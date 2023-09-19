"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда - 19.09.2023 Украина.ру
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"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда - 19.09.2023 Украина.ру
"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
Больше всего президента Польши беспокоит перспектива победы России в СВО. Об этом Анджей Дуда заявил 19 сентября Нью-Йорке.
2023-09-19T21:46
2023-09-19T21:46
новости
сво
польша
анджей дуда
украина
украина-ес
зерновая сделка
зерно
украинские беженцы
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"Меня больше всего волнует то, чтобы русские не оккупировали Украину и не выиграли эту войну", - заявил президент Польши.Дуда прокомментировал причины, по которым 19 сентября не состоялась его встреча с Владимиром Зеленским. По словам польского лидера, в Нью-Йорке он принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреча была запланирована как раз на время выступления президента Польши."Мы должны были встретиться в 11:30, но тогда у меня была речь. На данный момент эта встреча исключена из повестки дня", - сообщил Дуда журналистам.Он также прокомментировал украинско-польский зерновой конфликт. Как сообщает издание Dorzeczy, Дуде понятна активность тех, у кого есть интересы на Украине и заинтересованность "продать зерно как можно быстрее, по минимальной цене"."Прежде всего, давайте уточним одну вещь: Польша не закрыла границы для украинского зерна. Мы создаем транспортные коридоры. Благодаря им перевозится вдвое больше зерна, чем раньше транзитом через Польшу. Мы ведем переговоры с Литвой о сокращении процедур в Клайпедском порту", ​​- заявил Дуда. - Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, а мы - транзитная страна".
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новости, сво, польша, анджей дуда, украина, украина-ес, зерновая сделка, зерно, украинские беженцы
Новости, СВО, Польша, Анджей Дуда, Украина, Украина-ЕС, зерновая сделка, зерно, украинские беженцы

"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда

21:46 19.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Дуда
Зеленский Дуда
© Пресс-служба президента Украины
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Больше всего президента Польши беспокоит перспектива победы России в СВО. Об этом Анджей Дуда заявил 19 сентября Нью-Йорке.
"Меня больше всего волнует то, чтобы русские не оккупировали Украину и не выиграли эту войну", - заявил президент Польши.
Дуда прокомментировал причины, по которым 19 сентября не состоялась его встреча с Владимиром Зеленским. По словам польского лидера, в Нью-Йорке он принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреча была запланирована как раз на время выступления президента Польши.
"Мы должны были встретиться в 11:30, но тогда у меня была речь. На данный момент эта встреча исключена из повестки дня", - сообщил Дуда журналистам.
Он также прокомментировал украинско-польский зерновой конфликт. Как сообщает издание Dorzeczy, Дуде понятна активность тех, у кого есть интересы на Украине и заинтересованность "продать зерно как можно быстрее, по минимальной цене".
"Прежде всего, давайте уточним одну вещь: Польша не закрыла границы для украинского зерна. Мы создаем транспортные коридоры. Благодаря им перевозится вдвое больше зерна, чем раньше транзитом через Польшу. Мы ведем переговоры с Литвой о сокращении процедур в Клайпедском порту", ​​- заявил Дуда. - Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, а мы - транзитная страна".
13:52
Шмыгаль выдвинул ультиматум Польше, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зернаИз-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции Украина планирует подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
 
НовостиСВОПольшаАнджей ДудаУкраинаУкраина-ЕСзерновая сделказерноукраинские беженцы
 
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Заголовок открываемого материала
22:57Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет
21:46"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
21:25Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
20:52ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш
20:35Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
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