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Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями

Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями - 19.09.2023 Украина.ру

Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями

Дежурными средствами ПВО над Белгородской и Орловской областями уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает ночью 19 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

2023-09-19T23:45

2023-09-19T23:45

2023-09-19T23:45

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"19 сентября т.г. около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Сведений о жертвах и разрушениях нет. С украинской стороны инцидент не комментируется.

https://ukraina.ru/20230919/1049543849.html

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новости, минобороны рф, бпла, беспилотники, дроны, терроризм, орловская область, белгородская область, пво