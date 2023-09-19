Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью - 19.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230919/1049548674.html
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью - 19.09.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
Дежурными средствами ПВО 19 сентября около 22.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
2023-09-19T23:37
2023-09-19T23:37
новости
орловская область
бпла
беспилотники
дроны
всу
терроризм
пво
минобороны рф
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045628934_0:0:2129:1198_1920x0_80_0_0_b9faaad47cb6021780d1b69806cd66c2.jpg
Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью. Тип аппарата не уточняется, о жертвах и разрушениях информации нет.Накануне Владимир Зеленский прокомментировал рост интенсивности атак украинских дронов по гражданским объектам Российской Федерации. В интервью американскому телеканалу CBS News он заявил, что не отдавал приказа атаковать беспилотниками российские регионы, заверив: "Мы не стреляем по территории России. Мы используем оружие наших партнёров только на территории Украины". При этом он признал, что удары дронами наносятся по объектам на территории России, которые имеют значение для военных.
https://ukraina.ru/20230918/1049487648.html
орловская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045628934_0:0:1791:1343_1920x0_80_0_0_79bb954da017a1c9863a9192385dd8d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, орловская область, бпла, беспилотники, дроны, всу, терроризм, пво, минобороны рф, владимир зеленский
Новости, Орловская область, БПЛА, беспилотники, дроны, ВСУ, терроризм, ПВО, Минобороны РФ, Владимир Зеленский

Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью

23:37 19.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкАмериканский БПЛА сбит в Киевском районе Донецка
Американский БПЛА сбит в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
Дежурными средствами ПВО 19 сентября около 22.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью. Тип аппарата не уточняется, о жертвах и разрушениях информации нет.
Накануне Владимир Зеленский прокомментировал рост интенсивности атак украинских дронов по гражданским объектам Российской Федерации. В интервью американскому телеканалу CBS News он заявил, что не отдавал приказа атаковать беспилотниками российские регионы, заверив: "Мы не стреляем по территории России. Мы используем оружие наших партнёров только на территории Украины". При этом он признал, что удары дронами наносятся по объектам на территории России, которые имеют значение для военных.
18 сентября, 11:18
"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "имеет право" атаковать Россию. Об этом он сказал в интервью CBS News 18 сентября
 
НовостиОрловская областьБПЛАбеспилотникидроныВСУтерроризмПВОМинобороны РФВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:57На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
23:45Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями
23:37Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
23:19Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости"
22:57Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет
21:46"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
21:25Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
20:52ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш
20:35Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
19:29Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"
19:13Турция закупила уголь из новых регионов России
19:00Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября
18:32В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине
18:31Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него
18:00Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигрантка
17:50Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко
17:31Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты
17:31Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября
17:27Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
17:23"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс"
Лента новостейМолния