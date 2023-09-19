https://ukraina.ru/20230919/1049546519.html
Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку" - 19.09.2023 Украина.ру
Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
Утром 19 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским мирные инициативы. Об этом африканский лидер сообщил в своём аккаунте соцсети.
2023-09-19T20:35
2023-09-19T20:35
2023-09-19T20:35
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африка
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"Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал Рамафоса в первый день работы Генассамблеи ООН.Зеленский ничего не сообщил о переговорах с президентом ЮАР. В своём аккаунте он разместил фотографии с украинскими военнослужащими, находящимися на излечении в США."Зерновая сделка" была договорённостью России, Турции, Украины и ООН. Она предполагала вывоз украинских товаров (в том числе зерна) с трёх черноморских портов и российских товаров (в том числе зерна и удобрений), на которые западные страны наложили незаконные санкции. В рамках сделки участники обязались разблокировать аммиакопровода "Тольятти-Одесса", снять ограничения на поставку в Россию запчастей и блокировку межбанковской системы SWIFT, а также реализовать ряд других решений по нормализации международной торговли.США и ЕС заявляли, что главной целью "зерновой сделки" было снабжение стран Африки зерном. На практике основной объём выращенного на Украине зерна ушёл в ЕС, Турцию и Китай, а беднейшие страны Чёрного континента получили лишь 3%.17 июля 2023 года "зерновая сделка", известная также как "Черноморская зерновая инициатива", продлена не была. Россия заявила об игнорировании её интересов и выходе из фактически не соблюдавшегося пакетного соглашения. Украина стала экспортировать сельхозпродукцию по сухопутным маршрутам, столкнувшись с отказом ряда стран Евросоюза допускать украинские товары на свои рынки.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, генассамблея оон, зерновая сделка, экспорт, зерно, африка, украина, владимир зеленский, юар
Новости, Генассамблея ООН, зерновая сделка, экспорт, зерно, Африка, Украина, Владимир Зеленский, ЮАР
Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
Утром 19 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским мирные инициативы. Об этом африканский лидер сообщил в своём аккаунте соцсети.
"Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал Рамафоса в первый день работы Генассамблеи ООН.
Зеленский ничего не сообщил о переговорах с президентом ЮАР. В своём аккаунте он разместил фотографии с украинскими военнослужащими, находящимися на излечении в США.
"Зерновая сделка" была договорённостью России, Турции, Украины и ООН. Она предполагала вывоз украинских товаров (в том числе зерна) с трёх черноморских портов и российских товаров (в том числе зерна и удобрений), на которые западные страны наложили незаконные санкции. В рамках сделки участники обязались разблокировать аммиакопровода "Тольятти-Одесса", снять ограничения на поставку в Россию запчастей и блокировку межбанковской системы SWIFT, а также реализовать ряд других решений по нормализации международной торговли.
США и ЕС заявляли, что главной целью "зерновой сделки" было снабжение стран Африки зерном. На практике основной объём выращенного на Украине зерна ушёл в ЕС, Турцию и Китай, а беднейшие страны Чёрного континента получили лишь 3%.
17 июля 2023 года "зерновая сделка", известная также как "Черноморская зерновая инициатива", продлена не была. Россия заявила об игнорировании её интересов и выходе из фактически не соблюдавшегося пакетного соглашения. Украина стала экспортировать сельхозпродукцию по сухопутным маршрутам, столкнувшись с отказом ряда стран Евросоюза допускать украинские товары на свои рынки.