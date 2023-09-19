На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек - 19.09.2023 Украина.ру
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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек - 19.09.2023 Украина.ру
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 225-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 19 сентября заявил начальник пресс-центра российской группировки "Юг".
2023-09-19T23:57
2023-09-19T23:59
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Согласно официальному сообщению, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка (ДНР). Помимо потерь в живой силе, ВСУ не досчитались двух боевых бронемашин и трёх автомобилей."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщил представитель российской войсковой группировки.Тем временем в прессе США и Британии появляются инсайды о возможном затягивании военного конфликта на Украине в течение 6-7 лет. Кабмин Украины обратился к правительсвам ЕС с просьбой вернуть украинских беженцев призывного возраста (18-60 лет).
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452
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сво, новости, украина, новые регионы рф, донецкое направление, потери всу, всу, минобороны рф
СВО, Новости, Украина, Новые регионы РФ, Донецкое направление, потери ВСУ, ВСУ, Минобороны РФ

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек

23:57 19.09.2023 (обновлено: 23:59 19.09.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 225-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 19 сентября заявил начальник пресс-центра российской группировки "Юг".
Согласно официальному сообщению, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка (ДНР). Помимо потерь в живой силе, ВСУ не досчитались двух боевых бронемашин и трёх автомобилей.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщил представитель российской войсковой группировки.
Тем временем в прессе США и Британии появляются инсайды о возможном затягивании военного конфликта на Украине в течение 6-7 лет. Кабмин Украины обратился к правительсвам ЕС с просьбой вернуть украинских беженцев призывного возраста (18-60 лет).
Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Вчера, 22:57
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СВОНовостиУкраинаНовые регионы РФДонецкое направлениепотери ВСУВСУМинобороны РФ
 
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23:57На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
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23:19Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости"
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