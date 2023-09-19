ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш - 19.09.2023 Украина.ру
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ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш
ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш - 19.09.2023 Украина.ру
ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш
Восстановить "зерновую сделку" непросто. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
2023-09-19T20:52
2023-09-19T20:52
новости
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генассамблея оон
генсек оон
антониу гутерреш
владимир зеленский
мид рф
зерно
зерновая сделка
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"Мы усердно работаем над тем, чтобы попытаться придать ей новую жизнь, но это будет непросто", - рассказал он американскому телеканалу.В ходе начавшейся недели Генассамблеи ООН ряд стран проявили интерес к восстановлению "зерновой сделки", действовавшей с июня 2022 года по июль 2023 года. Схема предполагала частичную разблокировку российской внешней торговли, осложнённой незаконными западными санкциями, взамен на экспорт украинских товаров (прежде всего – зерна) из трёх черноморских портов в интересах беднейших стран Африки.В июле 2023 года Россия вышла из "зерновой сделки", так как касающаяся её часть пакетного соглашения не соблюдалась. Украинское зерно стало поступать в ЕС преимущественно по железной дороге.Прибывший на Генассамблею ООН президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился 19 сентября с Владимиром Зеленским и обсудил условия возобновления "зерновой сделки". Подробности переговоров стороны не сообщили (Зеленский вообще не сообщил о переговорах).Месяцем ранее генсек ООН сообщил о направлении в МИД РФ предложения по возобновлению "зерновой сделки". Предложения касались выполнения касающейся России части пакетного соглашения. Однако реализация их зависит также от Турции, которая выразила заинтересованность, и Украины, которая против выполнения выгодных России условий сделки.
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новости, оон, генассамблея оон, генсек оон, антониу гутерреш, владимир зеленский, мид рф, зерно, зерновая сделка, турция, россия, ес, экспорт, продовольствие, сельхозпродукция, юар
Новости, ООН, Генассамблея ООН, Генсек ООН, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, МИД РФ, зерно, зерновая сделка, Турция, Россия, ЕС, экспорт, продовольствие, сельхозпродукция, ЮАР

ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш

20:52 19.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и генсека ООН А. Гутерреша
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и генсека ООН А. Гутерреша - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Восстановить "зерновую сделку" непросто. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мы усердно работаем над тем, чтобы попытаться придать ей новую жизнь, но это будет непросто", - рассказал он американскому телеканалу.
В ходе начавшейся недели Генассамблеи ООН ряд стран проявили интерес к восстановлению "зерновой сделки", действовавшей с июня 2022 года по июль 2023 года. Схема предполагала частичную разблокировку российской внешней торговли, осложнённой незаконными западными санкциями, взамен на экспорт украинских товаров (прежде всего – зерна) из трёх черноморских портов в интересах беднейших стран Африки.
В июле 2023 года Россия вышла из "зерновой сделки", так как касающаяся её часть пакетного соглашения не соблюдалась. Украинское зерно стало поступать в ЕС преимущественно по железной дороге.
Прибывший на Генассамблею ООН президент ЮАР Сирил Рамафоса встретился 19 сентября с Владимиром Зеленским и обсудил условия возобновления "зерновой сделки". Подробности переговоров стороны не сообщили (Зеленский вообще не сообщил о переговорах).
Месяцем ранее генсек ООН сообщил о направлении в МИД РФ предложения по возобновлению "зерновой сделки". Предложения касались выполнения касающейся России части пакетного соглашения. Однако реализация их зависит также от Турции, которая выразила заинтересованность, и Украины, которая против выполнения выгодных России условий сделки.
ПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
20:35
Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"Утром 19 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским мирные инициативы. Об этом африканский лидер сообщил в своём аккаунте соцсети.
 
НовостиООНГенассамблея ООНГенсек ООНАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийМИД РФзернозерновая сделкаТурцияРоссияЕСэкспортпродовольствиесельхозпродукцияЮАР
 
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