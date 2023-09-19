https://ukraina.ru/20230919/1049548674.html
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью - 19.09.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
Дежурными средствами ПВО 19 сентября около 22.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
2023-09-19T23:37
2023-09-19T23:37
2023-09-19T23:37
новости
орловская область
бпла
беспилотники
дроны
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терроризм
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минобороны рф
владимир зеленский
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Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью. Тип аппарата не уточняется, о жертвах и разрушениях информации нет.Накануне Владимир Зеленский прокомментировал рост интенсивности атак украинских дронов по гражданским объектам Российской Федерации. В интервью американскому телеканалу CBS News он заявил, что не отдавал приказа атаковать беспилотниками российские регионы, заверив: "Мы не стреляем по территории России. Мы используем оружие наших партнёров только на территории Украины". При этом он признал, что удары дронами наносятся по объектам на территории России, которые имеют значение для военных.
https://ukraina.ru/20230918/1049487648.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, орловская область, бпла, беспилотники, дроны, всу, терроризм, пво, минобороны рф, владимир зеленский
Новости, Орловская область, БПЛА, беспилотники, дроны, ВСУ, терроризм, ПВО, Минобороны РФ, Владимир Зеленский
Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
Дежурными средствами ПВО 19 сентября около 22.30 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.