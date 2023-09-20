Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова
Верховная Рада Украины отстранила обвиняемого в госизмене депутата Нестора Шуфрича от должности председателя комитета по вопросам свободы слова. Об этом сообщил 20 сентября в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
"Все же решили просто пока убрать Шуфрича с (должности - ред.) председателя комитета по свободе слова… Без ликвидации комитета. Вместо него сейчас и.о. председателя комитета свободы слова будет Евгений Брагар (заместитель сейчас)", - написал Железняк.
Он отметил, что в указанном комитете, кроме Брагара, остается еще один депутат - Сергей Швец.
В минувшую пятницу сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в доме Шуфрича, избранного в парламент от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в настоящее время на Украине запрещена. Ему инкриминируют госизмену.