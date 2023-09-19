Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет - 19.09.2023 Украина.ру
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Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет
Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет - 19.09.2023 Украина.ру
Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет
"Большая семёрка" исходит из мрачных перспектив продолжения военного противостояния на Украине в течение 6-7 лет и, учитывая необходимость поддержки Киева в этот период, пересматривает расходные статьи бюджетов. Об этом 19 сентября сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.
2023-09-19T22:57
2023-09-19T22:57
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Джо Байден призвал мировых лидеров поддержать Украину в её борьбе с Россией, "хотя союзники Киева заявили, что теперь ожидают продолжения войны на долгие годы", сказано в публикации. Там также отмечено, что обращение президента США прозвучало на фоне растущих вопросов внутри страны о цене поддержки Киева и растущего давления со стороны крупных развивающихся стран с требованием быстрого прекращения конфликта.По информации информагентства, США и их союзники по "Большой семёрке" исходят из затягивания военного конфликта на долгие годы. Поэтому государства G7 закладывают такую перспективу в своё военное и финансовое планирование."Представители G7 обсудили мрачные перспективы на обеде в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, скорее всего, продолжится в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - анонимно сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.По его словам, конфликт продлится 6-7 лет. Исходя из этого, отметил он, следует планировать поддержку Киева в таком длительном конфликте. Такие сроки намного больше тех, из которых многие чиновники исходили в начале 2023 года.О таком же сценарии сообщает с другой стороны Атлантики британская Sky News. Её источник сообщил, что представители G7 исходят из длительного конфликта с Россией и планируют поддержку Киева в средне- и долгосрочной перспективе.
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новости, сво, генассамблея оон, нато, украина, g7, оон, bloomberg, джо байден, британия, план
Новости, СВО, Генассамблея ООН, НАТО, Украина, G7, ООН, bloomberg, Джо Байден, Британия, план

Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет

22:57 19.09.2023
 
© commons.wikimedia.orgБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© commons.wikimedia.org
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"Большая семёрка" исходит из мрачных перспектив продолжения военного противостояния на Украине в течение 6-7 лет и, учитывая необходимость поддержки Киева в этот период, пересматривает расходные статьи бюджетов. Об этом 19 сентября сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США.
Джо Байден призвал мировых лидеров поддержать Украину в её борьбе с Россией, "хотя союзники Киева заявили, что теперь ожидают продолжения войны на долгие годы", сказано в публикации. Там также отмечено, что обращение президента США прозвучало на фоне растущих вопросов внутри страны о цене поддержки Киева и растущего давления со стороны крупных развивающихся стран с требованием быстрого прекращения конфликта.
По информации информагентства, США и их союзники по "Большой семёрке" исходят из затягивания военного конфликта на долгие годы. Поэтому государства G7 закладывают такую перспективу в своё военное и финансовое планирование.
"Представители G7 обсудили мрачные перспективы на обеде в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, скорее всего, продолжится в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - анонимно сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
По его словам, конфликт продлится 6-7 лет. Исходя из этого, отметил он, следует планировать поддержку Киева в таком длительном конфликте. Такие сроки намного больше тех, из которых многие чиновники исходили в начале 2023 года.
О таком же сценарии сообщает с другой стороны Атлантики британская Sky News. Её источник сообщил, что представители G7 исходят из длительного конфликта с Россией и планируют поддержку Киева в средне- и долгосрочной перспективе.
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Заголовок открываемого материала
22:57Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет
21:46"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
21:25Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
20:52ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш
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