https://ukraina.ru/20230920/1049556840.html

Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ

Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру

Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) чиста перед российским законом. Такое заявление сделал общественник Виталий Бородин, который ранее активно призывал проверить артистку на предмет финансирования ВСУ. Об этом он написал в своем Телеграм-канале 20 сентября

2023-09-20T11:34

2023-09-20T11:34

2023-09-20T11:34

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Судьба украинской певицы Ани Лорак в последнее время складывалась не лучшим образом. По обе стороны - и в России, и на Украине - ее считают предательницей.Артистку с начала СВО не раз обвинили в непоследовательности - и в России, и на Украине. Долгое время она не говорила о своей политической позиции, но писала о том, что "ее сердце разбито войной". В мае этого года она объявила о сборе средств в фонд "Счастливое детство", который помогает детям Донбасса.В течении весны и лета 2023 года от концертов певицы отказались несколько площадок Ростова-на-Дону, Воронежа и Ставрополя, так как отдельной нитью в биографии певицы проходила тема финансовой помощи ВСУ.Ранее информацию о том, что Лорак спонсирует ВСУ публиковали украинские СМИ, потом сама артистка заявила, что "никакой военной помощи украинским военным она не оказывала".Керосина в огонь скандалов вокруг певицы добавило сообщение о том, что на одном из украинских беспилотников, атаковавших Крым 14 сентября, была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!".

https://ukraina.ru/20230914/1049402311.html

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