жестокие нападения на людей, реализующих свое право на свободу слова", сообщило издание.

https://ukraina.ru/20230914/1049407852.html

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