https://ukraina.ru/20230920/1049550238.html

Атаки дронов, неудачи ВСУ, "набор лживых штампов" от Зеленского. Главное на Украине на утро 20 сентября

Атаки дронов, неудачи ВСУ, "набор лживых штампов" от Зеленского. Главное на Украине на утро 20 сентября - 20.09.2023 Украина.ру

Атаки дронов, неудачи ВСУ, "набор лживых штампов" от Зеленского. Главное на Украине на утро 20 сентября

Украина.ру, 20.09.2023

2023-09-20T09:00

2023-09-20T09:00

2023-09-20T10:16

хроники

эксклюзив

спецоперация

генассамблея оон

владимир зеленский

речь

взрыв

возгорание

потерпевшие

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ПВО РФ сбила украинские беспилотники над Белгородской и Орловской областями. ЛЭП и нефтеперерабатывающий завод повредило взрывами на Украине, эксперты рассказали о неудачах ВСУ. Мирошник назвал выступление Зеленского на Генассамблее ООН «набором лживых штампов».Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Белгородской областью. Об этом сообщили в среду в Минобороны России."Девятнадцатого сентября около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в ведомстве.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в свою очередь рассказал, что дежурные силы ПВО сбили над регионом два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.Он также добавил, что проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На Донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На Горловском - четыре обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров. Выпущено 90 единиц различных боеприпасов", - говорится в телеграм-канале представительства.Под огнем украинских сил оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Гольмовский, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Кировский район).Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка и Старомихайловке.Мотострелок 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск рассказал, что часть кассетных боеприпасов "натовского" калибра, применяемых войсками киевского режима, используется для дистанционного минирования подконтрольной бойцам РФ территории.Он пояснил, что боеприпасы остаются на ветках или на земле, однако при любом взаимодействии с ними происходит взрыв."После каждого обстрела выходит наша инженерная группа разминирования и, соответственно, уничтожает найденные боеприпасы, калибр артиллерийского снаряда 155 миллиметров", - сказал боец.Взрывы на Украине и потери ВСУУкраинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Кременчуге Полтавской области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области была объявлена в 0:19.Позже глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале написал о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге.По словам Лунина, территория региона ночью была неоднократно атакована.Он отметил, что на месте работают все соответствующие службы.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении линий электропередачи в Никопольском районе в результате взрыва.Лысак написал в своем телеграм-канале об ударе по Никопольскому району, в результате чего "повреждены линии электропередачи". По его словам, спасатели уточняют последствия атак.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Эксперты все чаще рассказывают о потерях и неудачах ВСУ на фронте. Так, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в среду указал, что за сутки в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых украинских военных с позиций, расположенных южнее города Купянск в Харьковской области."Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов. Большая часть пациентов - с позиций, находящихся южнее Купянска", - заявил Марочко.Он предположил, что высокие потери являются результатом ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ.Марочко также рассказал о крупных потерях украинской армии на Краснолиманском направлении."Украинские боевики проводили разведку боем в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны. Более активно и масштабно эти же действия наблюдались в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянское лесничество. Ни на одном участке противник успехов не имел и возвращался на ранее занимаемые рубежи и позиции, неся при этом большие потери",- указал эксперт.Он подчеркнул, что российским военным, наоборот, удалось отбить у противника часть занимаемых позиций, тем самым улучшив свое тактическое положение.Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" подполковник Александр Савчук информировал, что подразделения российской группировки уничтожили штурмовиков спецбригады "Азов"* войск Украины."На Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", - рассказал офицер.Он уточнил, что "потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих, уничтожена боевая бронированная машина".Средствами ПВО, отметил Савчук, сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS."Бомбардировочной авиацией группировки нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка", - добавил начальник пресс-центра."