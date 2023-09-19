Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями
Дежурными средствами ПВО над Белгородской и Орловской областями уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает ночью 19 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
"19 сентября т.г. около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Сведений о жертвах и разрушениях нет. С украинской стороны инцидент не комментируется.
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