https://ukraina.ru/20230920/1049560983.html

В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии

В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии - 20.09.2023 Украина.ру

В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии

Национализированную квартиру семьи Зеленского в крымской Ливадии оценили в 24 миллиона рублей. Об этом 20 сентября сообщили РИА Новости в своем телеграм-канале.

2023-09-20T13:31

2023-09-20T13:31

2023-09-20T13:31

новости

владимир зеленский

квартира

крым

продажа

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Квартира будет выставлена на аукцион, передает агентство.Как сообщало издание Украина.ру, в Крыму прошли восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ. Аукционы принесли 800 млн рублей в казну республики, которые будут потрачены на нужды защитников, бойцов СВО и их семей, на улучшение инфраструктуры Крыма. Ожидается, что в бюджет поступит 1,9 млрд рублей, с тем, что цифра может значительно увеличится, так как впереди новые аукционы.Квартира семейства Зеленских в Большой Ялте находится в новостройке рядом с Ливадийским дворцом - резеденцией императорской семьи Романовых и местом проведения Ялтинской конференции в 1945-м году.

https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html

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2023

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новости, владимир зеленский, квартира, крым, продажа