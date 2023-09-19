https://ukraina.ru/20230919/1049548411.html

Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет

Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет - 19.09.2023 Украина.ру

Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет

"Большая семёрка" исходит из мрачных перспектив продолжения военного противостояния на Украине в течение 6-7 лет и, учитывая необходимость поддержки Киева в этот период, пересматривает расходные статьи бюджетов. Об этом 19 сентября сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.

2023-09-19T22:57

2023-09-19T22:57

2023-09-19T22:57

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Джо Байден призвал мировых лидеров поддержать Украину в её борьбе с Россией, "хотя союзники Киева заявили, что теперь ожидают продолжения войны на долгие годы", сказано в публикации. Там также отмечено, что обращение президента США прозвучало на фоне растущих вопросов внутри страны о цене поддержки Киева и растущего давления со стороны крупных развивающихся стран с требованием быстрого прекращения конфликта.По информации информагентства, США и их союзники по "Большой семёрке" исходят из затягивания военного конфликта на долгие годы. Поэтому государства G7 закладывают такую перспективу в своё военное и финансовое планирование."Представители G7 обсудили мрачные перспективы на обеде в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, скорее всего, продолжится в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - анонимно сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.По его словам, конфликт продлится 6-7 лет. Исходя из этого, отметил он, следует планировать поддержку Киева в таком длительном конфликте. Такие сроки намного больше тех, из которых многие чиновники исходили в начале 2023 года.О таком же сценарии сообщает с другой стороны Атлантики британская Sky News. Её источник сообщил, что представители G7 исходят из длительного конфликта с Россией и планируют поддержку Киева в средне- и долгосрочной перспективе.

https://ukraina.ru/20230919/1049547928.html

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