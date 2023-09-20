В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии - 20.09.2023 Украина.ру
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В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии
В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии - 20.09.2023 Украина.ру
В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии
Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей. Об этом 20 сентября сообщили РИА Новости в своем телеграм-канале.
2023-09-20T13:31
2023-09-20T13:31
новости
владимир зеленский
квартира
крым
продажа
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Квартира будет выставлена на аукцион, передает агентство.Как сообщало издание Украина.ру, в Крыму прошли восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ. Аукционы принесли 800 млн рублей в казну республики, которые будут потрачены на нужды защитников, бойцов СВО и их семей, на улучшение инфраструктуры Крыма. Ожидается, что в бюджет поступит 1,9 млрд рублей, с тем, что цифра может значительно увеличится, так как впереди новые аукционы.Квартира семейства Зеленских в Большой Ялте находится в новостройке рядом с Ливадийским дворцом - резеденцией императорской семьи Романовых и местом проведения Ялтинской конференции в 1945-м году.
https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html
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новости, владимир зеленский, квартира, крым, продажа
Новости, Владимир Зеленский, квартира, Крым, продажа

В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии

13:31 20.09.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена ЗеленскаяЕлена Зеленская и Владимир Зеленский
Елена Зеленская и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
Читать в
Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей. Об этом 20 сентября сообщили РИА Новости в своем телеграм-канале.
Квартира будет выставлена на аукцион, передает агентство.
Как сообщало издание Украина.ру, в Крыму прошли восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.
Аукционы принесли 800 млн рублей в казну республики, которые будут потрачены на нужды защитников, бойцов СВО и их семей, на улучшение инфраструктуры Крыма. Ожидается, что в бюджет поступит 1,9 млрд рублей, с тем, что цифра может значительно увеличится, так как впереди новые аукционы.
Квартира семейства Зеленских в Большой Ялте находится в новостройке рядом с Ливадийским дворцом - резеденцией императорской семьи Романовых и местом проведения Ялтинской конференции в 1945-м году.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Вчера, 03:54
Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в ЛивадииВ Крыму прошли 8 аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, которые поддерживают ВСУ. Это только часть масштабной приватизации, которая ещё продолжается
 
НовостиВладимир ЗеленскийквартираКрымпродажа
 
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