Набор лживых штампов" от ЗеленскогоНакануне президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал его выступление "набором лживых штампов"."После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала. Вряд ли у кого-то возникли сегодня сомнения, что этот злобный человечек в помятой майке сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. Как он поступил со всем вооружением, которое ему отправлено от щедрот Запада", - прокомментировал Мирошник.По его мнению, если бы не сдерживающие факторы, то при свободном владении Украиной ядерным оружием, Киев уже бы применил его.Он подчеркнул, что выступление Зеленского состояло из набора "лживых штампов"."В выступлении Зеленского был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых, которые не сильно воодушевили "цивилизованное сообщество". Оно больше рассуждало на тему, не сильно ли много "цивилизованный мир" платит за этот затянувшийся кровавый фарс зеленого бородатого человечка. А впереди у него еще встреча с забывчивый лидером другого заокеанского государства", - сыронизировал Мирошник.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев также раскритиковал слова Зеленского о том, что Украина якобы отказалась от своего "третьего в мире" ядерного арсенала."Зеленский врёт как дышит даже на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он как карточный шулер - все передергивает, искажает исторические факты", - сказал Ивлев.По его словам, ядерный арсенал никогда не был украинским, это советское оружие временно оказалось на территории получившей независимость Украины."Ни один командир ракетного полка, РТБ (ракетно-техническая база) не принял украинскую присягу. Украина по экономическим и военно-техническим причинам не в состоянии была содержать и обслуживать ракетно-ядерное оружие, а попытки горячих голов завладеть им привели бы к ситуации "обезьяны с гранатой". И не стоит забывать, что украинские власти по итогам получили определенный газовый бонус, впрочем, украинскому народу ничего не досталось", - сказал депутат.Он напомнил, что после развала СССР ядерное оружие оказалось на территории четырех бывших союзных республик, в том числе и на Украине - как шахтного базирования, так и мобильные комплексы и авиационные бомбы."Украина объявила своей собственностью все, что находится на её территории. Но управление ядерным оружием - коды, ключи, шифры - было организовано исключительно из Москвы. Сложилась ситуация, когда ракеты, боеголовки находились на территории незалежной Украины, а военных специалистов-ядерщиков из России не допускали для обслуживания ядерного оружия, ракетчиков заставляли принимать украинскую присягу. К тому же у Украины не было денег для обслуживания ракетно-ядерных комплексов", - отметил депутат.По его словам, тогда весь мир затаил дыхание от непредсказуемой угрозы ядерной войны по вине украинских политиков, так как украинские националисты призывали захватить ядерные гарнизоны."И только твердая позиция России в ходе переговорного процесса привела к ликвидации этой угрозы и вывозу ядерного оружия на территорию России. Мир благодарен России за ликвидацию ядерной опасности в 1990-е годы", - заверил депутат.Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев указал, что речь Зеленского в Нью-Йорке подтверждает полное отсутствие у него собственной стратегии."Ничего нового в стратегии Зеленского нет. У него и нет стратегии. Все, что говорится на таких саммитах, прописывается госдепартаментом (США). Это общая стратегия Запада, как победить Россию, ядерную державу", - рассказал Суздальцев.По его словам, Зеленский пытается представить россиян "зверями", которых "надо свергнуть". И стремится привлечь к этому страны Глобального Юга. За призывами Зеленского стоит Вашингтон, который, по мнению эксперта, выступит главным организатором "саммита мира", предложенного украинским лидером.Он отметил, что подобный саммит может пройти в формате, похожем на крупные авторитетные площадки по типу Генассамблеи, и его участники ожидаемо будут "топтать" Россию. При этом Суздальцев считает, что участие стран в "саммите мира" Зеленского не повлияет на ход конфликта между Россией и Украиной, а, наоборот, продемонстрирует беспомощность Запада в противостоянии с Москвой."Они не могут нас победить, они не могут победить нас на поле боя. Они создают какие-то мифические глобальные форумы, что все за нас и так далее, это слезы и сопли", - заключил эксперт.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия, а также заявил, что у Москвы, по его мнению, нет права на ядерное оружие. Зеленский также обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и якобы попытках шантажа утечками с Запорожской АЭС. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. Кроме того, Зеленский заявил, что в среду представит детали своих предложений по урегулированию на Совбезе ООН. Он также сообщил, что Киев готовит "глобальный саммит мира".* Запрещенная в России террористическая организация.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, генассамблея оон, владимир зеленский, речь, взрыв, возгорание, потерпевшие, всу, военные, дроны, беспилотник, атака