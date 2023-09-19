https://ukraina.ru/20230919/1049548164.html

"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда

"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда - 19.09.2023 Украина.ру

"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда

Больше всего президента Польши беспокоит перспектива победы России в СВО. Об этом Анджей Дуда заявил 19 сентября Нью-Йорке.

2023-09-19T21:46

2023-09-19T21:46

2023-09-19T21:46

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"Меня больше всего волнует то, чтобы русские не оккупировали Украину и не выиграли эту войну", - заявил президент Польши.Дуда прокомментировал причины, по которым 19 сентября не состоялась его встреча с Владимиром Зеленским. По словам польского лидера, в Нью-Йорке он принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреча была запланирована как раз на время выступления президента Польши."Мы должны были встретиться в 11:30, но тогда у меня была речь. На данный момент эта встреча исключена из повестки дня", - сообщил Дуда журналистам.Он также прокомментировал украинско-польский зерновой конфликт. Как сообщает издание Dorzeczy, Дуде понятна активность тех, у кого есть интересы на Украине и заинтересованность "продать зерно как можно быстрее, по минимальной цене"."Прежде всего, давайте уточним одну вещь: Польша не закрыла границы для украинского зерна. Мы создаем транспортные коридоры. Благодаря им перевозится вдвое больше зерна, чем раньше транзитом через Польшу. Мы ведем переговоры с Литвой о сокращении процедур в Клайпедском порту", ​​- заявил Дуда. - Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, а мы - транзитная страна".

https://ukraina.ru/20230919/1049530315.html

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новости, сво, польша, анджей дуда, украина, украина-ес, зерновая сделка, зерно, украинские беженцы