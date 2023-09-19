Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями - 19.09.2023 Украина.ру
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Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями
Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями - 19.09.2023 Украина.ру
Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями
Дежурными средствами ПВО над Белгородской и Орловской областями уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает ночью 19 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
2023-09-19T23:45
2023-09-19T23:45
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"19 сентября т.г. около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Сведений о жертвах и разрушениях нет. С украинской стороны инцидент не комментируется.
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новости, минобороны рф, бпла, беспилотники, дроны, терроризм, орловская область, белгородская область, пво
Новости, Минобороны РФ, БПЛА, беспилотники, дроны, терроризм, Орловская область, Белгородская область, ПВО

Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями

23:45 19.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурными средствами ПВО над Белгородской и Орловской областями уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает ночью 19 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
"19 сентября т.г. около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Сведений о жертвах и разрушениях нет. С украинской стороны инцидент не комментируется.
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Вчера, 19:00
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