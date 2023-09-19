На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
23:57 19.09.2023 (обновлено: 23:59 19.09.2023)
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 225-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 19 сентября заявил начальник пресс-центра российской группировки "Юг".
Согласно официальному сообщению, подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Майорск и Каменка (ДНР). Помимо потерь в живой силе, ВСУ не досчитались двух боевых бронемашин и трёх автомобилей.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщил представитель российской войсковой группировки.
Тем временем в прессе США и Британии появляются инсайды о возможном затягивании военного конфликта на Украине в течение 6-7 лет. Кабмин Украины обратился к правительсвам ЕС с просьбой вернуть украинских беженцев призывного возраста (18-60 лет).
Вчера, 22:57Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет"Большая семёрка" исходит из мрачных перспектив продолжения военного противостояния на Украине в течение 6-7 лет и, учитывая необходимость поддержки Киева в этот период, пересматривает расходные статьи бюджетов. Об этом 19 сентября сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.