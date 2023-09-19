https://ukraina.ru/20230919/1049548164.html
"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда - 19.09.2023 Украина.ру
"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
Больше всего президента Польши беспокоит перспектива победы России в СВО. Об этом Анджей Дуда заявил 19 сентября Нью-Йорке.
2023-09-19T21:46
2023-09-19T21:46
2023-09-19T21:46
новости
сво
польша
анджей дуда
украина
украина-ес
зерновая сделка
зерно
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045052434_0:54:1042:641_1920x0_80_0_0_66052ee6929c518b565be47ca8f67857.jpg.webp
"Меня больше всего волнует то, чтобы русские не оккупировали Украину и не выиграли эту войну", - заявил президент Польши.Дуда прокомментировал причины, по которым 19 сентября не состоялась его встреча с Владимиром Зеленским. По словам польского лидера, в Нью-Йорке он принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреча была запланирована как раз на время выступления президента Польши."Мы должны были встретиться в 11:30, но тогда у меня была речь. На данный момент эта встреча исключена из повестки дня", - сообщил Дуда журналистам.Он также прокомментировал украинско-польский зерновой конфликт. Как сообщает издание Dorzeczy, Дуде понятна активность тех, у кого есть интересы на Украине и заинтересованность "продать зерно как можно быстрее, по минимальной цене"."Прежде всего, давайте уточним одну вещь: Польша не закрыла границы для украинского зерна. Мы создаем транспортные коридоры. Благодаря им перевозится вдвое больше зерна, чем раньше транзитом через Польшу. Мы ведем переговоры с Литвой о сокращении процедур в Клайпедском порту", - заявил Дуда. - Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, а мы - транзитная страна".
https://ukraina.ru/20230919/1049530315.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045052434_92:0:1019:695_1920x0_80_0_0_e1052b427d0f457df6437c4cd28ea266.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, польша, анджей дуда, украина, украина-ес, зерновая сделка, зерно, украинские беженцы
Новости, СВО, Польша, Анджей Дуда, Украина, Украина-ЕС, зерновая сделка, зерно, украинские беженцы
"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
Больше всего президента Польши беспокоит перспектива победы России в СВО. Об этом Анджей Дуда заявил 19 сентября Нью-Йорке.
"Меня больше всего волнует то, чтобы русские не оккупировали Украину и не выиграли эту войну", - заявил президент Польши.
Дуда прокомментировал причины, по которым 19 сентября не состоялась его встреча с Владимиром Зеленским. По словам польского лидера, в Нью-Йорке он принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреча была запланирована как раз на время выступления президента Польши.
"Мы должны были встретиться в 11:30, но тогда у меня была речь. На данный момент эта встреча исключена из повестки дня", - сообщил Дуда журналистам.
Он также прокомментировал украинско-польский зерновой конфликт. Как сообщает издание Dorzeczy, Дуде понятна активность тех, у кого есть интересы на Украине и заинтересованность "продать зерно как можно быстрее, по минимальной цене".
"Прежде всего, давайте уточним одну вещь: Польша не закрыла границы для украинского зерна. Мы создаем транспортные коридоры. Благодаря им перевозится вдвое больше зерна, чем раньше транзитом через Польшу. Мы ведем переговоры с Литвой о сокращении процедур в Клайпедском порту", - заявил Дуда. - Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, а мы - транзитная страна".