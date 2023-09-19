https://ukraina.ru/20230919/1049547664.html

ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш

ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш - 19.09.2023 Украина.ру

ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш

Восстановить "зерновую сделку" непросто. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

2023-09-19T20:52

2023-09-19T20:52

2023-09-19T20:52

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"Мы усердно работаем над тем, чтобы попытаться придать ей новую жизнь, но это будет непросто", - рассказал он американскому телеканалу.В ходе начавшейся недели Генассамблеи ООН ряд стран проявили интерес к восстановлению "зерновой сделки", действовавшей с июня 2022 года по июль 2023 года. Схема предполагала частичную разблокировку российской внешней торговли, осложнённой незаконными западными санкциями, взамен на экспорт украинских товаров (прежде всего – зерна) из трёх черноморских портов в интересах беднейших стран Африки.В июле 2023 года Россия вышла из "зерновой сделки", так как касающаяся её часть пакетного соглашения не соблюдалась. Украинское зерно стало поступать в ЕС преимущественно по железной дороге.Прибывший на Генассамблею ООН президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился 19 сентября с Владимиром Зеленским и обсудил условия возобновления "зерновой сделки". Подробности переговоров стороны не сообщили (Зеленский вообще не сообщил о переговорах).Месяцем ранее генсек ООН сообщил о направлении в МИД РФ предложения по возобновлению "зерновой сделки". Предложения касались выполнения касающейся России части пакетного соглашения. Однако реализация их зависит также от Турции, которая выразила заинтересованность, и Украины, которая против выполнения выгодных России условий сделки.

https://ukraina.ru/20230919/1049546519.html

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