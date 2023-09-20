Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"

Западу и США нужно продемонстрировать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев