Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку" - 19.09.2023 Украина.ру
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Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку" - 19.09.2023 Украина.ру
Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
Утром 19 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским мирные инициативы. Об этом африканский лидер сообщил в своём аккаунте соцсети.
2023-09-19T20:35
2023-09-19T20:35
новости
генассамблея оон
зерновая сделка
экспорт
зерно
африка
украина
владимир зеленский
юар
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"Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал Рамафоса в первый день работы Генассамблеи ООН.Зеленский ничего не сообщил о переговорах с президентом ЮАР. В своём аккаунте он разместил фотографии с украинскими военнослужащими, находящимися на излечении в США."Зерновая сделка" была договорённостью России, Турции, Украины и ООН. Она предполагала вывоз украинских товаров (в том числе зерна) с трёх черноморских портов и российских товаров (в том числе зерна и удобрений), на которые западные страны наложили незаконные санкции. В рамках сделки участники обязались разблокировать аммиакопровода "Тольятти-Одесса", снять ограничения на поставку в Россию запчастей и блокировку межбанковской системы SWIFT, а также реализовать ряд других решений по нормализации международной торговли.США и ЕС заявляли, что главной целью "зерновой сделки" было снабжение стран Африки зерном. На практике основной объём выращенного на Украине зерна ушёл в ЕС, Турцию и Китай, а беднейшие страны Чёрного континента получили лишь 3%.17 июля 2023 года "зерновая сделка", известная также как "Черноморская зерновая инициатива", продлена не была. Россия заявила об игнорировании её интересов и выходе из фактически не соблюдавшегося пакетного соглашения. Украина стала экспортировать сельхозпродукцию по сухопутным маршрутам, столкнувшись с отказом ряда стран Евросоюза допускать украинские товары на свои рынки.
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новости, генассамблея оон, зерновая сделка, экспорт, зерно, африка, украина, владимир зеленский, юар
Новости, Генассамблея ООН, зерновая сделка, экспорт, зерно, Африка, Украина, Владимир Зеленский, ЮАР

Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"

20:35 19.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным
ПМЭФ-2023. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ В. Путиным - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Утром 19 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским мирные инициативы. Об этом африканский лидер сообщил в своём аккаунте соцсети.
"Сегодня утром я встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирной инициативе, обмену военнопленными, возвращению детей и возобновлению зерновой сделки", - написал Рамафоса в первый день работы Генассамблеи ООН.
Зеленский ничего не сообщил о переговорах с президентом ЮАР. В своём аккаунте он разместил фотографии с украинскими военнослужащими, находящимися на излечении в США.
"Зерновая сделка" была договорённостью России, Турции, Украины и ООН. Она предполагала вывоз украинских товаров (в том числе зерна) с трёх черноморских портов и российских товаров (в том числе зерна и удобрений), на которые западные страны наложили незаконные санкции. В рамках сделки участники обязались разблокировать аммиакопровода "Тольятти-Одесса", снять ограничения на поставку в Россию запчастей и блокировку межбанковской системы SWIFT, а также реализовать ряд других решений по нормализации международной торговли.
США и ЕС заявляли, что главной целью "зерновой сделки" было снабжение стран Африки зерном. На практике основной объём выращенного на Украине зерна ушёл в ЕС, Турцию и Китай, а беднейшие страны Чёрного континента получили лишь 3%.
17 июля 2023 года "зерновая сделка", известная также как "Черноморская зерновая инициатива", продлена не была. Россия заявила об игнорировании её интересов и выходе из фактически не соблюдавшегося пакетного соглашения. Украина стала экспортировать сельхозпродукцию по сухопутным маршрутам, столкнувшись с отказом ряда стран Евросоюза допускать украинские товары на свои рынки.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
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Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит возможности достичь договорённости по "зерновой сделке" с Россией. Об этом 19 сентября он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке
 
НовостиГенассамблея ООНзерновая сделкаэкспортзерноАфрикаУкраинаВладимир ЗеленскийЮАР
 
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