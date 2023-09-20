Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
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Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ
Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) чиста перед российским законом. Такое заявление сделал общественник Виталий Бородин, который ранее активно призывал проверить артистку на предмет финансирования ВСУ. Об этом он написал в своем Телеграм-канале 20 сентября
2023-09-20T11:34
2023-09-20T11:34
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Судьба украинской певицы Ани Лорак в последнее время складывалась не лучшим образом. По обе стороны - и в России, и на Украине - ее считают предательницей.Артистку с начала СВО не раз обвинили в непоследовательности - и в России, и на Украине. Долгое время она не говорила о своей политической позиции, но писала о том, что "ее сердце разбито войной". В мае этого года она объявила о сборе средств в фонд "Счастливое детство", который помогает детям Донбасса.В течении весны и лета 2023 года от концертов певицы отказались несколько площадок Ростова-на-Дону, Воронежа и Ставрополя, так как отдельной нитью в биографии певицы проходила тема финансовой помощи ВСУ.Ранее информацию о том, что Лорак спонсирует ВСУ публиковали украинские СМИ, потом сама артистка заявила, что "никакой военной помощи украинским военным она не оказывала".Керосина в огонь скандалов вокруг певицы добавило сообщение о том, что на одном из украинских беспилотников, атаковавших Крым 14 сентября, была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!".
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новости, новости украины, ани лорак, певица, проверка, финансирование, всу
Новости, Новости Украины, Ани Лорак, певица, проверка, финансирование, ВСУ

Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ

11:34 20.09.2023
 
© Ани Лорак/ИнстаграмАни Лорак
Ани Лорак
© Ани Лорак/Инстаграм
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Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) чиста перед российским законом. Такое заявление сделал общественник Виталий Бородин, который ранее активно призывал проверить артистку на предмет финансирования ВСУ. Об этом он написал в своем Телеграм-канале 20 сентября
"Сообщаю, что закончилась проверка в отношении Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов. Это ответ на наше обращение. В связи с этим мы больше не будем просить проверять её, так как все вопросы, которые нас волновали, они сняты. Каролина Куёк чиста перед законом, она просто стала жертвой политического режима Украины, который специально создал ей образ якобы предательницы России, но по факту проверки, к ней вопросов нет. Надеюсь, Лорак действительно душой с Россией и точно не в политике", - написал Бородин.
Судьба украинской певицы Ани Лорак в последнее время складывалась не лучшим образом. По обе стороны - и в России, и на Украине - ее считают предательницей.
Артистку с начала СВО не раз обвинили в непоследовательности - и в России, и на Украине. Долгое время она не говорила о своей политической позиции, но писала о том, что "ее сердце разбито войной". В мае этого года она объявила о сборе средств в фонд "Счастливое детство", который помогает детям Донбасса.
В течении весны и лета 2023 года от концертов певицы отказались несколько площадок Ростова-на-Дону, Воронежа и Ставрополя, так как отдельной нитью в биографии певицы проходила тема финансовой помощи ВСУ.
Ранее информацию о том, что Лорак спонсирует ВСУ публиковали украинские СМИ, потом сама артистка заявила, что "никакой военной помощи украинским военным она не оказывала".
Керосина в огонь скандалов вокруг певицы добавило сообщение о том, что на одном из украинских беспилотников, атаковавших Крым 14 сентября, была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!".
14 сентября, 10:59
В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"В четверг, 14 сентября, украинские беспилотники атаковали Крым. Всего российскими ПВО было уничтожено 11 БПЛА, на одном из которых была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!". Об этом сообщил Mash
 
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