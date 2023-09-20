Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова - 20.09.2023 Украина.ру
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Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова
Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова - 20.09.2023 Украина.ру
Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова
Верховная Рада Украины отстранила обвиняемого в госизмене депутата Нестора Шуфрича от должности председателя комитета по вопросам свободы слова. Об этом сообщил 20 сентября в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
2023-09-20T10:08
2023-09-20T10:08
шуфрич
депутат
рада
ярослав железняк
новости
должность
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"Все же решили просто пока убрать Шуфрича с (должности - ред.) председателя комитета по свободе слова… Без ликвидации комитета. Вместо него сейчас и.о. председателя комитета свободы слова будет Евгений Брагар (заместитель сейчас)", - написал Железняк.Он отметил, что в указанном комитете, кроме Брагара, остается еще один депутат - Сергей Швец.В минувшую пятницу сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в доме Шуфрича, избранного в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. Ему инкриминируют госизмену.
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шуфрич, депутат, рада, ярослав железняк, новости, должность
Шуфрич, депутат, Рада, Ярослав Железняк, Новости, должность

Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова

10:08 20.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Верховная Рада Украины отстранила обвиняемого в госизмене депутата Нестора Шуфрича от должности председателя комитета по вопросам свободы слова. Об этом сообщил 20 сентября в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
"Все же решили просто пока убрать Шуфрича с (должности - ред.) председателя комитета по свободе слова… Без ликвидации комитета. Вместо него сейчас и.о. председателя комитета свободы слова будет Евгений Брагар (заместитель сейчас)", - написал Железняк.
Он отметил, что в указанном комитете, кроме Брагара, остается еще один депутат - Сергей Швец.
В минувшую пятницу сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в доме Шуфрича, избранного в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. Ему инкриминируют госизмену.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
04:16
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"Западу и США нужно продемонстрировать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
ШуфричдепутатРадаЯрослав ЖелезнякНовостидолжность
 
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