https://ukraina.ru/20230919/1049548884.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек - 19.09.2023 Украина.ру

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек

На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 225-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 19 сентября заявил начальник пресс-центра российской группировки "Юг".

2023-09-19T23:57

2023-09-19T23:57

2023-09-19T23:59

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Согласно официальному сообщению, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка (ДНР). Помимо потерь в живой силе, ВСУ не досчитались двух боевых бронемашин и трёх автомобилей."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщил представитель российской войсковой группировки.Тем временем в прессе США и Британии появляются инсайды о возможном затягивании военного конфликта на Украине в течение 6-7 лет. Кабмин Украины обратился к правительсвам ЕС с просьбой вернуть украинских беженцев призывного возраста (18-60 лет).

https://ukraina.ru/20230919/1049548411.html

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сво, новости, украина, новые регионы рф, донецкое направление, потери всу, всу, минобороны рф